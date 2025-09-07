ההרפתקה בישראל של המילטון ליין , אחד מגופי ההשקעות הגדולים והוותיקים בעולם לניהול השקעות בשווקים הפרטיים והמנהל יותר מ-980 מיליארד דולר, החלה לפני עשרים שנה בעקבות רפורמת בכר, שהובילה את השוק המוסדי להשקעות בעולם. "המשקיעים המוסדיים לא השקיעו בפרייבט אקוויטי בארץ ובעולם, היינו הגוף הראשון שהגיע לארץ לבנות מערך אקוויטי של גופים. כשהם צמחו, צמחנו איתם ולצידם", תיארה לימור בקר, מנכ"לית חברת ההשקעות המילטון ליין בישראל בשיחה עם בר לביא, ראש מערכת החדשות של גלובס, בכנס החברות המשפחתיות של גלובס.

עד היום הושקעו סכומים מהותיים בישראל, כשהקו המוביל הייתה אמונה גדולה בכלכלה ובתעשייה המקומית. במלחמת חרבות ברזל, בניגוד לאקו-סיסטם העולמי, בחברה החליטו להעצים את ההשקעות בארץ, שכיום עומדות כבר על יותר מ-1.2 מיליארד דולר. "ערב המלחמה באיראן, התקיים כנס משקיעים גדול בישראל, ואחד המשקיעים אמר שדווקא עכשיו זה הזמן להשקיע בישראל". ישראל אינה מקום פשוט להשקעה, הוסיפה בקר. "ב-7 באוקטובר, גופים היו צריכים לקבל החלטה, והמילטון לקחה צד לטובת ישראל. כשכולם ברחו מפה, חואן (חואן דלגדו, מנכ"ל משותף בהמילטון ליין, ש.ס) התקשר ואמר 'אני רוצה לבוא'. והוא בא. מאז 7 באוקטובר השקענו כ-250 מיליון דולר בקרנות ישראליות".

על השאלה מה גורם לכם להאמין בישראל, בעיקר בשנים האחרונות בהן התחוור עד כמה אי הוודאות יכולה להיות גורם מכריע עבור גוף גדול, ענתה בנחרצות "אנחנו לא משקיעים בישראל בגלל פילנתרופיה. אנחנו מאמינים בצעירים הישראלים, ביזמות, ובכלכלה. חלק מהחברות והקרנות זה הטופ העולמי. אנחנו רואים את כל מה שיש בעולם, ובוחרים את הכי טוב. הרבה מ'ההכי טוב' נמצא בישראל".

"אל תישארו מאחור, תשקיעו בשווקים הפרטיים"

האם עולם ההשקעות הפרטיות הוא מועדון סגור ששייך בעיקר למוסדיים? בקר מסבירה שזה לא מדויק. "בהשקעות בפרייבט אקוויטי, היו מכשולים גדולים למשקיע פרטי: מינימום השקעה גבוה, אדמיניסטרציה גבוהה והמכשול הגדול הקרנות היו סגורות, היית משקיע בקרן עשר שנים במקרה הטוב. אני מכירה כמה אנשים שיש להם חברות פרטיות ועשו אקזיט, ואמרו שהם רוצים להשקיע בשווקים הפרטיים. הרבה מהם אמרו שלא מתאים להם להיות סגור עם הכסף ל-10-12 שנים. בעולם הבינו שצריך לעשות משהו שונה".

היום, אומרת בקר, יש קרנות אבר גרין. "הקרנות האלו באות לפתור את הקרנות הסגורות, יש להן נזילות רבעונית או חודשית, וזו מהפכה של ממש, הכי קרוב שיש להשקיע במניה סחירה. מהיום הראשון אתה נכנס לפורטפוליו מפוזר. אפשר לבנות פורטפוליו של משקיע מוסדי בדרך קלה, באותה איכות עם סכומי השקעה נמוכים. זו מהפכה שקורית בעולם כמה וכמה שנים, היא בעיצומה והמון כסף נכנס לעולם הזה".

איך זה ישפיע על שוק ההשקעות שאנחנו מכירים היום? בעולם ההשקעות, שעומד על סדר גודל של 300 טריליון דולר, חצי מכך הוא כסף פרטי, אומרת בקר. "קרנות אבר גרין שינו את כללי המשחק. בעוד עשור, נראה שהמשקיעים הפרטיים והמוסדיים יכנסו לקרנות הפרטיות או לשווקים הפרטיים כמו שהם נכנסים לקרנות הנאמנות".

המסר העיקרי שבקר הדגישה למשקיעים הפרטיים הוא שחלק משמעותי מהתיק חייב להיות מושקע בשווקים הפרטיים. "אל תישארו מאחור. אל תנסו לתזמן, תשקיעו באסטרטגיות, תבחרו מנהלים טובים. המילטון ליין ממשיכה להאמין בישראל, נמשיך להיות פה ולהשקיע גם בימים קשים".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף LGA ישראל, KPMG, בנק יוליוס בר, המילטון ליין ישראל ומשרד עו"ד GAC