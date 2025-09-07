מישל מונץ, ראש תחום ניהול ההשקעות בשוויץ ובשווקים בינלאומיים בבנק יוליוס בר, השתתף בכנס החברות המשפחתיות של גלובס לשיחה עם סיגל שפירא, מנכ"לית יוליוס בר ישראל. השניים דנו באתגרים המהותיים ביותר של עסקים משפחתיים - ביניהם המעבר הבין־דורי והיכולת לנהל השקעות לטווח ארוך. בשיחה, מונץ לא חסך באזהרות: "הסטטיסטיקה ברורה, רוב העסקים לא מצליחים לשרוד מעבר לדור השני או השלישי. אם לא מתכננים נכון, זה נגמר מהר מדי".

לערב את הדור הבא מגיל צעיר

לדברי מונץ, המעבר מדור לדור הוא לא רק עניין עסקי, אלא בראש ובראשונה רגשי. והוא הדגיש כי הבעיה העיקרית איתה מתמודדים עסקים משפחתיים היא שהם "לא מצליחים להעביר את הלפיד".

מונץ הרחיב כי "אנחנו רואים שוב ושוב משפחות שמתחמקות מלדבר על העתיד. אצל חלק מהמשפחות הנושא הפך לטאבו, אבל דווקא זה המתכון לכישלון". לדבריו, כבר בדור השני מתבררת השבריריות של המודל, ובדור השלישי שיעורי ההישרדות צונחים כמעט לאפס. "כואב לראות משפחות שהשקיעו דם, יזע ודמעות, ובסוף העסק מתפרק". כדי למנוע זאת, מונץ קרא למשפחות לערב את הצעירים בשיח כבר מגיל צעיר. "ככל שהדור הבא נחשף מוקדם יותר לעסק, כך הוא מבין את האחריות שמונחת עליו".

במקביל, הוא הזהיר מפני הניסיון לדחות ייעוץ מקצועי. "עסק משפחתי הוא סיפור רגשי מאוד. דווקא בגלל זה חייבים להכניס נקודת מבט חיצונית, של יועצים, בנקים ומומחים, אחרת הרגשות משתלטים על ההיגיון". סיגל שפירא הצטרפה לדבריו והוסיפה כי בבנק יוליוס בר רואים בכך שליחות: "אנחנו עובדים עם אלפי משפחות ברחבי העולם, ורואים עד כמה שיח אסטרטגי מוקדם משנה את התמונה. מי שמתחיל לתכנן בזמן, מחזק את העסק ומבטיח שההון, וגם הערכים, יישארו במשפחה לדורות".

"אל תשאירו כסף על השולחן"

השיחה בין מונץ לשפירא עברה אל אחד הנושאים הבוערים ביותר בעולם הפיננסי: ניהול השקעות. לדברי מונץ, הטעות הגדולה ביותר של משקיעים, פרטיים ועסקיים כאחד, היא הניסיון לחכות לרגע המושלם.

כדי להמחיש, הצביע מונץ על אירועים דרמטיים מהשנים האחרונות: משבר הקורונה, המלחמות ומתחים גיאופוליטיים. "בכל פעם מחדש נדמה שהשוק קורס, ובכל פעם הוא מתאושש. מי שנשאר בפנים לטווח ארוך יוצא בסופו של דבר עם יתרון ברור. דווקא אלה שמיהרו לצאת ולחכות בצד, מצאו את עצמם מפסידים".

בהמשך התייחס מונץ גם למגמות ההשקעה העדכניות. לדבריו, הזהב, שפרץ לאחרונה מעל רף של 3,500 דולר לאונקיה, הופך שוב לאלטרנטיבה מועדפת. "כשאתה מחזיק זהב, פלטינה או כסף, זה נכס מוחשי. זה לא תלוי במישהו אחר", הסביר. לדבריו, מדובר בעוגן יציב בתוך עולם תנודתי, בניגוד למטבעות פיאט או נכסים פיננסיים שחשופים ללחצים רגולטוריים ופוליטיים.

במקביל, הוא הזהיר מפני הפיתוי לשבת על מזומנים. "האינפלציה בארה"ב נעה סביב 3%. בתוך עשור, זה אומר שחיקה של כרבע מכוח הקנייה שלך. מי שמחזיק מזומן, מפסיד", אמר.

כאן קישר מונץ בין היגיון עסקי להיגיון השקעות: כשם שחברות משקיעות מחדש את הדיבידנדים בחזרה בצמיחה, כך גם משפחות חייבות להימנע מלהשאיר את כספן "ישן" בחשבון. "אל תתנו לכסף להירדם", הדגיש. "המשמעות של ניהול הון משפחתי היא לראות קדימה, לנצל את הזמן, ולהציב אסטרטגיה שמאפשרת להון לעבוד עבורכם, ולא להפך".

