וילת הענק ברחב הדר 55 בקיסריה, שהייתה שייכת בעבר לאיש העסקים היהודי־רוסי ארקדי גאידמק, נמכרה לאחרונה תמורת 78 מיליון שקל - כך נודע לגלובס. את הווילה רכשו בני זוג מארה"ב, ראובן וסנדי מוסקוביץ', מידיו של איש העסקים פרופ' שלמה בן חיים.

הווילה חולשת על פני 1.7 דונמים בנויים ומשתרעת על פני שלוש חלקות בנות 6.4 דונמים, במרחק מה מהחוף אך בקו ראשון לים. היא נמצאת בשכונה 6 בקיסריה, בסמיכות למעונו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולווילת הענק של ואלרי קוגן. הנכס נבנה בשנת 1992, והוא כולל עשרה חדרים. על התכנון אמונה האדריכלית אורלי שרם.

בשנת 2001, מעט לפני "הפריצה הגדולה" של גאידמק לתודעה בישראל, הוא רכש את הווילה ממנתח הלב דניאל גור תמורת 33.2 מיליון שקל, תחת שמו היהודי - אריה בר לב. פרופ' שלמה בן חיים, איש עסקים מיליארדר, מייסד חברת EPD מדיקל, רכש בשנת 2011 את הבית מגאידמק תמורת 47.4 מיליון שקל.

המשמעות היא שהסכום שבו רכשו בני הזוג מוסקוביץ' את הבית כעת משקף עליית מחיר של כ־64% לעומת המחיר שבו נקנה בשנת 2011, ועלייה של כ־135% לעומת מחיר הרכישה שלו בשנת 2001 על־ידי גאידמק.