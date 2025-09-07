ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות עסקת ענק בקיסריה: בכמה נמכרה הווילה שבה התגורר בעבר גאידמק?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עסקאות נדל"ן | בלעדי

עסקת ענק בקיסריה: בכמה נמכרה הווילה שבה התגורר בעבר ארקדי גאידמק?

תמורת 78 מיליון שקל: בני זוג מארה"ב רכשו את הווילה ברחוב הדר 55 בקיסריה, ביתו של ארקדי גאידמק לשעבר, כך נודע לגלובס • הרוכשים, ראובן וסנדי מוסקוביץ', רכשו את הבית מאיש העסקים שלמה בן חיים, שרכש ב־2011 את הווילה מגאידמק תמורת כ־47.5 מיליון שקל • הווילה משתרעת על פני שלוש חלקות בנות 6.4 דונמים, בקו ראשון לים

יובל ניסני 13:47
קיסריה / צילום: ורד שריג
קיסריה / צילום: ורד שריג

וילת הענק ברחב הדר 55 בקיסריה, שהייתה שייכת בעבר לאיש העסקים היהודי־רוסי ארקדי גאידמק, נמכרה לאחרונה תמורת 78 מיליון שקל - כך נודע לגלובס. את הווילה רכשו בני זוג מארה"ב, ראובן וסנדי מוסקוביץ', מידיו של איש העסקים פרופ' שלמה בן חיים.

"להתחיל כשצעירים": יצא לדרך עם רבע דונם בשדה דב, וכיום מחזיק שתי וילות
מחירי הבתים בשכונה קפצו ב־60%. בכמה נמכרו שני קוטג'ים סמוכים?

הווילה חולשת על פני 1.7 דונמים בנויים ומשתרעת על פני שלוש חלקות בנות 6.4 דונמים, במרחק מה מהחוף אך בקו ראשון לים. היא נמצאת בשכונה 6 בקיסריה, בסמיכות למעונו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולווילת הענק של ואלרי קוגן. הנכס נבנה בשנת 1992, והוא כולל עשרה חדרים. על התכנון אמונה האדריכלית אורלי שרם.

בשנת 2001, מעט לפני "הפריצה הגדולה" של גאידמק לתודעה בישראל, הוא רכש את הווילה ממנתח הלב דניאל גור תמורת 33.2 מיליון שקל, תחת שמו היהודי - אריה בר לב. פרופ' שלמה בן חיים, איש עסקים מיליארדר, מייסד חברת EPD מדיקל, רכש בשנת 2011 את הבית מגאידמק תמורת 47.4 מיליון שקל.

המשמעות היא שהסכום שבו רכשו בני הזוג מוסקוביץ' את הבית כעת משקף עליית מחיר של כ־64% לעומת המחיר שבו נקנה בשנת 2011, ועלייה של כ־135% לעומת מחיר הרכישה שלו בשנת 2001 על־ידי גאידמק.