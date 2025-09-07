לקראת המכרז מחר: מי יהיה המנכ"ל החדש של בית החולים רמב"ם?

מחר (ד') ייערך המכרז לבחירת מנכ"ל בית החולים רמב"ם שיחליף את פרופ' מיקי הלברטל, וזאת שלושה חודשים לאחר המועד המקורי שבו אמור היה להיערך. ביוני נדחה המכרז משום שתשומת-הלב של משרד הבריאות הופנתה למשבר מול קופת חולים כללית. הלברטל היה אמור לכהן בתפקיד עד סוף אוגוסט, אך כהונתו הוארכה עד אוקטובר כדי לקלוט את המנכ"ל הנכנס.

● רמב"ם מוביל ניסוי חדשני לטיפול גנטי באי-ספיקת לב. בקרוב גם כולסטרול?

● מדד המותגים 2025 | מתבלט מעל כולם: מהו בית החולים הכי מוערך בישראל?

מיכל מקל - סמנכ"לית בית החולים רמב"ם

שלושה רופאים בכירים מועמדים לניהול בית החולים. המועמדת שסומנה כמובילה על-ידי המנהל היוצא היא ד"ר מיכל מקל, המשמשת בתפקיד סמנכ"לית בית החולים משנת 2017, עוד לפני מינויו של הלברטל לתפקיד המנכ"ל. מקל, בת 52, היא כירורגית במקור, שהתמחתה בכירורגיה אנדוקרינית בבית החולים מאס ג'נרל בבוסטון, ואחר-כך התמחתה גם במינהל רפואי וכיהנה כראש מינהלת איכות ובטיחות הטיפול בבית החולים וכאחראית על פיתוח תחומי הרפואה בבית החולים. במקביל לתפקידי הניהול, המשיכה לעסוק בכירורגיה בקליניקה.

בראיון לאתר "ניוז חיפה והקריות" במרץ האחרון, אז כבר ידעה מקל כי תתמודד על התפקיד, היא אמרה כי "ככל שאתה יותר גבוה בהיררכיה ככה, כך היכולת להשפיע הרבה יותר גדולה. אני אוהבת שהדברים נעשים כמו שצריך, ומאוד רציתי לקחת את המצוינות הקלינית שבניתי עם המטופלים שלי כדי להשפיע באופן רחב יותר".

בתשובה לשאלה האם חוותה אתגרים בגלל היותה אישה, אמרה מקל: "התפיסה היא שניהול צריך להיות כוחני, ולכן הוא מצטייר כגברי, אבל הוא ממש לא צריך להיות כוחני. זו טעות. אולי זו הייתה תפיסה שהייתה נכונה לעבר, אבל היא צריכה להיעלם".

סלמאן זרקא - מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת

מול מקל יתמודד פרופ' אל"מ (מיל') סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, לשעבר מפקד תחום הרפואה בפיקוד צפון, המוכר לציבור בעיקר כפרויקטור הקורונה אחרי נחמן אש.

זרקא, בן 61, הוא דרוזי שנולד בפקיעין ומתגורר היום בעוספיא. הוא למד בטכניון בעתודה הרפואית ובנה את הקריירה שלו בחיל הרפואה בצה"ל. בין היתר הקים וניהל את בית החולים ההומניטרי של צה"ל בגבול סוריה. את התואר השני שלו עשה באפידמיולוגיה ובריאות הציבור באוניברסיטה העברית, והוא גם בעל תואר שני בהצטיינות במדעי המדינה וביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה ובוגרת תוכנית המנהיגות של קרן וקסנר.

זרקא משמש כמנהל בית החולים זיו מ-2014. זאת, אחרי ארבע שנים בהם שימש כפרוייקטור לשדרוג בתי החולים הצפוניים: נהריה, זיו ופוריה (מרכז רפואי צפון ע"ש פדה).

בראיון ל"ידיעות אחרונות" במאי השנה אמר זרקא: "אם אני מסתכל מה קרה בצפון מ-2010, אני רואה כמה הרבה כבר עשינו. העבודה לעולם לא תיגמר, אבל הרבה ממה שכונה 'עוול' בהקשר של אי-השוויון במערכת הבריאות הולך ונמחק".

לגבי ההתמודדות על רמב"ם אמר זרקא: "אני לא מעוניין ברמב"ם בשביל הטייטל. אני מאמין בפוטנציאל שלו להשפיע בממדים אזוריים ולאומיים ולחזק את הרפואה הציבורית בישראל. אני מביא איתי ניסיון מוכח גם ברמה המקומית, עם השינוי הגדול שקרה בצפון, וגם ברמה הארצית כפרויקטור הקורונה, ומאמין שאוכל להוביל את האתגרים האלה בהצלחה".

הגר מזרחי - ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות

המועמדת השלישית היא ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, המוכרת לציבור הרחב בעיקר כמי שניהלה את הטיפול בחטופים השבים מטעם משרד הבריאות. מזרחי הייתה בעבר סמנכ"לית ומנהלת בפועל של בית חולים צפון (אז, פוריה).

גם מזרחי היא כירורגית בהכשרתה, בוגרת אוניברסיטת בן גוריון. היא התמחתה בתחום הכירורגיה הקולורקטלית באנגליה, והיא בוגרת תוכנית ענבר לניהול מערכת הבריאות ובעלת תואר שני במינהל רפואי מאוניברסיטת תל אביב. גם היא בוגרת קרן וקסנר, כמו זרקא, ובוגרת תוכנית מעוז, כמו מקל.

בראיון לאתר מרכז פוריה עם מינויה לסמנכ"לית, ציינה מזרחי כי המגע עם המטופלים יחסר לה, אך היכולת שלה להשפיע על חייהם למעשה יגדל, ולכן היא החליטה לקחת על עצמה את התפקיד. היא אמרה אז כי האתגר הגדול של בית החולים פוריה הוא גיוס כוח-האדם, אך ציינה כי היא בטוחה שזה אפשרי, וכן הוסיפה כי היא אינה אדם שמסתיר את רגשותיו, וכי אם יש צורך לחבק מטופל בעת הודעה קשה, היא תעשה זאת.

המנכ"ל שיקבל את ניהול בית החולים רמב"ם מקבל בית חולים שאומנם לא נמצא בגוש דן, אך הוא בית חולים חזק שכבר מתמודד בהצלחה עם האתגרים הגדולים ביותר של התקופה: הוא ממוגן היטב, יש בו פעילות חדשנות ענפה, וכבר הותחלה בו תוכנית בינוי מקיפה. האתגרים של המנכ"ל החדש יהיו לשמר את המומנטום של בית החולים ואת כוח-האדם שלו.