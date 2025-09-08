אנליסטים מעריכים: "מלחמה עם איראן - עד סוף 2025"

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1אנליסטים טוענים: "המלחמה עם איראן תקרה עד סוף 2025"

לאחרונה האיומים והמתחים בין ישראל לאיראן נמצאים בשיאם ואנליסטים טוענים כי המלחמה בין המדינות עלולה לפרוץ בקרוב. ניתוח ליורואסיה של החוקר ד"ר עדיל ראשיד סוקר את טענותיהם של אנליסטים בכירים. "ישראל תשקול חידוש עימותים עד סוף 2025 כדי למנוע מהמשטר התיאוקרטי להתאושש ולשוב להתארגן לאחר המהלומות שספג ביוני", כך לפי דבריו של הפרשן ליחסי ישראל-איראן, טריטה פארסי. לדבריו, 2026 אינה "זמן נוח למתקפה חדשה" שכן בארה"ב יתקיימו בחירות לבית הנבחרים והקונגרס "שעלולות למנוע מטראמפ לתמוך פומבית במלחמה חדשה".

פרשנים גאו-פוליטיים אחרים, כמו מוחמד אל־דוח, גם מצביעים על כך שיש "סבירות גבוהה למתקפה ישראלית מחודשת ורחבת היקף נגד איראן ככל הנראה בין ספטמבר ל-7 באוקטובר". בנוסף, אל-דוח מצביע על כך שישראל ממשיכה לתקוף את הפרוקסי האיראני וזאת על מנת להכין את הקרקע למתקפה נגד איראן, "באמצעות תקיפת החות'ים בתימן, באמצעות לחץ על לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, ובאמצעות המשך הלחימה נגד חמאס בעזה. כלומר, ישראל פועלת לנטרל את שלוחות איראן כדי להכין את הקרקע למתקפה כוללת עליה".

גם בצד הישראלי סבורים כי המלחמה בפתח. אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ, טען לאחרונה כי "יש תחושה שמלחמה בפתח, שהנקמה האיראנית בדרך. האיראנים לא יוכלו לחיות עם ההשפלה הזו לאורך זמן".

מתוך היורו-אסיה מאת עדיל ראשיד. לקריאת הכתבה המלאה.

2"בגלל הקשר עם חמאס": הקונגרס האמריקאי רוצה לאסור מכירת נשק לטורקיה

"מחוקקים אמריקאים מבקשים לאסור מכירת נשק לטורקיה בסדרת תיקונים חדשים לחוק ההסמכה להגנה הלאומית לשנת 2026 (NDAA)", פורסם במידל איסט איי. במידה והתיקונים יהפכו לחוק הם ימנעו העברת נשק לטורקיה. האיסור מגיע על רקע הביקורת של הקונגרס על הקשר בין אנקרה וחמאס.

"אחד התיקונים, שהוצע על ידי הרפובליקאי גאס ביליראקיס והדמוקרט בראד שניידר, אוסר מכירת F-35 לטורקיה אלא אם הבית הלבן מאשר בכתב כי אנקרה אינה 'תומכת באופן מהותי בחמאס או בכל שלוחה שלו'", נכתב.

התיקון ידרוש מהממשל לאשר כי טורקיה אינה "עוסקת באיומים צבאיים כלפי ישראל" או "בשיתוף פעולה צבאי, כולל מכירת מל"טים, לרוסיה, סין, איראן וצפון קוריאה". בנוסף "תיקון נפרד שהוצע על ידי קבוצת מחוקקים רפובליקאים ודמוקרטים יחייב את מחלקות המדינה, ההגנה והאוצר לערוך חקירות מעמיקות על כל קשר לכאורה של טורקיה עם חמאס".

לפי התיקון הקונגרס יהיה מחויב להיות מעודכן האם טורקיה "מעניקה מקלט לחברים או לנכסים כספיים של חמאס, שלוחותיו או ארגוני טרור זרים אחרים שהוגדרו", והאם בכירי חמאס "נמצאים בטורקיה או פועלים בשטחה או באזורים הנתונים לשליטתה".

התיקונים לחוק עומדים בסתירה לעמדתו של טראמפ לגבי ניצול הקשרים בין חמאס לטורקיה. "שליח המזרח התיכון ושגריר ארה"ב בטורקיה, טום בראק, תיאר את קשרי טורקיה עם חמאס ואמר, 'למעשה סייעו לנו מאוד בכך שיצרו נקודת שיחה עם חמאס, גם אם הם זוכים לביקורת על כך'".

מתוך המידל איסט איי מאת שון מת'יו. לקריאת הכתבה המלאה.

3"אמברגו כולל, איסור עגינה, ואיסור כניסה לנתניהו": ספרד מגבירה את החרם

ממשלת ספרד צפויה לאשר השבוע "חבילת סנקציות על ישראל" עקב "הלחימה בעזה, הרחבת ההתנחלויות והאסון ההומניטרי", פורסם בעיתון הספרדי El País.

הקואליציה גם מתכוונת ליישם "אמברגו נשק כולל על ישראל, שאינו מוגבל רק לתעשייה הצבאית".התכנון הוא "שהאמברגו יוכל להיות מיושם באופן מיידי. ההצעה קובעת שהאמברגו יאסור מכירה, אספקה, העברה או ייצוא של נשק וטכנולוגיה ישירות או בעקיפין לישראל. הוא יחול הן על גופים ציבוריים והן על חברות פרטיות. החוק החדש יאסור גם יבוא של מוצרים צבאיים מישראל, כמו כלי ירייה, תחמושת, ציוד לפיזור הפגנות או סיוע טכני", נכתב.

בנוסף, שרת העבודה והכלכלה יולנדה דיאס הודיעה בשבת כי בספרד עובדים על מכלול צעדים ל"ניתוק היחסים עם המשטר הפושע של נתניהו" כולל "השעיית כל העסקאות המסחריות, ולהכרזה על ראש הממשלה כ"אישיות בלתי רצויה בספרד". דיאס מאיימת להסלים את החרם על ישראל וטוענת כי "הנמלים הספרדיים לא יוכלו לשמש מעבר לנשק המיועד לישראל".

מתוך El País מאת חוסה מרקוס. לקריאת הכתבה המלאה.

4כך משפיעות ההשקעות בישראל על הבחירות בנורבגיה

קרן העושר הנורבגית הפכה "לנקודת מחלוקת פוליטית סביב השקעות הקשורות למלחמה של ישראל בעזה" ועשויה להשפיע על הבחירות לפרלמנט שמתקיימות השבוע בנורבגיה. כך פורסם באל-ג'זירה.

"בין הסוגיות שעשויות להכריע את ההצבעה נמצאות אי־שוויון ומיסוי, כמו גם מחלוקת גוברת סביב קרן העושר הריבונית של נורבגיה", נכתב. עד לאחרונה נורבגיה הצליחה לשמור על מעמדה של הקרן כ"בלתי פוליטית" והשאלה כעת היא "כיצד תשפיע המחלוקת בקלפי, והאם האיומים בתגובה אמריקאית יתורגמו לצעדים מעשיים".

"נכון ל־30 ביוני 2025, הקרן הייתה מושקעת ב־61 חברות בישראל, בהיקף של 2.2 מיליארד דולר - 0.1% מכלל השקעותיה בעולם", נכתב. אולם מאז, "מאז, הקרן כבר נסוגה מהשקעה בלפחות 11 חברות", שקשורות ללחימה של ישראל בעזה.

לקראת הבחירות "מפלגת השמאל הסוציאליסטי אמרה שתתמוך בממשלת עבודה עתידית רק אם תפסיק הקרן להשקיע בכל החברות המעורבות במה שכינתה 'מלחמה הבלתי חוקית של ישראל בעזה'".

מימין, מנהיגת השמרנים, ארנה סולברג, אמרה ששמירה על עקרון אי־פוליטיזציה של ההשקעות היא "בעדיפות עליונה". ומשמאל, יונאס גאר סטורה ממפלגת העבודה אמר כי הממצאים על הקרן "מטרידים" ולדבריו: "הכספים הנורבגיים לא צריכים להיות מושקעים בחברות שתורמות להפרת החוק הבינלאומי ולמלחמה האיומה שאנחנו רואים בעזה".

מתוך אל-ג'זירה. לקריאת הכתבה המלאה.