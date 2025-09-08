הרופאה הבכירה שתכהן כמנכ"לית רמב"ם

ד"ר מיכל מקל היא המנכ"לית החדשה של בית החולים רמב"ם. מקל נבחרה במכרז שנערך היום (ב'), והיא תחליף את פרופ' מיקי הלברטל.

ביוני נדחה המכרז משום שתשומת-הלב של משרד הבריאות הופנתה למשבר מול קופת חולים כללית. הלברטל היה אמור לכהן בתפקיד עד סוף אוגוסט, אך כהונתו הוארכה עד אוקטובר כדי לקלוט את המנכ"ל הנכנס.

שלושה רופאים בכירים היו מועמדים לניהול בית החולים. מקל היא המועמדת שסומנה כמובילה על-ידי המנהל היוצא. היא משמשת בתפקיד סמנכ"לית בית החולים משנת 2017, עוד לפני מינויו של הלברטל לתפקיד המנכ"ל.

מקל, בת 52, היא כירורגית במקור, שהתמחתה בכירורגיה אנדוקרינית בבית החולים מאס ג'נרל בבוסטון, ואחר-כך התמחתה גם במינהל רפואי וכיהנה כראש מינהלת איכות ובטיחות הטיפול בבית החולים וכאחראית על פיתוח תחומי הרפואה בבית החולים. במקביל לתפקידי הניהול, המשיכה לעסוק בכירורגיה בקליניקה.

בראיון לאתר "ניוז חיפה והקריות" במרץ האחרון, אז כבר ידעה מקל כי תתמודד על התפקיד, היא אמרה כי "ככל שאתה יותר גבוה בהיררכיה ככה, כך היכולת להשפיע הרבה יותר גדולה. אני אוהבת שהדברים נעשים כמו שצריך, ומאוד רציתי לקחת את המצוינות הקלינית שבניתי עם המטופלים שלי כדי להשפיע באופן רחב יותר".

בתשובה לשאלה האם חוותה אתגרים בגלל היותה אישה, אמרה מקל: "התפיסה היא שניהול צריך להיות כוחני, ולכן הוא מצטייר כגברי, אבל הוא ממש לא צריך להיות כוחני. זו טעות. אולי זו הייתה תפיסה שהייתה נכונה לעבר, אבל היא צריכה להיעלם".

גברה על שני מועמדים

מול מקל התמודדו פרופ' אל"מ (מיל') סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, לשעבר מפקד תחום הרפואה בפיקוד צפון, המוכר לציבור בעיקר כפרויקטור הקורונה אחרי נחמן אש; וד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, המוכרת לציבור הרחב בעיקר כמי שניהלה את הטיפול בחטופים השבים מטעם משרד הבריאות. מזרחי הייתה בעבר סמנכ"לית ומנהלת בפועל של בית חולים צפון (אז פוריה). מזרחי הסירה את מועמדותה לקראת המכרז.

ד"ר מקל מקבלת בית חולים שאומנם לא נמצא בגוש דן, אך הוא בית חולים חזק שכבר מתמודד בהצלחה עם האתגרים הגדולים ביותר של התקופה: הוא ממוגן היטב, יש בו פעילות חדשנות ענפה, וכבר הותחלה בו תוכנית בינוי מקיפה. האתגרים שלה יהיו לשמר את המומנטום של רמב"ם ואת כוח-האדם שלו.

"נמשיך את תנופת הפיתוח"

ד"ר מיכל מקל מסרה היום: "אני מודה למשרד הבריאות ולחברי ועדת הבוחנים על הבחירה בי ועל הזכות שניתנה לי לעמוד בראש המרכז הרפואי רמב"ם בשנים הקרובות.

"רמב"ם הוא בית עבורי, המקום שבו גדלתי והתחנכתי מקצועית, ואני גאה להיות חלק ממורשת המצוינות של המרכז הרפואי הגדול בצפון.

"כעת, עם הפנים קדימה, ויחד עם כל משפחת רמב"ם, אני מתכוונת להמשיך את תנופת הפיתוח של הקריה הרפואית רמב"ם לפסגות חדשות".