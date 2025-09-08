התמונות והרגעים מכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס

1 כנס הקיבוצים

כנס צמיחת הקיבוצים של גלובס התקיים זו השנה השנייה, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית, במרכז הכנסים של מלון שפיים. הכנס, שהפגיש כ-300 נציגי קיבוצים, חקלאים, יזמים, מנהלים בכירים בתעשייה ורגולטורים, עסק בתנאים הנדרשים להמשך פריחתם של הקיבוצים והתעשייה שסביבם.

היין שהוגש בכנס הוא מיקב תל שיפון, השוכן בקיבוץ אורטל בצפון רמת הגולן, והשוקולד מיוצר בחוות השוקולד בקיבוץ דגניה. ביציאה חולקו עציצים של צמחי תבלין הגדלים במשקים חקלאיים ישראלים, ונארזים בסאנשיין; וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל.

מאיר שפיגלר ויונתן בשיא / צילום: תמר מצפי

ליאור שמחה ואיתן ברושי / צילום: תמר מצפי

רן בן אור ומוטי לוין / צילום: תמר מצפי

אבי לוי ואלונה בר און / צילום: תמר מצפי

שוקי וידאל / צילום: תמר מצפי

2 אירועי עובדים

ענף אירועי העובדים מגלגל כמיליארד שקל בשנה, עם שחקניות מרכזיות כמו תן ביס (שמציעה את מומנטס), וולט (עם וולט פור וורק) וג'וי. גם חברת ההטבות סיבוס פלאקסי, בהובלת המנכ"ל איתן זינגר, היא חלק מענף זה כבר כעשור - וכעת היא מחזקת את פעילותה בו באמצעות השקת Cibus Events - פלטפורמה מבוססת AI להזמנת אירועים לחברות. ההשקעה במהלך עומדת על כ-4 מיליון שקל.

נכון לעכשיו, השירות החדש זמין רק ללקוחות הקיימים של החברה, ובהמשך ייפתח גם לחברות נוספות. "קיבלנו דרישה עצומה מארגונים למתן מענה בתחום האירועים", מסביר זינגר את הרציונל מאחורי המהלך. "מצאנו לנכון לפתח פלטפורמה טכנולוגית בשירות עצמי, שתאפשר לארגון לתת הכרה לעובדיו ולקוחותיו. אנו מאמינים כי לאחר מאמצי ההשקה וההחדרה, נוביל את תחום אירועי החברות".

איתן זינגר / צילום: אלעזר נבו

המהלך הנוכחי בא לאחר שבשנה החולפת השיקה סיבוס את הארנק הדיגיטלי Multi-Benefit, המרכז את כל ההטבות שארגונים מעניקים לעובדיהם, בהשקעה של כ-20 מיליון שקל; ואתר הטבות לעובדים בהשקעה של כ-5 מיליון שקל.

3 אופנה

לאחר הפסקה של שנתיים, שבוע האופנה של תל אביב חוזר להתקיים, והפעם במתחם קרמניצקי של חברת ישראל קנדה (בשיתוף צ'ק פוינט), שתהיה נותנת החסות הראשית. את האירוע יזם המפיק מוטי רייפ, ועלותו הכוללת מוערכת ב-7 מיליון שקל. לדברי ברק רוזן מנכ"ל ומבעלי ישראל קנדה, "החיבור בין עולמות האופנה, התרבות והחדשנות משקף את חזון החברה להוביל חוויית אורבניות מתקדמת, ולחבר בין תחומי חיים שונים מהעירוניות ועד היצירה המקומית".

ברק רוזן ומוטי רייף / צילום: יח''צ

4 מינויים חדשים

סיגל מורן נבחרה ליו"ר קיבוץ כפר עזה. בעבר כיהנה בעבר כמנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, וכראש המועצה האזורית בני שמעון.

סיגל מורן / צילום: רמי זרנגר

דור וקסמן יכהן כמנכ"ל משותף של כוזהינוף נדל"ן, יחד עם נוי כוזהינוף.

רו"ח מתן קסלר לראש פעילות ישראל של קבוצת הנדל"ן Inspiration, הפועלת בעיקר בשוק האירופי.