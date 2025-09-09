ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נפאל

כאוס מוחלט בנפאל: רה"מ התפטר, שר האוצר נמלט וקיבל מכות

רבבות צעירים יצאו לרחובות במחאה על שחיתות שלטונית וחסימת הגישה לרשתות החברתיות • נמל התעופה נסגר, בתים של פוליטיקאים הוצתו – והממשלה חזרה בה וביטלה את ההגבלות • ההנחיות להמוני ישראלים שנמצאים במדינה, באחת העונות העמוסות במדינה שנחשבת ליעד פופולרי במיוחד

אסף רוזנצוייג, N12 14:56
מפגינים מציפים את מתחם משרדי הממשלה של נפאל בקטמנדו, כשעשן עולה מתוכו / צילום: ap, Niranjan Shrestha
מפגינים מציפים את מתחם משרדי הממשלה של נפאל בקטמנדו, כשעשן עולה מתוכו / צילום: ap, Niranjan Shrestha

מהומות ענק ששוטפות את נפאל ביומיים האחרונים הגיעו היום (ג') לשיאן עם הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה שארמה אולי - בעקבות גל מחאה רחב-היקף נגד שחיתות שלטונית והגבלות על חופש הביטוי ברשתות החברתיות. לפחות 19 בני אדם נהרגו ומאות נפצעו בעימותים אלימים עם כוחות הביטחון, במה שנחשב לאירוע המחאה הקשה ביותר במדינה בעשורים האחרונים. היום נסגר נמל התעופה הבינלאומי בקטמנדו באופן מיידי בשל המהומות הקשות.

הסיקור המקומם בעולם של הפיגוע הרצחני בירושלים
צרפת במשבר פוליטי: ראש הממשלה הודח

הזעם הציבורי הסלים לאחר שממשלת נפאל חסמה בשבוע שעבר את הגישה ל-26 פלטפורמות מדיה חברתית, בהן פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ויוטיוב. הסיבה הרשמית: מניעת הפצת "מידע כוזב ודברי שטנה". הציבור לא קנה את זה, ופירש את המהלך כניסיון להשתיק את הביקורת ההולכת וגוברת על השחיתות בצמרת השלטון.

אתמול ההפגנות כבר יצאו משליטה. אלפי צעירים, רבים מהם תלמידי תיכון וסטודנטים, יצאו לרחובות הערים המרכזיות, ובראשן קטמנדו הבירה. הם התעמתו עם המשטרה מחוץ לפרלמנט, שהגיבה בכוח נרחב: ירי חי, גז מדמיע, כדורי גומי ותותחי מים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה שר האוצר של נפאל בישנו פראסד פאודל נמלט ברחובות קטמנדו וחוטף מכות נמרצות ממפגינים זועמים.

היום חלה הסלמה נוספת בעימותים, עם הצתות נרחבות של שרפות ברחבי קטמנדו הבירה, כולל ביתו של ראש הממשלה המתפטר אולי. בתיעודים רבים שפורסמו ברשתות החברתיות נראות תמרות עשן גדולות לאורך כל קו הרקיע של בירת נפאל.

המחאה של דור ה-Z

המחאה זכתה לשם "מחאת דור ה- Z" - בהובלת צעירים בני עשרה ועד 28, והיא לא התמקדה רק ברשתות החברתיות. רבים מהם ביטאו תסכול עז משנים ארוכות של קיפאון כלכלי, היעדר הזדמנויות ותסכול משלטון שמזוהה כמושחת למדי.

קמפיין ויראלי ברשתות תחת השם Nepo Kids - ילדים של פוליטיקאים שמציגים אורח חיים ראוותני, הלך וצבר תאוצה, והציף את הפער העצום בין האליטות לבין הדור הצעיר שמתקשה למצוא עבודה ולבנות עתיד במדינה. "הצעירים בנפאל איבדו תקווה", אמר אחד המפגינים לרשת מקומית. "אנחנו לא רוצים לעזוב את המדינה, אנחנו רוצים לשנות אותה".

מפגין לובש אפודשל שוט מול מתחם משרדי הממשלה של נפאל בקטמנדו / צילום: ap, Niranjan Shrestha
 מפגין לובש אפודשל שוט מול מתחם משרדי הממשלה של נפאל בקטמנדו / צילום: ap, Niranjan Shrestha

הממשלה מתקפלת ומאבדת שליטה

בעקבות ההסלמה הקשה, הודיע הבוקר שר התקשורת פריתווי סובה גורונג כי הממשלה חוזרת בה מהחלטת החסימה, והגישה לרשתות החברתיות הושבה. "אנחנו מבינים את הדאגות של הציבור", אמר, במה שנראה כמעט מדי ומאוחר מדי. החזרת הגישה לרשתות לוותה בהצהרה כי הממשלה "פתוחה לדיאלוג עם בני הנוער".

גם התפטרות שר הפנים, ראמש לקאק, ששמו הוזכר בחודשים האחרונים בפרשיות שוחד חמורות, לא הצליחה להרגיע את השטח. אתמול הוא פרש מכהונתו במהלך ישיבת חירום של הממשלה. בעקבותיו התפטרו גם שרי החקלאות והמים. למרות זאת, המפגינים המשיכו לדרוש את התפטרות ראש הממשלה.

ואכן, בלחץ ציבורי עצום, אולי הודיע הבוקר על פרישתו מתפקידו. בנאום קצר, טען כי "גורמים אינטרסנטיים חדרו למחאה וגרמו לאלימות", אך הוסיף כי "נפאל זקוקה כעת לאחדות ולא לדיכוי".

רכב משטרה שרוף במהלך המחאות בקטמנדו / צילום: ap, Niranjan Shrestha
 רכב משטרה שרוף במהלך המחאות בקטמנדו / צילום: ap, Niranjan Shrestha

זעם בלתי פוסק

למרות השינויים, ההפגנות נמשכות ברחבי המדינה. עימותים התחדשו היום מול בניין הפרלמנט, ובמקומות שונים דווח על הצתות רכוש ציבורי, חסימות כבישים ורדיפות של כוחות המשטרה אחר מפגינים בסמטאות.

בקטמנדו, לפי עדי ראייה, נשרפו בתים של כמה וכמה פוליטיקאים, ומספר שרים הוברחו מהמקום במסוקים צבאיים. בדרום המדינה, בעיר צ'נדרפור, נורו יריות באוויר לעבר מפגינים שהפרו את העוצר שהוטל. על פי דיווחים נוספים הוצתו גם רכבי משטרה.

הנחיות משרד החוץ לישראלים

נפאל היא אחת המדינות האהובות ביותר על מטיילים ישראלים, בעיקר בשל הטרקים המפורסמים שלה באזור הרי ההימלאיה. למרות זאת, גם הבירה קטמנדו אהובה מאוד על ישראלים ורבים נמצאים שם, במיוחד כעת, בעונה שנחשבת מועדפת לטיולים במדינה.

משרד החוץ פרסם אתמול המלצה למטיילים הישראלים לנקוט זהירות, ולהיות קשובים להנחיות המקומיות, בעיקר בשל העוצר שהוטל גם בבירה ופריסה נרחבת של כוחות משטרה וצבא.

משרד החוץ ממליץ לישראלים בנפאל להימנע מיציאות לא חיוניות למרחב הציבורי והישמעות להנחיות הגורמים המקומיים, ולמעשה להימנע בכלל משהות בבירה קטמנדו בימים הקרובים. עוד הודגש להתרחק ממקומות הומי אדם, הפגנות ומחאות

ישראלים בנפאל הנקלעים למצב חירום נדרשים ליצור קשר עם חדר המצב של משרד החוץ בטלפון 97225303155+, או עם שגרירות ישראל בקטמנדו באמצעות קו החירום שמספרו 9801659888+.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12