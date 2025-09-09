הסיקור המקומם בעולם של הפיגוע הרצחני בירושלים

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1לא טרור ולא מחבלים: כך סיקרו את הפיגוע אתמול בעיתונים הגדולים בעולם

אמש (ב') התרחש בצומת רמות בירושלים פיגוע טרור בו נרצחו ביריות על ידי שני מחבלים שישה בני אדם, הרב לוי יצחק פש, איש תחזוקה בישיבת "קול תורה", יעקב פינטו, תושב ירושלים בן 25, הרב ישראל מנצר בן 28, הרב יוסף דוד תושב שכונת רמות בן 43, מרדכי שטיינצג בן 57, ושרה (שריתה) מנדלסון בת 60.

בעיתונים הגדולים בעולם סיקרו את הפיגוע באופן מטריד, כאשר נמנעו ואף נזהרו מלנקוב במושגים "פיגוע טרור" ו"מחבלים", ואף כינו את ירושלים "שטח פלסטיני כבוש". בגרדיאן הבריטי למשל כינו את הפיגוע "מתקפה" שנגרמה על ידי "חמושים פלסטינים" וציינו את תגובת חמאס ששיבח את "לוחמי החופש", למרות שארגון הטרור לא לקח בפועל אחריות על הפיגוע, בדומה לג'יאהד האיסלאמי. בגרדיאן ציינו כי הפיגוע התרחש "באזור שישראל כבשה ב-1967".

בוול סטריט ג'ורנל כינו את המחבלים "שני חמושים" וציינו כי המשטרה כינתה את האירוע "פיגוע טרור". בנוסף, ציינו כי שכונת רמות "היא שכונה ברובה חרדית במזרח ירושלים, שישראל סיפחה רשמית ב־1980, אך הפלסטינים רואים בה את בירת מדינתם העתידית".

בוושינגטון פוסט כתבו כי הפיגוע שהתרחש על ידי "שני חמושים פלסטינים" קרה על רקע מתיחות ביהודה ושומרון ובגלל "אלימות מתנחלים". בטיימס הבריטי כינו את הפיגוע "אירוע טרור" אך כינו את המחבלים "יורים פלסטינים" וגם ציינו כי לפי משטרת ישראל הם "מחבלים".

הניו יורק פוסט הוא אחד העיתונים היחידים הגדולים שכתבו שחור על גבי לבן בכותרת שלהם כי זהו "פיגוע ירי" ובהמשך כינו אותו גם "טבח". בניו יורק פוסט בשונה מעיתונים אחרים אף ציטטו את דבריהם של עדי ראייה: "'פתאום אני שומעת את היריות מתחילות… הרגשתי שאני רצה לנצח', סיפרה אסתר לוגסי, שנפצעה בפיגוע, לערוץ טלוויזיה ישראלי מבית החולים. 'חשבתי שאני עומדת למות'".

2למרות האכזבה והעיכובים, בשווייץ החליטו לא לוותר על המל"טים של אלביט

בשווייץ החליטו כי הם לא מוותרים על המל"טים תוצרת אלביט אלא "מפחיתים את הדרישות מהם", פורסם באתר החדשות והפרשנות הצבאית האוקראיני Militarnyi. זאת לאחר שבמדינה הודיעו כי הם שוקלים לבטל את העסקה עם אלביט אלביט בשווי 300 מיליון פרנק (380 מיליון דולר) על רכישת מל"טי הרמס עקב אכזבה מעיכובים וליקווים שונים שהובילו אותם להפסד של מיליונים.

"שישה מל"טי סיור מסוג ADS-15 (השם השוויצרי ל־Hermes 900 של חברת אלביט), שהוזמנו עבור הצבא השוויצרי, מתעכבים שנים רבות ואינם עומדים בדרישות שנקבעו. לאחר שנכנס לתפקידו, הכריז שר ההגנה השוויצרי מרטין פפיסטר כי יבחן האם כדאי לנטוש את הרכישה או חלקים ממנה. התוכנית, שהייתה אמורה להיות מושלמת עד 2019, צפויה כעת להידחות עד 2029", נכתב.

כעת "משרד ההגנה הפדרלי, משרד החימוש הפדרלי והצבא הגיעו לפשרה, והפרויקט לא יבוטל. במקביל, המל"טים לא יצוידו במערכת אוטומטית למניעת התנגשויות, במערכת המאפשרת המראה ונחיתה עצמאית ללא GPS, או במערכת נגד קיפאון", נכתב. יש לציין כי שלוש מערכות אלו הובטחו בתחילה על ידי אלביט אולם לפי משרד ההגנה "יישום הפונקציות הללו אינו אפשרי".

אולם "החלטת משרד ההגנה הפדרלי משמעה מגבלות תפעול מסוימות. כך למשל, לא ניתן יהיה להטיס את המל"טים בתנאי קרח, ובמרחב האווירי הלא־מבוקר יידרשו לטוס ביום בליווי מטוסים אחרים", נכתב.

"בתצורה המצומצמת לא ניתן לראות את הפרויקט כהושלם. לפי הודעת משרד ההגנה, עדיין קיימים סיכונים טכניים במערכות התוכנה והשליטה. במקביל, חברת אלביט התחייבה לכסות את העלויות הקבועות במסגרת חוזה השירות לתקופה של עד שמונה שנים, כפיצוי על אובדן חלק מהיכולות", נכתב.

3"יתרון לישראל ואתגר ללבנון": כך ייראה דרום לבנון לאחר עזיבת יוניפי"ל

מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה לאחרונה כי יש להאריך את שהותם של כוחות יוניפי"ל בדרום לבנון עד 31 בדצמבר 2026, לאחר מכן הכוחות יעזבו בהדרגה את האזור ובכך יסיימו שהות בת 48 שנים.

בניתוח של העיתונאי דריו סבאגי לניו ערב נכתב כי הנסיגה של הכוחות "צפויה להגביר את חוסר היציבות", ואף להעלות "סיכון להתלקחות צבאית, להפחית את יכולת הצבא הלבנוני לשלוט בגבול, ולבטל את תפקידו של הכוח כערוץ עקיף למשא-ומתן ולמניעת הסלמה".

צ'יארה רופה, פרופסור למדעי המדינה בסיאנס פו בפריז, אמרה לניו ערב כי נסיגת הכוחות "תותיר חלל ביטחוני". לדבריה, הדבר ייצור "סיכון גבוה להסלמה בין ישראל לחיזבאללה, ואף לכיבוש מחודש של חלקים מדרום לבנון בידי ישראל, החל מהמוצבים שכבר מוחזקים".

עימאד סלאמי מהאוניברסיטה האמריקאית בלבנון אמר לניו ערב כי "בטווח הקצר, נסיגת הכוחות צפויה להועיל לישראל, משום שללא פיקוח בינלאומי, לישראל יהיה תרון צבאי, עם חופש פעולה רחב יותר בגבול ללא מגבלות פיקוח או תיווך".

"יוניפי"ל שימש גם כמתווך וככוח חוצץ שסייע לרסן מחלוקות ולמנוע הסלמה. בהיעדרו, לבנון עלולה להיות פגיעה יותר, והצבא יאבד שותף מרכזי בניהול אירועים ביטחוניים. גם חיזבאללה יאבד את הגיבוי הדיפלומטי שסיפק יוניפי"ל בניהול משברים", נכתב. בנוסף, ברגע שהכוחות יצאו מדרום ללבנון האחריות תעבור לממשלת לבנון שעדיין מתמודדת הן עם "איומים ישראליים" מבחוץ, ומבפנים עם אתגר "לפרק את חיזבאללה מנשקו".

"נסיגת יוניפי"ל צפויה להכביד משמעותית על הצבא הלבנוני, להגביר את הצורך בסיוע חיצוני, ולהותיר את דרום לבנון באיזון עדין ושברירי - שעלול להתדרדר בקלות להסלמה מחודשת", נכתב.

4אבו מאזן: "יהיו בחירות בתוך שנה מתום המלחמה בעזה"

נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן אמר השבוע במהלך פגישה בלונדון עם שרת החוץ הבריטית איבט קופר כי ישנן "הכנות לקיום בחירות, פרלמנטריות ונשיאותיות בתוך שנה מתום המלחמה של ישראל ברצועת עזה", פורסם בסוכנות הידיעות הטורקית Anadolu Agency.

הפגישה של אבו מאזן עם שרת החוץ הבריטית התרחשה על רקע "ההתפתחויות האחרונות בשטחים הפלסטיניים הכבושים וביחסים הדו־צדדיים בין מדינת פלסטין לבריטניה". וכן על רקע ההצהרה של בריטניה כי תכיר במדינה פלסטינית, אבו מאזן תיאר את הצעד "תיקון עוול היסטורי ואופק חדש להשגת שלום".

אבו מאזן ציין כי סדר העדיפויות של הפלסטינים הוא "הפסקת אש מיידית וקבועה, הבטחת גישה מלאה לסיוע הומניטרי לעזה, שחרור חטופים ואסירים, נסיגת כוחות הכיבוש, ופתיחת שלב ההתאוששות והשיקום המוקדמים".

