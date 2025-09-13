בכמה נמכרה דירה ברחוב כצנלסון בגבעתיים המיועדת לפינוי בינוי?

לאחרונה נמכרה ברחוב כצנלסון בגבעתיים, בבניין משנות ה־60' - דירה בשטח 100 מ"ר המיועדת לשיפוץ מלא. הדירה בקומה שנייה ללא מעלית או חניה. היא יצאה לשיווק במחיר של 2.69 מיליון שקל ונמכרה ב־2.59 מיליון שקל.

לדברי צח בן בסת ממור תיווך נכסים, הבניין נמצא בתהליך פינוי בינוי: "החברה בפרויקט נבחרה במכרז דיירים ובדיוק חצתה את רף הרוב הדרוש ועובדת על תב"ע, ומדובר על פרק זמן של חמש־שבע שנים עד להיתר. התמורות המתוכננות גדולות: הדירה הזו אמורה לקבל תוספת של 22 מ"ר + מרפסת שמש, שתי חניות ומחסן. הרוכשים הם זוג צעיר שקנו את הדירה למגורים, וכמובן ליהנות מעליית ערך עתידית".

דירה בכצנלסון, גבעתיים / צילום: צח בן בסת

באשר למחיר אומר בן בסת כי לא מזמן נמכרה דירה קטנה יותר ברחוב הל"ה הסמוך, במחיר גבוה יותר של 2.63 מיליון שקל. מה הסיבה למחיר הנוח במקרה הנוכחי? "הדירה הזו בקומה השנייה ופונה לחזית, דבר שמרחיק קונים. משפחות עם ילדים קטנים אפילו לא באות לראות דירות כשהן שומעות שזה על כביש ראשי, לא משנה מה יהיה המחיר.

"הדירה גם זקוקה לשיפוץ מקיף, ומחירי השיפוצים עלו והם גם התארכו.

"נוסף לכך, שוק הדירות מיד שנייה נפגע, וטווח המחירים שבו נרשם הפגיעה העיקרית הוא 2.9-3 מיליון שקל ומעלה - לפחות ברמת גן ובגבעתיים. כדי להגיע לסכומים האלה הדירה צריכה להיות או גדולה ממש - או משופצת ממש - או שהיא ממש לקראת פינוי בינוי, או שהיא עם חניה ומעלית, או שיש לה מרחב מוגן ועוד".

דירה בכצנלסון, גבעתיים / צילום: צח בן בסת

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב אלול בשכונת עזרא, דירת 5 חדרים, 127 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב שמואל תמיר בשכונת נופי ים בצפון העיר, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה כפולה, נמכרה ב־4.37 מיליון שקל.

ברחוב פיקוס ביפו, דירת 3 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, נמכרה

ב־2.1 מיליון שקל.

ברחוב רוזנבאום במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־4.8 מיליון שקל.

רמת גן

ברחוב יהודה הנשיא, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, נמכרה ב־2.03 מיליון שקל.

בשדרות ירושלים, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה

ב־2.6 מיליון שקל.

ברחוב עוזיאל, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 3 מתוך 10, נמכרה

ב־3.19 מיליון שקל.

מודיעין

ברחוב נחל שורק, דירת 4 חדרים, 94 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חצר בשטח 92 מ"ר, וחניה, נמכרה ב־3 מיליון שקל.

ברחוב מגדל המנורה, דירת 5 חדרים, 169 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, עם חניה כפולה, נמכרה ב־4.65 מיליון שקל.

ברחוב מבצע חירם, קוטג' בן 6 חדרים, 194 מ"ר, חצר בשטח 287 מ"ר, נמכרה לפי שווי של 6.75 מיליון שקל.

קריית ביאליק

ברחוב חיים, דירת 4 חדרים, 117 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב הגנים, דירת 5 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, נמכרה

ב־1.59 מיליון שקל.

ברחוב שושנה דמארי, דירת 5 חדרים, 156 מ"ר, בקומה 1 מתוך 10,

עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.22 מיליון שקל.

ברחוב השקד, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־2.4 מיליון שקל.

מבשרת ציון

ברחוב שבו, דירת גן בת 6 חדרים, 133 מ"ר, חצר בשטח 63 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־4.1 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה