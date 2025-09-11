ירידה חדה בהיקף העסקאות של זוגות צעירים בשוק הדיור

הזוגות הצעירים יוצאים בהדרגה משוק הדירות: בעוד שהיקף מכירת הדירות החודשי הממוצע בשוק החופשי בשבעת החודשים הראשונים של השנה, נמוך בכ-10% מזה של שנה שעברה, מעורבות הזוגות הצעירים ברכישת דירות בשוק החופשי פחתה ב-18%. עניין זה יכול להסביר במידה רבה, את הירידות המשמעותיות שנרשמות בשוק הדירות בתקופה הנוכחית. כך עולה מנתוני הכלכלן הראשי באוצר.

● שוק המשכנתאות מוסיף להיות גבוה למרות הירידה במספר העסקאות

● עלייה בביקוש ובמחירים: יפו נהנית מפריחת נדל"ן בזכות הקו האדום

מהנתונים עולה, כי בחודש יולי נרכשו בסך הכל 8,011 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי. בהשוואה ליולי אשתקד זוהי ירידה של 10% ואילו בהשוואה לחודש יוני האחרון מדובר בגידול של 36%, ואולם בחודש יוני, כזכור, נערכה המלחמה נגד איראן, מה שהוריד מאוד את שוק הדירות, כך שיש לראות בחודש יולי מעין חודש שבו "התפרצו" ביקרושים שנידחו מקודמו. ואם אחרי כל ההתפרצות הזו, אלה הנתונים - זו ראיה נוספת לכך ש-2025 מצפויה להסתכם כשנה חלשה מאוד בשוק הדירות.

כאמור, מדידת מכירת הדירות השנה, בניכוי הדירות שנמכרות במסגרת מבצעי הדיור המסובסד של הממשלה (מחיר למשתכן, דירה בהנחה וכו') מעלה, כי המכירות החודשיות בשנה הנוכחית הגיעו ל-7,200 דירות, ירידה של כ-10% לעומת הממוצע משנה שעברה, וגידול של כ-20% לעומת המכירות ב-2023 שהיתה שנת שפל כבדה, בין הייתר עקב חודשי המלחמה הראשונים, שבהם נרשמו מעט עסקאות.

ביקוש גבוה לדירות המסובסדות

כאמור, את עיקר הירידה ברכישות רושמים הזוגות הצעירים, מה שמביא למהפך באופי השוק: בשנים האחרונות הזוגות הצעירים שלטו בשוק הדירות, עם יותר ממחצית מהעסקאות. בשנה שעברה הם ביצעו 53% מרכישת הדירות בשוק החופשי. ב-2025 לעומת זה, הם מהווים כ-45% מהרכישות בשוק כך שיתכן שמדובר בנקודת מפנה, שיזמים צריכים להיות ערים לה יותר.

שוק שאותו הזוגות הצעירים לא ממהרים לנטוש, הוא מכירת הדירות בהגרלות המסובסדות במסגרת דירה בהנחה, שבמסגרתה נמכרו כ-800 דירות בהנחות של מאות אלפי שקלים ולא פעם אף בסכומים של יותר ממיליון שקל.

הכלכלן בחן את מבצעי ה-20%-80% ודומיו, ומצא כי שיעור רכישת הדירות במסגרת המבצעים שומר על יציבות בהשוואה לחודש יוני. שכיחות הטבות המימון על דירות שמועד מסירתן הוא 12 חודשים ומעלה, הגיעה ל-37% מכלל הדירות החדשות שנמכרו.