שוק המשכנתאות מוסיף להיות גבוה למרות הירידה במספר העסקאות
שוק המשכנתאות מוסיף להיות גבוה למרות הירידה במספר העסקאות

באוגוסט 2025 נלקחו משכנתאות בסך 9.1 מיליארד שקל, אך ההערכה היא שמדובר באישורי משכנתאות על עסקאות שבוצעו בחודשים קודמים • התאחדות יועצי המשכנתאות: שוק הדירות יד שנייה מתעורר בשל הגבלות בנק ישראל על הלוואות ה"בולט" וה"בלון" ועל מבצעי הקבלנים

אריק מירובסקי 09:11
שוק המשכנתאות מוסיף להיות גבוה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
שוק המשכנתאות מוסיף להיות גבוה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

שוק המשכנתאות מוסיף להיות גבוה על אף הצטמקות הפעילות בשוק המגורים, ובחודש שעבר, אוגוסט 2025, נלקחו משכנתאות בסך 9.1 מיליארד שקל. ההערכה היא שמדובר באישורי משכנתאות על עסקאות שבוצעו בחודשים קודמים. משקל הלוואות ה"בולט" וה"בלון" מוסיף לרדת באיטיות, וזו ראיה לירידה בהיקף מבצעי המימון הקבלניים ומבצעי ה-20%-80%.

על-פי נתוני בנק ישראל, מאז תחילת השנה נלקחו משכנתאות בהיקף חודשי ממוצע של 8.7 מיליארד שקל, שנחשב לרמה גבוהה של פעילות. ואולם במקביל שוק הדירות מצוי בדעיכה ובמיתון, לקראת אחת מהשנים הגרועות ביותר בעשור האחרון מבחינת היקף העסקאות.

ההסבר לנתונים המנוגדים לכאורה הוא פערי לוחות הזמנים בין החתימה על עסקאות לבין קבלת האישורים מהבנקים על מתן המשכנתא. וכך, על אף שנתוני המשכנתאות נלקחו מאוגוסט, הם משקפים עסקאות מהחודשים שקדמו.

עניין אחר הוא המשכנתאות הנדחות, "בולט, ו"בלון". אלה כאמור משקפות את היקפי המבצעים הפיננסיים שבהם משתמשים יזמי הנדל"ן כדי לפתות רוכשים לקנות דירות, גם בימים אלה.

משכנתאות אלה הגיעו בחודש שעבר להיקף של 1.28 מיליארד שקל והיוו 14% מסך המשכנתאות שנלקחו. מדובר בנתון שמשקף ירידה בהיקפי המבצעים הללו, בעקבות הוראת בנק ישראל מלפני כחצי שנה להגביל את המבצעים. ואולם הירידה מאוד איטית, והיקף המשכנתאות במסלולים אלה מצוי ברמה הגבוהה בעשרות אחוזים מהרמה שקדמה למבצעי היזמים.

שוק הדירות יד שנייה מתעורר

התאחדות יועצי המשכנתאות מסרה בעקבות הנתונים כי "היקפי המשכנתאות הגבוהים שפורסמו בדוח האחרון של בנק ישראל מבטאים סיום עסקאות יד ראשונה ומחיר למשתכן לצד ביצוע עסקאות יד שנייה". להערכתם, שוק הדירות יד שנייה מתעורר בשל הוראת השעה של בנק ישראל המגבילה את הלוואות ה"בולט" וה"בלון" ואת מבצעי הקבלנים.

"בחודשים הקרובים אנו צפויים לראות ירידה בהיקפי המשכנתאות, שתשקף את הירידה בעסקאות של הרבעון הראשון לצד קיזוז של ביצועים קודמים", אומרים בהתאחדות. לכך יש להוסיף ירידות שצפויות להירשם כבר בחודשיים הקרובים עקב חגי תשרי.