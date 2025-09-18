הכותבים הם השותפים המייסדים במשרד עורכי הדין הופמן & פרידנברג המתמחה בענייני משפחה וירושה

זוג הורים העניקו מחצית מגרש לבנם וכלתם שבנו עליו את ביתם, תוך שבהסכם המתנה התחייבו המקבלים כי להורים תהא זכות קדימה לרכישת הזכויות בעתיד במחיר שווי הבית, במקרה שזה יועמד למכירה בעתיד. בין הבן והכלה פרץ סכסוך גירושים שבמסגרתו ביקשה הכלה לפרק את השיתוף בבית. ההורים ביקשו לממש את ההתחייבות, והכלה התנגדה וביקשה לממש את זכות הקדימה שקבועה בחוק המקרקעין. מה פסק בית המשפט?

● 200 אלף דירות בבנייה: קצב התחלות הבנייה וההיתרים בשיא, אבל סיום הפרויקטים מתעכב

● מחירי הדירות נמצאים בירידה עקבית, אבל יש בעיה במקום אחר

עובדות המקרה: זוג התירו לבנם ולאשתו לבנות את ביתם על מחצית מגרש השייך להם. לאחר השלמת הבנייה נחתם בין הצדדים הסכם מתנה המקנה את הזכויות במחצית המגרש והבית הבנוי לבן ולאשתו, ובחלוף חודש וחצי חתמו הבן ואשתו על התחייבות בלתי חוזרת, לפיה אם יימכר הבית בעתיד בזמן שההורים בחיים, תהא להורים זכות קדימה לרכישתו במחיר שווי הבית הבנוי בלבד.

אכיפת ההתחייבות

לאחר שנים מספר פרץ סכסוך גירושים בין הבן ואשתו, ואז הגישו ההורים תביעה לאכיפת ההתחייבות. הכלה התנגדה ממספר טעמים, בין היתר גם על בסיס זכות הקדימה של בן הזוג בהתאם לחוק המקרקעין.

החוק: חוק המקרקעין מחייב לערוך הסכם בכתב בגין כל עסקה במקרקעין, לרבות העברת זכויות במתנה. חוק החוזים מאפשר להעמיד תנאי שבהתקיימו יקוים או יבוטל חוזה. בנוסף, חוק המקרקעין מעניק לבן או בת הזוג זכות קדימה לרכוש את חלקו של בן הזוג האחר בנכס.

ההחלטה: השופט רמי בז'ה מבית המשפט לענייני משפחה באשדוד קיבל את עמדת התובעים וקבע כי הסכם המכר ומסמך ההתחייבות מגבשים עסקת מתנה אשר כוללת תנאי מפסיק המאפשר להורים לקבל לרשותם את המגרש שהעמידו לבני הזוג. תביעת הכלה לפירוק השיתוף בנכס במסגרת הליכי הגירושים מקיימת את התנאי המפסיק, וכפועל יוצא מכך מקימה להורים את הזכות לדרוש את מימוש מסמך ההתחייבות, אשר ממילא גם קודמת לזכות הקדימה הקבועה בחוק המקרקעין.

מתנה משפחתית מותנת

המשמעות: פסק הדין סולל את הדרך למוסד חדש: מתנות משפחתיות מותנות. הענקה במתנה של זכויות במקרקעין יכולה להיעשות בעסקה מותנית אשר תשמור על הזכות לקבל בחזרה את הנכס מבלי לאבד אותו במסגרת סכסוך משפחתי.

במקום הסכמי הלוואה או הסכמים יצירתיים אחרים שהפכו נפוצים מאוד בשנים האחרונות כדי לשמור על הזכויות במקרה של פירוד, ניתן לכתוב את האמת בפשטות: הזכויות ניתנות במתנה תוך הסכמה מה ייעשה בזכויות אלה במקרה של פירוד או בהתקיים כל תנאי רלוונטי אחר. בהינתן שהעברת זכויות במקרקעין ממילא מחייבת הסכם כתוב, פסק הדין משדר מסר חשוב: כתבו הסכם פשוט שמקבע את האמת בצורה ברורה ופשוטה.

תלה"מ (אשדוד) 9293-06-23