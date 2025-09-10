טראמפ הכריז: הישראלית שנחטפה בעיראק שוחררה

עדכונים שוטפים

02:43 - טראמפ: לא התלהבתי מהתקיפה הישראלית בקטאר

הנשיא האמריקאי התבטא נגד הפעולה הישראלית: "אנחנו רוצים את כל החטופים בחזרה - אבל אני לא מרוצה מהאופן שבו הדברים התרחשו". הוא הוסיף כי ייתן הצהרה מלאה בעניין מחר. דיווח: מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס לדון בתקיפה, לבקשת אלג'יריה ופקיסטן. לכתבה המלאה

02:18 - בבית הלבן הוכו בהלם וזעמו על התקיפה בקטאר

הצבא האמריקאי גילה את מטוסי חיל האוויר בדרך לקטאר, בבית הלבן ביקשו הבהרות ובישראל אישרו: נתקוף בתוך דקות את מנהיגי חמאס בדוחא. בממשל האמריקאי זעמו על ישראל, שלא התייעצה לפני הפעולה ותקפה כשבבית הלבן המתינו לתשובת חמאס להצעה להפסקת אש ועסקת חטופים. לכתבה המלאה

02:20 - טראמפ הודיע: שוחררה אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה בעיראק

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה בעיראק, שוחררה. צורקוב נחטפה במרץ 2023 והוחזקה בשבי על ידי "גדודי חיזבאללה" מאז. לפי בכיר אמריקאי, היא צפויה להגיע ככל הנראה מחר לטיפול רפואי בבית חולים בישראל.

"אני שמח לדווח שאליזבט צורקוב, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקאית, שוחררה זה עתה על ידי גדודי חיזבאללה, וכעת נמצאת בבטחה בשגרירות האמריקאית בעיראק", כתב טראמפ ברשתות. "היא עונתה במשך חודשים רבים. תמיד אלחם למען צדק, ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את בני הערובה, עכשיו!". לפי בכיר אמריקאי, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם טראמפ, והודה לו על הסיוע בשחרורה של צורקוב.

אחותה של צורקוב: "כולנו מאושרים, אנחנו אסירי תודה לטראמפ".

השחרור של החטופה הישראלית התקבל בהפתעה בשגרירות ארה"ב בעיראק: "קיבלנו טלפון, הם שאלו - אפשר להביא את אליזבט?". לפי בכיר אמריקני, צו שחתם עליו טראמפ ביום שישי ועשוי היה להביא לסנקציות על עיראק, הוביל לשחרורה הפתאומי. דיווח: הליך השחרור הגיע בתנאים, החשוב שבהם - הכנה לנסיגה אמריקאית מעיראק לכתבה המלאה

02:14 - תיעוד שמופץ ברשת, מציג לכאורה שרפה שפרצה באחד מכלי השיט שמשתתפים ב"משט של גרטה"

במשט של עזה "סומוד" טוענים כי אחת מהסירות נפגעו מתקיפת כטב"ם. גם אתמול טענו במשט, שאותו מובילה גרטה טונברג, כי רחפן תקף את אחת הספינות. אך המשמר הלאומי בתוניס הכחיש, וטען: "מדובר בתקלה פנימית"

01:33 - דיווח בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי: התקיפה הישראלית בדוחה התרחשה דקות ספורות לאחר סיום פגישת המשלחת של בכירי החמאס, כך על פי מקורות קטאריים

01:23 - כוחות צה"ל פועלים במרחב אל-קובייבה, האזור שממנו יצא אחד המחבלים לפיגוע הרצחני בצומת רמות. הכוחות מבצעים סריקות אחר חשודים ואמצעי לחימה

01:18 - שר החוץ של הולנד הודיע שהמדינה תרשום היום את השרים בן גביר וסמוטריץ' כ"זרים לא רצויים" במערכת המידע של מדינות שנגן - עליה חתומות 29 מדינות, כולל המדינות הגדולות באירופה. לא ברור מה יהיו השלכות הצעד בפועל, אך הוא עשוי לסבך את כניסתם של השרים לאירופה

