על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

בעולם נדהמו מהתקיפה הישראלית בדוחא שהתרחשה 1,800 ק"מ מאדמת ישראל. באטלנטיק כתבו כי התקיפה "תואמת את עמדתה המוצהרת של ההנהגה הישראלית" לרדוף אחר בכירי חמאס וטרוריסטים שמאיימים על ביטחון ישראל. אולם, לפי האטלנטיק החיסול הוא "חדשות רעות לחטופים הישראלים". בעוד שבעשורים האחרונים קטאר הפכה "לשחקנית חשובה בזירה הבינלאומית" החיסול בשטחה אינו מהווה "מתקפה על קטאר עצמה" אלא מהווה "אתגר לרלוונטיות שלה".

לפי האטלנטיק, "התקיפה הישראלית מרמזת על גבול טבעי לתפקידה של קטאר כמתווכת" משום שאחרי 22 חודשים בהם לא הצליחה לגשר בין חמאס לישראל, כרגע נראה כי דוחא "הפכה ללא רלוונטית".

מתוך האטלנטיק, מאת גראהם ווד. לקריאת הכתבה המלאה.

2המידל איסט פורום: התקיפה הישראלית בדוחא היא "מופת מודיעיני"

"התקיפה הישראלית נגד האדריכלים של ה-7 באוקטובר מיישמת עיקרון עתיק: מי שמתכננים רצח המוני אינם יכולים לטעון למקלט על פני האדמה", כך כותב המנכ"ל של המידל איסט פורום, גרג רומן. "הפעולה הייתה נקייה. מקצועית. הכרחית. והיא הייתה צריכה להתרחש לפני שנים".

לטענתו, "כאשר קטאר הפכה את עצמה למרכז פיקוד חמישה כוכבים לטרור, היא ערערה את יסודות הארכיטקטורה של הסדר הבינלאומי". כך, נוצר תקדים שלפיו מדינות עשירות יכולות לקחת תחת חסות "טרור תוך שמירה על כבוד דיפלומטי דרך עמימות אסטרטגית ומנוף של אנרגיה".

המשרד של חמאס בדוחא אפשר לארגון הטרור "לשמר פיקציה של לגיטימיות פוליטית תוך כדי שהוא חותר להשגת מטרות רצחניות". כעת התקיפה הישראלית ריסקה את התקדים שיצרה קטאר "וריסקה את עיקרון המקלט". בנוסף "כשהדגימה שמנהיגי חמאס פגיעים גם בלב בירה עשירה במפרץ, החזירה ישראל את אלמנט הסיכון האישי שמרסן התנהגות קיצונית. המסר היה חד-משמעי: בחרת בטרור - בחרת לחיות כמטרה, בלי קשר איזו ממשלה מעניקה לך מחסה", נכתב.

למרות שפרטי הפעולה המבצעיים "עדיין מסווגים", התקיפה היא "יצירת מופת של תיאום מודיעיני וביצוע טקטי". לדבריו, "האתגר היה אדיר: לחסל מטרות בעלות ערך גבוה בלב בירה עוינת, מוגנות בידי שירותי ביטחון מדינתיים, מבלי ליצור משבר דיפלומטי רחב יותר או נפגעים אזרחיים שיחתרו תחת הלגיטימיות של הפעולה".

"התקיפה בעצם שולחת מסר חיוני לאיראן ולפרוקסי שלה: תם העידן של הנהגת טרור שאי אפשר להגיע אליה. כשם שישראל חיסלה את מבנה הפיקוד של חיזבאללה בלבנון ואת מדעני הגרעין של איראן בטהרן, כך הוכיחה עתה את היכולת והרצון לפגוע בחמאס בכל מקום שבו מנהיגיו מתכנסים".

לפי רומן לתקיפה יש השלכות מרחיקות לכת משום שהיא מאלצת "שחקנים אזוריים לשקול מחדש את קשריהם עם ארגוני טרור". לגבי התזמון, כתב רומן, שהינו "מיטבי" ונובע מסבלנות ואסטרטגיה נכונה.

"התקיפה מבהירה כי על מדינות לבחור: הן יכולות להיות חברות בקהילה הבינלאומית או נותנות חסות לטרור - לא שתיהן יחד. הן יכולות לארח בסיסים אמריקאים או מטה של חמאס - לא את שניהם. הן יכולות לדרוש הגנה על ריבונותן או לאפשר התקפות על ריבונותן של אחרות - לא את שניהם".

מתוך המידל איסט פורום, מאת גרג רומן. לקריאת הכתבה המלאה.

3"התקיפה בדוחא מבהירה כי טראמפ איבד שליטה על האזור"

תאגיד השידור האוסטרלי ה-ABC גינה את התקיפה הישראלית בקטאר וכתב כי היא "התקפה על המשא-ומתן לשלום". "התקיפה הישראלית אינה רק מתקפה על ארגון חמוש, אלא התקפה על המשא-ומתן לשלום עצמו - דבר שמזין את התפיסה שלנתניהו ובעלי בריתו הקיצוניים אין עניין או כוונה פוליטיים להגיע להפסקת אש, במיוחד כאשר צה"ל ממשיך בשיטוח עזה", נכתב.

"התקיפה בדוחא חושפת את חוסר האונים של הנשיא טראמפ, הן במזרח התיכון והן בזירה הבינלאומית", נכתב. "פעולותיה של ישראל חשפו גם לחלוטין את היעדר ההשפעה שיש כיום לארה"ב על המתרחש במזרח התיכון. ככל שחלפו השעות אחרי התקיפה, התברר שהבית הלבן לא התייעץ לגבי תוכניותיה של ישראל - ואף לא עודכן עד שהיה מאוחר מדי. בבית הלבן שחררו תחילה הצהרות מוקדמות שלפיהן הועברה אזהרה לקטאר, אך בהמשך הם הסתייגו מהן. במקום זאת, נראה שטראמפ ניסה להסיט את תשומת-הלב: הוא בחר לפרסם על שחרור חוקרת עם זיקה לארה"ב בעיראק, יותר מאשר לעסוק בהסלמה המשמעותית במתיחות האזורית שמייצגת התקיפה הישראלית", נכתב.

בנוסף תגובתו המאוחרת של טראמפ רק מבהירה כי "הממשל שלו חסר אסטרטגיה קוהרנטית לאזור".

מתוך ה-ABC, מאת לורה טינגל. לקריאת הכתבה המלאה.

4"ניסיון החיסול בדוחא מבשר על מציאות חדשה של מלחמה"

התקיפה הישראלית בדוחא מסמנת פרק חדש במזרח התיכון "עתיד שבו ישראל נתונה לאיום מתמיד של פיגועי טרור, והאזור שרוי בציפייה מתמדת לתגובת-הנגד שלה. הקורבנות יהיו, כרגיל, בעיקר אזרחים משני הצדדים, והסיכון למלחמה רחבה בין מדינות ירחף תמיד", נכתב בבלומברג בטור דעה של העיתונאי מארק צ'מפיון.

"עבור חמאס, המתקפה האחרונה בדוחא הייתה צפויה" עקב הפיגוע הרצחני בירושלים השבוע, בו נרצחו 6 אנשים. בעוד שעבור הקיצונים בישראל "התקיפה נגד הנהגת חמאס בקטאר, היא פשוט סוג התוקפנות שנדרש כדי לנצח. הם מאמינים שארצם לא תהיה בטוחה עד שלא רק חמאס, אלא הפלסטינים בכללותם, בין אם בעזה ובין אם בגדה יגורשו או 'יושתקו' בכוח".

צ'מפיון כותב כי בכירי חמאס הם "מטרות לגיטימיות" אבל, האיום האמיתי הוא שחמאס ימשיך להתקיים "עד שיושג הסדר שהפלסטינים והישראלים בכללותם יוכלו לקבל. ובינתיים, המאבק הזה יימשך - ללא שלום וללא ביטחון לשני הצדדים", נכתב.

מתוך בלומברג, מאת מרק צ'מפיון. לקריאת הכתבה המלאה.