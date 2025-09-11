שנתיים אחרי הטבח בעוטף עזה, ההשפעות ארוכות־הטווח של האירוע והפינוי שהגיע בעקבותיו מתחילות להתברר. התחושה הכללית בקרב הצוותים הרפואיים ובקרב כלל הציבור היא שהפינוי עשה שמות בבריאות המפונים. רופאים מדווחים מהתרשמות ראשונית שמחלות כרוניות שהיו בשליטה התפרצו מחדש, שילדים ובני נוער סטו ממסלול החיים שלהם, שמבוגרים שפונו מביתם עם הפרעה קוגניטיבית קלה לא הצליחו להתאקלם במלונות ובמתחמי הפינוי. נתונים חדשים שאנחנו מפרסמים כאן מתחילים לכמת את התופעות הללו.

ד"ר אסי סיקורל, שניהל את מרפאת המפונים בדרום, הציג לאחרונה מחקר שחושף חלק מהפער בין בריאות כלל הציבור לזו של המפונים מהצפון ומהדרום. המחקר, של שירותי בריאות כללית, הוצג בכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

שיעור המטופלים בלחץ דם עלה דרמטית

המחקר, שהתמקד בתחלואה מטבולית (סוכרת, לחץ דם וכולסטרול), השווה נתונים בין שתי תקופות, אחרי ולפני המלחמה: נובמבר 2023 עד אפריל 2025 ונובמבר 2022 עד ספטמבר 2023. הנתונים נאספן מכ־280 אלף חולי סוכרת, יותר מ־750 אלף מטופלים עם כולסטרול גבוה וכ־370 אלף מטופלים עם יתר לחץ דם. עולה מהם שבעוד שבתקופה שעברה מאז תחילת המלחמה מצב התחלואה המטבולית של כלל האוכלוסייה השתפר, אצל המפונים לא חל שיפור דומה ובחלק מהפרמטרים אף חלה הידרדרות.

הפער הדרמטי ביותר היה בפרמטר של לחץ דם: באוכלוסייה הכללית נמצאה ירידה קלה של 1.5% במספר המטופלים הלא מאוזנים, אך בקרב מפוני הצפון הייתה עלייה של 9% ובקרב מפוני עוטף עזה - 25%. בפרמטר של כולסטרול ואיזון סוכרת לא נמצא שינוי מובהק בקרב המפונים, אבל במקרה הזה הממצא המשמעותי הוא הפער מול האוכלוסייה הכללית, שבאותה תקופה הציגה ירידה של 6% ו־7% בהתאמה.

"אנחנו לא יודעים בוודאות את הסיבות להבדלים הללו", אומר סיקורל, רופא קהילה ומנהל החדשנות במחוז הדרום של הכללית, "אבל אנחנו משערים שמדובר בהשפעה של תרופות ה־GLP1 החדשות שנכנסו לשימוש בתקופה הזאת לסל עבור חלק מההתוויות, ועבור אחרות הן היו במימון המשלים. המפונים פחות נהנו מהן גם בגלל המחיר וגם בגלל נגישות ופניות. כשאין רצף טיפולי, קשה לקבל תרופה קבועה שדורשת הדרכה והזרקה וקירור. זה ההסבר הסביר אבל המחקר לא מוכיח אותו כמובן, אלא רק מציע את הנתונים". לגבי העלייה החדה בלחץ הדם, היא יכולה לנבוע ממצב המצוקה הנפשית המתמשך של המפונים, וייתכן גם שהעלייה בלחץ הדם באוכלוסייה הכללית אוזנה טוב יותר תרופתית.

ד''ר אסי סיקורל / צילום: שירותי בריאות כללית

להקים בית מרקחת בזמן שיא

לסיקורל יש ניסיון רב ברפואה בקהילה. הוא היה בעבר חונך ומלווה של יתומי צה"ל ומשפחות שכולות מטעם משרד הביטחון, השתתף במשלחות חילוץ לאחר אסונות בינלאומיים, ומעורב במיזמי בריאות של הכללית המיועדים לאוכלוסיות מגוונות. לניהול מרפאת המפונים בדרום הגיע ללא מינוי רשמי. "זו הפעם הראשונה שאני מבוגר מכדי להתגייס בצו שמונה", הוא מספר. "קיבלתי פנייה מהאחות של בארי שדרושה עזרה, ירדתי לבדוק מה קורה ומה צריך - וזהו.

"יחד עם המפונים הגיעו אנשי הצוות של הכללית שמתגוררים ביישובים האלה, והם ידעו להזעיק עזרה מהר ולהעביר מידע. המטופלים גם פנו לרופאים הקבועים שלהם, ואלה ערכו להם ביקורים מקוונים מיידיים מכל מקום שבו נמצאו. כלומר גם אם מטופל היה בים המלח והרופא שלו באילת, הרופאים קיבלו את השיחה".

אותו רופא שפונה לאילת וניסה להבין מה הרגע קרה לחיים שלו, קיבל את השיחה וטיפל במפונים.

"כולם היו ככה באותם שבועות. עשו מה שצריך. היום קשה לזכור את זה".

במהרה הוקם גם מוקד רפואה מרחוק עם תגבורת של רופאים שאינם מפונים, והחלה ההקמה מרפאת הכללית במקום. אחד האתגרים היה הקמה של בית מרקחת. "קיבלנו אישור מהיר להקמה של חדר תרופות ותוך 72 שעות היה לנו בית מרקחת עומד. זה כנראה שיא גינס".

תחילה המחשבה הייתה שהטיפול הרפואי יינתן בלובי של כל מלון, "אבל מהר מאוד הבנו שמרפאה היא עוגן של שפיות ושגרה, ואנשים צריכים שזה יהיה דומה למה שיש להם בבית. הקמנו הכי מהר שאפשר מרפאה עם כל הסממנים של מרפאות הכללית, כולל אפילו מערכת התורים באותו קול שאומר את המספרים.

בית המרקחת שהוקם בים המלח בתוך 72 שעות / צילום: שירותי בריאות כללית

"הבנו שצריך לשמור על הקשר עם הרופאים הקבועים כמה שאפשר, ולתעד. בימים הראשונים הביקורים נערכו ללא תיעוד, ואז התחלנו לאסוף את הנתונים, לא בהכרח בשביל המחקר עצמו, אלא כדי שאנחנו נדע מה מתרחש, ונוכל להגיב".

המחקר הבא יבדוק מה קרה לתחלואה בסרטן

סיקורל מעריך שהמענה המהיר של הקופה מנע החמרה משמעותית יותר בבריאות המפונים, בהשוואה למקרים אחרים של אירועי חירום במדינות מפותחות. "היום אנחנו יודעים שצריכים לתת מענה לפערים לגבי תחלואה כרונית", הוא אומר. "אנחנו ממשיכים לסקר לגבי סרטן והשלמות חיסונים, תחומים שיש חשש שנפגעו".

סיקורל מספר שלצד שדרוג המרפאות באזורים שנפגעו, קופת החולים מקימה כעת מרכז רפואה יועצת גדול בשדרות ומרכז רפואה יועצת באשכול, שאמור לתת מענה לחברי כל הקופות.

נציין שבעבר הביעו חלק מהמפונים פליאה על כך שכאשר יצאו מהפריפריה פגשו שירותי רפואה מתקדמים יותר מאלה שהכירו. כעת יהיה לכללית אתגר לשכנע אותם שהשירות שהם מקבלים בבית הוא מיטבי.

מרכז חדשנות בשדרות יתמקד באתגרי העוטף

בימים אלה סיקורל מוביל את ההקמה של מרכז חדשנות בשדרות, בתמיכת מנהלת תקומה, שבו ייערכו פיילוטים של מיזמים חדשים ברפואת הקהילה (כמו ארון "בוקסית" לאיסוף תרופות או חדר טכנולוגיות לריפוי בעיסוק). המרפאות בעוטף עזה יקבלו עדיפות בהטמעת הטכנולוגיות הללו. במיוחד טכנולוגיות המכוונות לבעיות שנוצרו בגלל הפינוי או שעלולות להמשיך להיווצר בגלל אתגרי המגורים בעוטף.

המרכז יכלול "מנבטה" ליזמות בתחום רפואת הקהילה ויפעל לשיתוף־פעולה עם סטארט־אפים.