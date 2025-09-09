המל"ג הצביעה בעד הקמת בית ספר ללימודי קדם-רפואה באילת

חברי המל"ג הצביעו היום (ג') בעד הקמת בית ספר תלת שנתי ללימודי קדם-רפואה באילת. עדיין לא הוחלט האם יהיה זה בית ספר בינלאומי, מי יפעיל אותו או האם יורחב בהמשך לבית ספר שש שנתי. תינתן החרגה לעיר אילת שתאפשר לה לערב אוניברסיטה בינלאומית בהובלת הלימודים בבית הספר, אך אם אוניברסיטה ישראלית תהיה מעוניינת בכך, תהיה לה קדימות, כך על פי ההחלטה.

את רעיון בית הספר לרפואה באילת יזם ד"ר משה כהן, מנכ"ל חברת מדיקל דוקטור אשר תומכת בסטודנטים לרפואה שיוצאים ללימודים בחו"ל. החלום של כהן הוא להשאיר את הסטודנטים הללו בארץ, לחזק את הרפואה באילת ובדרום, וגם להביא לישראל סטודנטים זרים, רכיב בתוכנית שחשוב להיתכנותו הכלכלית, שכן יהיה זה בית ספר פרטי לרפואה. הוא ינוהל אקדמית על ידי אוניברסיטה חזקה לרפואה בחו"ל (למשל, אוניברסיטת צ'רלס בצ'כיה), וההכשרה הקלינית תבוצע בקהילה ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית, שכבר הצהירה הצהרת כוונות לתמיכה בפרוייקט.

הרעיון הזה זכה להתנגדות שנבעה מהשאלות האם בית החולים יוספטל ומרפאות הכללית באילת הם ברמה מספקת להכשרת רופאים, האם בית הספר לרפואה יוכל למשוך מרצים טובים מספיק מן המרכז, האם אפשר יהיה וגם האם נכון יהיה למשוך לבית הספר לרפואה סטודנטים זרים, והאם הסטודנטים לרפואה לא יהיו מנותקים כך מסביבה אוניברסיטאית באופן שיפגע בהכשרתם.

רק לפני שנים ספורות, בוטלו כל תוכניות הכשרת הסטודנטים הזרים לרפואה בארץ. החלטה זו התקבלה כדי לשמר את המשאב של לימודי הרפואה ובעיקר את השדות הקליניים פנויים לתלמידים ישראלים. כהן מבחינתו אומר כי בתוכנית שלו, הסטודנטים הזרים יוכשרו קלינית בחו"ל, ולא בשדות הקליניים בישראל, על חשבון הסטודנטים המקומיים. כרגע לא ברור האם ניתן כלל למשוך סטודנטים לרפואה לישראל.

בעניין הרמה של יוספטל והיכולת למשוך מרצים לבית הספר, כהן רואה את הדברים הללו כשלובים. הוא מאמין כי יוכל לתת לרופאים, בעיקר פניסונרים צעירים של המערכת, או דווקא צעירים שיקבלו כך הזדמנות ייחודית להוראה, חבילה אטרקטיבית שתכלול גם הוראה וגם עבודה ביוספטל במשך כמה ימים בשבוע, וכך ישודרג ביתה חולים במקביל לפעילות בית החולים. "הדברים הללו חייבים להתפתח יחד", הוא אומר.

התוכנית המתחרה

המתחרה של כהן על הפרוייקט היא אוניברסיטת בן גוריון, המציעה תוכנית פחות שאפתנית: להעביר חלק מלימודי הקדם רפואה שלה לאילת, כאשר השנים הקליניות יתקיימו בבן גוריון, וההכשרה הקלינית - בסורוקה או אסותא אשדוד, כמו היום. זו תוכנית שקל יותר להוציא לפועל והיא איננה מעוררת את ההתנגדויות שהוזכרו לעיל, אך השפעתה על העיר אילת תהיה נמוכה יותר.

ראש העיר אילת, אלי לנקרי, תומך בתוכנית של כהן, ורואה בה חלק מתוכנית עוד יותר שאפתנית בתחום הרפואי, הכוללת גם הקמת מרכז שיקום גדול, קליניקה מובילה לרפואה פלסטית ועל בסיסה גם תיירות מרפא. כיום אילת נחשבת לעיר מקופחת מבחינה רפואית, ותוחלת החיים בה היא בין הנמוכות בישראל, בין היתר בשל הנגישות הנמוכה לשירותי רפואה מורכבים.

לדברי שר החינוך ויו״ר המל״ג יואב קיש: ״החלטת המל״ג היום היא צעד משמעותי בחיזוק מערכת הבריאות וההשכלה הגבוהה בישראל, ובמיוחד בעיר אילת. בשנה האחרונה הקמנו שלוש פקולטות לרפואה, ואנו מחויבים להמשיך להרחיב את לימודי הרפואה כדי לתת מענה למחסור ברופאים ולצמצם את הצורך של סטודנטים ישראלים לצאת ללימודים בחו״ל. המהלך הוא חלק ממאמץ רחב לצמצום הפערים בנגישות להשכלה גבוהה ובפרט ללימודי רפואה. אנו נמשיך לפעול כדי להבטיח סטנדרט אקדמי גבוה ומסלול לימודים איכותי, שישתלב במערך הבריאות הארצי וייתן מענה לצרכים המקומיים."

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, אמר: "אני מברך על החלטת המועצה להשכלה גבוהה, בהובלת שר החינוך, לאשר לימודי רפואה באילת. על פי ההחלטה, אנו מצפים שאוניברסיטה ישראלית תרים את הכפפה ותוביל את המהלך. אם לא - נפעל להמשיך ולקדם את הקמת הפקולטה הבינלאומית לרפואה.

"זהו צעד ראשון ומשמעותי בדרך לפתרון אמיתי שיחזק את מערכת הבריאות באילת, יביא מזור לאתגר ארוך שנים, ויהפוך את השער הדרומי של ישראל למוקד חדשני וייחודי בתחומי הרפואה והמחקר".

משה כהן נשמע היום בטוח בכך שההחלטה סוללת את הדרך לפרוייקט הבינלאומי ביוזמתו. כהן אמר כי: "אני מברך את המועצה להשכלה גבוהה ואת שר החינוך היקר על ההחלטה להקים פקולטה לרפואה בעיר אילת. יזמתי את הפרוייקט לפני ארבע שנים ויחד עם ראש העיר מר אלי לנקרי והנהלת קופת חולים כללית פרופ אורלי ווינשטיין, ד״ר אבינועם פירוגובסקי, ודניאל מאירוביץ סללנו את הדרך. הקמת פקולטה לרפואה באילת תתקן הזנחה של שנים ותשפר לאין שיעור את שירותי הבריאות והזדמנויות החינוך בעיר. הפקולטה תציע מסלול ללימודי רפואה גם לתושבי הדרום ולאוכלוסיות מוחלשות. משקיעים ותורמים מהעולם ירתמו להקמה של בניין אייקוני עם מרכז היי-טק וביוטק רפואי. החלטת המל״ג היא לא פחות מהיסטורית. תודה לכל המאמינים שניתן להפוך את הלא אפשרי לאפשרי וקיים!".