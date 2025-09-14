הרימון שנזרק לחצר של בעל המניות: "לדעתי זאת טעות"

בליל שישי האחרון הודיעה המשטרה כי פתחה בחקירה באשר לנסיבות של זריקת רימון לחצר ביתו של איש העסקים איתן אלדר, בהרצליה. אלדר מסר לגלובס בתגובה כי "אין לי מושג במה מדובר, ולדעתי זאת טעות שלא כוונה אליי".

אלדר הוא בעל מניות מיעוט בב.ס.ר הנדסה (העומדת בפני הנפקה) אשר מוגדר בתשקיף כדירקטור הנמנה עם בעלי השליטה בחברה. בנוסף, הוא מעניק לב.ס.ר שירותי ייעוץ עסקי תמורת סכום שעמד אשתקד על 555 אלף שקל. אלדר צפוי לעזוב את הדירקטוריון ככל שתושלם הנפקת האג"ח. מב.ס.ר הנדסה לא נמסרה תגובה.

ממשטרת ישראל נמסר בסוף השבוע כי "שוטרי מחוז ת"א פתחו בחקירת האירוע", לאחר ש"התקבל דיווח על השלכת רימון רסס לעבר בית פרטי בהרצליה, וכתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש וללא נפגעים בגוף. שוטרי תחנת גלילות, חבלני מחוז ת"א וחוקרי הזירה של מרחב ירקון הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. הרקע לאירוע הינו פלילי".

מרשות ניירות ערך נמסר כי "אנחנו לא מגיבים על חברה ספציפית. ככל שיידרש, הדבר יבוא לידי ביטוי בדיווחי החברה".

יש לציין כי בתשקיף ב.ס.ר מוזכר סכסוך משפטי של אלדר מול אלמנתו של אחיו, אמיר אלדר ז"ל, בנוגע להחזקות באוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה בארץ. ב.ס.ר ציינה בתשקיף כי "אין בסכסוך האמור כדי להשפיע על החברה, והיא אינה צד לסכסוך".