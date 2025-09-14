ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הרימון שנזרק לחצר של בעל המניות: "לדעתי זאת טעות"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איתן אלדר

הרימון שנזרק לחצר של בעל המניות: "לדעתי זאת טעות"

המשטרה פתחה בחקירה באשר לנסיבות זריקת הרימון לחצר ביתו של איש העסקים איתן אלדר, בעל מניות מיעוט בב.ס.ר הנדסה • "אין לי מושג במה מדובר", אמר אלדר לגלובס, "לדעתי זה לא כוון אליי"

חזי שטרנליכט 17:59
איתן אלדר / צילום: תמר מצפי
איתן אלדר / צילום: תמר מצפי

בליל שישי האחרון הודיעה המשטרה כי פתחה בחקירה באשר לנסיבות של זריקת רימון לחצר ביתו של איש העסקים איתן אלדר, בהרצליה. אלדר מסר לגלובס בתגובה כי "אין לי מושג במה מדובר, ולדעתי זאת טעות שלא כוונה אליי".

החברה הקטנה מיקנעם שזינקה ב-800% בשלושה ימי מסחר
ההנפקה שתניב למבטח שמיר, ארקין ואיל עופר רווחים של מאות מיליונים

אלדר הוא בעל מניות מיעוט בב.ס.ר הנדסה (העומדת בפני הנפקה) אשר מוגדר בתשקיף כדירקטור הנמנה עם בעלי השליטה בחברה. בנוסף, הוא מעניק לב.ס.ר שירותי ייעוץ עסקי תמורת סכום שעמד אשתקד על 555 אלף שקל. אלדר צפוי לעזוב את הדירקטוריון ככל שתושלם הנפקת האג"ח. מב.ס.ר הנדסה לא נמסרה תגובה.

ממשטרת ישראל נמסר בסוף השבוע כי "שוטרי מחוז ת"א פתחו בחקירת האירוע", לאחר ש"התקבל דיווח על השלכת רימון רסס לעבר בית פרטי בהרצליה, וכתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש וללא נפגעים בגוף. שוטרי תחנת גלילות, חבלני מחוז ת"א וחוקרי הזירה של מרחב ירקון הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. הרקע לאירוע הינו פלילי".

מרשות ניירות ערך נמסר כי "אנחנו לא מגיבים על חברה ספציפית. ככל שיידרש, הדבר יבוא לידי ביטוי בדיווחי החברה".

יש לציין כי בתשקיף ב.ס.ר מוזכר סכסוך משפטי של אלדר מול אלמנתו של אחיו, אמיר אלדר ז"ל, בנוגע להחזקות באוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה בארץ. ב.ס.ר ציינה בתשקיף כי "אין בסכסוך האמור כדי להשפיע על החברה, והיא אינה צד לסכסוך".