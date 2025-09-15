מגמה חיובית באסיה; טוקיו עולה בכ-1%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:47

הבוקר באסיה מגמה חיובית ברוב הבורסות - טוקיו עולה ב-0.9%, הונג קונג ושנחגאי עולות ב-0.3%, דרום קוריאה עולה ב-0.5% לשיא והודו ללא שינוי.

מניות השבבים הסיניות זינקו לאחר שהמדינה פתחה בחקירת היצף (anti-dumping) נגד סוגים מסוימים של מוליכים למחצה מתוצרת ארה״ב, מה שהגביר את הציפיות לתנופה בתעשייה המקומית.

במקביל, הפעילות הכלכלית בסין הואטה באוגוסט מעבר לציפיות, מה שמגביר את הסבירות שמקבלי ההחלטות יפעילו צעדי תמרוץ נוספים כדי לעמוד ביעד הרשמי.

החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על יציבות ונסחרים ללא שינוי.

● הוא בן 41, בן להורים ישראלים, בכיר בעולם ההשקעות, וזה מה שהוא חושב על עתיד השווקים

וול סטריט בצומת דרכים - ראלי של 14 טריליון דולר, שהקפיץ את המניות לשיאים חדשים, מתקרב לנקודת מפנה השבוע, כאשר המשקיעים מצפים שהפדרל ריזרב יחזור להפחתת ריבית בישיבת המדיניות המוניטרית ברביעי, 21:00 שעון ישראל. מדד S&P 500 עלה ב־32% מהשפל של אפריל והפחתה של רבע אחוז (25 נקודות בסיס) ביום רביעי נחשבת כמעט ודאית.

מדדי המניות בוול סטריט רשמו עליות שערים בשבוע החולף, עם שבירת שיאים חדשים במדדים המובילים לקראת החלטת הריבית, בשילוב ההתלהבות המתמשכת סביב ה-AI עם פרסום ההודעה של אורקל על עלייה משמעותית בתחזית.

עוד צפוי השבוע פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב יספקו תובנות לגבי מצב ההוצאות של הצרכנים, כמו גם דוחות רבעוניים של יצרנית הדגנים ג'נרל מילס ושל רשת המסעדות דארדן רסטורנטס . דוחות הרווח של ענקית השילוח פדקס שצפויים לשפוך אור על מצב הכלכלה. בורסת הקריפטו בוליש (Bullish) צפויה לפרסם את הדוח הראשון שלה כחברה ציבורית ביום רביעי, חודש לאחר שהונפקה.

ביום רביעי יפתח מארק צוקרברג את כנס Meta Connect השנתי של החברה, שבו צפויה מטא להתמקד בהצגת מוצרים כמו משקפי הבינה המלאכותית שלה.

● ויה כבר נכנסה, ובשוק צופים גל של חברות ישראליות בדרך לוול סטריט

אם היו ספקות לגבי כך שוול סטריט סוף-סוף חווה התאוששות בהנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הם הוסרו בשבוע האחרון בו שש חברות הונפקו בתוך חמישה ימים, וכל אחת מהן גייסה יותר מ-100 מיליון דולר - דבר שלא קרה מאז סוף 2021. בסך הכול, ההנפקות האלו גייסו 4.4 מיליארד דולר. פעילות זו העלתה את סך הגיוסים מכל ההנפקות מתחילת השנה ל-25 מיליארד דולר, על פי דיאלוגיק - הרמה הגבוהה ביותר מזה ארבע שנים.

בין החברות שהונפקו ניתן למצוא חברת "קנה עכשיו, שלם אחר כך" שוודית, פלטפורמת בלוקצ'יין שמאשרת משכנתאות, רשת בתי קפה מהצפון-מערב הפסיפי ובורסת קריפטו שהוקמה על ידי האחים המיליארדרים טיילר וקמרון וינקלבוס. השבוע הסתיים עם הנפקות ביום שישי של ג'מיני שגייסה 425 מיליון דולר, מניית בורסת הקריפטו עלתה ב-14% בשישי. חברות Black Rock Coffee Bar, ‏Via ו-Legence גייסו 294 מיליון, 493 מיליון ו-728 מיליון דולר, בהתאמה. מניותיהן עלו ב-45%, 3% ו-8%, בהתאמה. מוקדם הונפקו גם Klarna, חברת "קנה עכשיו, שלם אחר כך", ו-Figure Technology Solutions, פלטפורמת בלוקצ'יין למסחר בקריפטו ושוק למשכנתאות.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות ביום שישי האחרון. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של 4.06%, בעוד שהתשואה לשנתיים עלתה בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של כ-3.6%.

ביום שישי האחרון, השקל נחלש בכ-0.4% מול הדולר, ושערו נעמד על 3.33 שקלים. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל של מטבעות נבחרים, התחזק בכ-0.1%, וסיכם את השבוע החולף בעלייה של כ-0.2%. השקל נסחר הבוקר ביציבות ונסחר ב-3.336 שקלים לדולר אחד.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF’s, התייחס למגמות האחרונות בשוק הסחורות, וציין כי "הנפט מציג תנודתיות חריגה, והזהב חצה את רף 3,700 דולר לאונקיה - ביטוי לחשש גובר ממשברים גיאופוליטיים ומהיחלשות האמון במטבעות פיאט. המשקיעים מטים משקל לנכסי מקלט, מגדרים סיכונים במתכות יקרות ובאג"ח, ומתרחקים מנכסים עתירי סיכון".

הבוקר נסחר הנפט במגמה חיובית, נפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-63.09 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-67.5 דולר. הזהב נסחר ביציבות - חוזה הזהב לדצמבר נסחר הבוקר ב-3,681 דולר לחבית.

בארה"ב, בשבוע החולף פורסמו בארה"ב נתוני אינפלציה שלא סיפקו הפתעות מיוחדות, במקביל לנתונים משוק העבודה שהמשיכו לאותת על היחלשות שוק העבודה, נתונים שצפויים להוביל את הפד להפחית את הריבית בשבוע הקרוב.

מדד המחירים ליצרן (PPI) הפתיע כלפי מטה בחודש אוגוסט עם ירידה של 0.1% (צפי לעלייה של 0.3%), כולל עדכונים כלפי מטה עבור חודש יולי, מה שהוביל להתמתנות בקצב השנתי מ-3.1% ל-2.6%.

בשוק העבודה, לאחר שני דו"חות תעסוקה חודשיים חלשים במיוחד, הלמ"ס האמריקאי פרסם בשבוע האחרון את העדכון השנתי לתוספת המשרות ל-12 החודשים שהסתיימו במרץ 2025. העדכון הצביע על 911 אלף משרות פחות. שילוב הנתונים האחרונים עם עדכון זה מצביע על שוק עבודה הנמצא על סף מיתון כלכלי. גם התביעות הראשוניות לאבטלה הצטרפו גם הן למגמה, עם עלייה שבועית של 263 אלף, הנתון הגבוה ביותר ב-4 השנים האחרונות.

בשורה התחתונה, על אף שהאינפלציה נותרת מעל יעד הפד (2.0%), נראה כי הבנק המרכזי צפוי לחדש את הפחתות הריבית בהחלטתו הקרובה במטרה לתמוך ביעד התעסוקה המלאה. החלטה זו תלווה בפרסום עדכני של התחזיות הכלכליות, כולל תוואי הריבית הצפוי.