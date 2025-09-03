שופט פדרלי בארה"ב קבע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי גוגל תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום, אך תיאסר עליה חתימה על חוזים בלעדיים שמבטיחים את שליטתה בשוק החיפוש. פסק הדין מגיע כמעט שנה לאחר שקבע כי החברה החזיקה באופן בלתי חוקי במונופול על שוק החיפוש באינטרנט.

משרד המשפטים האמריקאי דרש צעדים מרחיקי לכת בהרבה, בהם פיצול מגוגל של כרום או של מערכת ההפעלה אנדרואיד- אך הדרישה נדחתה. "התובעים חרגו מעבר לנדרש כשביקשו פירוק כפוי של נכסים מרכזיים", כתב השופט אמית מהטה. עם זאת, גוגל תחויב לשתף נתוני חיפוש מסוימים עם מתחרים, ובהם נתוני אינדקס חיפוש ונתוני אינטראקציות משתמשים (אך לא נתוני פרסום), ותיאסר עליה חתימה על הסכמים בלעדיים סביב כרום.

למרות ההגבלות, בית המשפט קבע כי גוגל תוכל להמשיך לשלם ליצרניות ולשותפים עסקיים עבור טעינה מוקדמת של מוצריה, כל עוד לא מדובר בהסכמים בלעדיים. מדובר בסוגיה מהותית, שכן גוגל משלמת לאפל מיליארדי דולרים בשנה כדי להיות מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל באייפונים, הסכם שהיווה מוקד מרכזי בתביעה.

ההחלטות המתונות הביאו לזינוק במסחר המאוחר

מניית אלפאבית, החברה האם של גוגל, זינקה בכ-8% במסחר המאוחר בעקבות ההחלטה, בעוד שמניית אפל עלתה בכ-4%. העליות מוסברות בכך שהשופט בחר בצעדים מתונים יחסית: גוגל לא נדרשת לוותר על נכסים אסטרטגיים כמו כרום או אנדרואיד, ואילו אפל שומרת על מקור הכנסה מרכזי מהסכמי ברירת המחדל עם גוגל.

פסק הדין מגיע במסגרת תיק שהוגש כבר ב-2020, בו האשים משרד המשפטים את גוגל בשימור מלאכותי של שליטתה בשוק החיפוש באמצעות "חסמי כניסה" והסכמים חוזיים. השופט הורה לצדדים להיפגש עד 10 בספטמבר לקראת גיבוש פסק הדין הסופי. גוגל הודיעה כי תערער על ההחלטה, מהלך שצפוי לדחות את יישום הסנקציות בפועל.