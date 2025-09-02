קרן הסייבר של יואב לייטרסדורף, YL Ventures, היא אחת הנהנות המרכזיות מהאקזיט הגדול של איים סקיוריטי (AIM Security), חברת הסייבר ל־AI שנרכשה על ידי קייטו נטוורקס של שלמה קרמר. החברה, שהוקמה בסך הכול לפני שלוש שנים, נמכרה על פי מאגר PitchBook לקייטו (Cato Networks) בתמורה ל־375 מיליון דולר, לאחר שהושקעו בה בסך הכול קרוב ל־30 מיליון דולר. כעת, צפויה YL לקבל מעל ל־100 מיליון דולר ולרשום החזר נאה על השקעה כוללת של כ־14 מיליון דולר על החברה, כאשר השווי האחרון שיקף לה 75 מיליון דולר בלבד.

לגלובס נודע כי אחד השותפים הבולטים בקרן, ג'ון ברנן, שהיה אמון על הפיתוח העסקי בה ועל תחזוקת הקשר עם מנהלי אבטחת המידע בארגונים הגדולים בארה"ב (Cisos), עזב את YL והקים קרן חדשה שמיועדת גם להשקעה בחברות סייבר ישראליות. הקרן בראשותו, הולי וונצ'רס (Holly Ventures) שמה, גייסה כבר כ־30 מיליון דולר להשקעות בחברות צעירות. בכך, נכנס ברנן, אמריקאי המתגורר בסן פרנסיסקו, לזירת קרנות ה"סיד" - כלומר קרנות בשלבי ההשקעה הראשוניים - הצפופה ממילא סביב ענף הסייבר הישראלי.

מלבד YL פעילות בה קרנות ותיקות כמו גלילות ואלרון, וקרנות חדשות יותר כמו סוויש של כוכב ה־NBA לשעבר עומרי כספי, סייברסטארטס של גילי רענן, מרלין ונצ'רס, ופיקצ'ר קפיטל. גם קרנות ענק כמו סקויה, אינדקס וגריילוק נכנסו לאחרונה להשקעות סיד בחברות סייבר ישראליות. יחד עם זאת, ההערכה בענף היא כי ברנן לא יוכל להוביל בשלב זה סבבי סיד בשל היקף הקרן הקטן יחסית, אלא בעיקר להצטרף למשקיעים שכבר התחייבו להשקיע בחברות. על כן הדבר לא אמור לגרום לחיכוך עם מעסיקתו הקודמת, קרן YL.

מכיר את אופי היזם הישראלי

ברנן הצטרף כשותף ל־YL כבר ב־2017. הוא היה ממשקיעי הסיד של חברות סייבר ישראליות כמו AIM שנמכרת, כאמור, בימים אלה; אקסוניוס שמתכננת לצאת להנפקה; מדיגייט שנמכרה לקלארוטי; וכן חברות סייבר נוספות - בהן האנטרז, אורקה, גריפ, פיאנו, ויוריקה. "לא היה לו קשר לישראל, אבל הוא למד היטב את שפת היזמים הישראלים והמנטליות שלהם", מספר משקיע סייבר בכיר שמכיר את ברנן. "במקביל, הוא יצר קשרים טובים עם מנהלי אבטחת מידע בארגונים גדולים בארה"ב ועם שותפי הון סיכון מקומיים, כך שהוא מאוד מקושר".

ברנן עזב כבר בסוף 2023 את קרן YL, אך הדבר מעולם לא תוקשר על ידה באופן פומבי. לנעליו נכנס רק בשנה שעברה ג'סטין סומייני, מנהל אבטחת מידע ותיק שכיהן בתפקיד הבכיר ביותר בתחום בחברות כמו יאהו, SAP, בוקס וביוניטי - חברת המשחקים שרכשה את איירון סורס הישראלית.

קרן YL הובילה את סיבוב ההשקעה הראשון באיים סקיוריטי (השקיעה 8.8 מיליון דולר לפי שווי של 32 מיליון דולר) ובהמשך השקיעה עוד 5.5 מיליון דולר לפי שווי חברה של 75 מיליון. ניתן להניח כי החברה נהנית מהנתח הגדול ביותר מכלל המשקיעים שאוחזים ב־51% מהחברה, כך על פי PitchBook.

מ־YL ומג'ון ברנן לא התקבלה תגובה.