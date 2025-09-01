ראש המודיעין הלאומי החדשה בממשל טראמפ, טולסי גבארד, שללה לפני כשבוע את הסיווג הביטחוני מ־37 בכירים לשעבר בממשל האמריקאי, בשל מה שהיא הציגה כ"כניצול לרעה של אמון הציבור על ידי פוליטיזציה ומניפולציה של מודיעין, הדלפות מידע מסווג או הפרה מכוונת של הסחר החופשי". בין הרבים שבהם פגעה הסנקציה, בהם מי שהיו קשורים בחיבור המסמך על הקנוניה הרוסית שפעלה לכאורה לבחירת טראמפ ולניסיון להדחתו ב־2020, אך מעל כולם בלט שמו של אחד. מאהר ביטאר, ששימש כיועץ לענייני מודיעין עבור הנשיא לשעבר ג'ו ביידן והחזיק בסיווג הביטחוני הגבוה ביותר.

ביטאר, שהיה גם סגנו של היועץ לביטחון לאומי הקודם, ג'ייק סאליבן, הוגדר על ידי קהילת הסייבר ההתקפי הישראלי כ"אימת התעשייה". בין השאר, הוא מי שהביא לכניסתן של חברות ישראליות (או הקשורות בישראלים) לרשימה השחורה של משרד המסחר וסייע בשלילת ויזה לעשרות ישראלים בשל קשריהם לחברות סייבר התקפי. על פי הטענה, הוא גם תרם לעיוורון המודיעיני של המערב כלפי זירות כמו החות'ים בתימן ואיראן, זאת בשל ביטול רישיונות הייצוא של חברות הסייבר הישראליות החל משנת 2021.

מאהר ביטאר אישי: נשוי + 3. בן למשפחת מהגרים פלסטינית, גדל בקנדה

מקצועי: כיהן כיועץ לענייני מודיעין לנשיא ביידן. בעבר שימש כסגן היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן וכראש תחום ישראל־פלסטינים במחלקת המדינה

עוד משהו: היה חבר בוועד המנהל של ארגון "סטודנטים לצדק בפלסטין" באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון

"ילד הפלא של ביידן"

בכירים ישראלים מגדירים את ביטאר עד היום כ"בכיר שגרם את הנזק הגדול ביותר לסייבר הישראלי", ושגריר ארה"ב לשעבר דיוויד פרידמן צייץ לאחרונה ברשת X כי "בהתחשב בקשריו עם ארגון 'סטודנטים לצדק בפלסטין' (SJP) ועם אונר"א, כמו גם העוינות שלו כלפי ישראל, ביידן לא היה אמור למנות אותו מלכתחילה לתפקיד הבכיר במל"ל האמריקאי".

ביטאר, בן למשפחת מהגרים פלסטינית שגדל במונטריאול בקנדה, למד באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון הבירה, שם היה חבר בוועד המנהל של ארגון SJP, שהוביל בשנים האחרונות את המחאה נגד ישראל בקמפוסים בארה"ב. בזמן לימודיו ולאחר מכן חיבר מסמכים שונים העוסקים בסכסוך הישראלי־פלסטיני, ובהם הציג עמדות ניציות התומכות בזכות השיבה של הפלסטינים לשטחי ישראל.

לאחר לימודיו התקבל ביטאר לעבודה באו"ם, תחילה בנציבות הפליטים במלזיה ולאחר מכן במשרדי אונר"א בירושלים. לפוליטיקה האמריקאית נכנס בימי ממשל אובמה כשהחל לעבוד במחלקת המדינה, ובזכות קשרי העבודה הטובים שטווה עם ג'ייק סאליבן, טיפס בהיררכיה ושימש כראש תחום ישראל והפלסטינים בין השנים 2013-2015 ולאחר מכן כסגנה של נציבת ארה"ב באו"ם סמנתה פאוור.

"הוא היה ילד הפלא של ביידן", מספר ישראלי שמכיר את פועלו. לאחר ההפסד של הילרי קלינטון בבחירות 2016, מונה כיועץ כללי למפלגה הדמוקרטית בוועדת המודיעין בבית הנבחרים וכיועצו המשפטי של חבר הקונגרס דאז אדם שיף, לקח חלק בניסיון הראשון להדחתו של טראמפ כנשיא.

עם הקמת ממשל ביידן בינואר 2021 מונה ביטאר לתפקיד הבכיר של מנהל תוכניות המודיעין במועצה האמריקאית לביטחון לאומי (NSC) וסגנו של היועץ ג'ייק סאליבן. כמי שתדרך מדי יום את הנשיא לשעבר ביידן בענייני מודיעין, הוענקה לביטאר גישה לסודות המודיעין הרגישים ביותר, כולל זהותם של סוכנים חשאיים, אמצעי ריגול אלקטרוני, תוכניות פעולה חשאיות וגישה למידע הדורש סודיות יוצאת דופן.

פגע באמינות התעשייה

בנובמבר 2021, מספר חודשים לאחר שחברת הסייבר ההתקפי NSO הושמה במוקד תשומת הלב הציבורית העולמית בשל תחקיר עיתונאי שהראה שסייעה לכאורה למעקב אחר מתנגדים פוליטיים ועיתונאים, וחודש לאחר שמשרד הביטחון הישראלי הביא להכנסת שישה ארגונים פלסטיניים לרשימת ארגוני הטרור בעקבות האזנות שמקורן בכלי סייבר ישראליים - הוביל ביטאר את הכנסתן של חברות סייבר ישראליות לרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי. תחילה, את שתי החברות הגדולות בתחום באותה התקופה, NSO וקנדירו, ובהמשך גם את חברת אינטלקסה שהקים ביוון מפקד 81 לשעבר, טל דיליאן.

מן הבית הלבן הופעלו לחצים על משרד הביטחון לאכוף את ייצוא כלי הסייבר ההתקפי הישראליים ולהקטין דרמטית את מספר מדינות היעד שניתן לייצא אליהן - רובן ככולן מדינות דמוקרטיות - ולבטל חוזים עם לקוחות קיימים במדינות אחרות. הדבר הוביל לפגיעה משמעותית בתעשייה הישראלית כולה: 12 חברות סייבר התקפי, בהן נמסיס, אינסייט, קוואדרים ואייס נסגרו, קנדירו נמכרה בהפסד ואילו NSO, שהיתה ספינת הדגל של הסייבר ההתקפי הישראלי, הצטמצמה בכמחצית מכח העבודה שלה. לא הכל בזכותו של ביטאר, אך הוא שימש כסוכן שזירז את התהליך ופגע באמינות התעשייה הישראלית לטובת מתחרות.

הסנקציות על הסייבר הישראלי לא פסקו גם לאחר מכן: בספטמבר 2022 הוביל ביטאר יחד עם מספר יועצות נוספות בממשל ביידן מהלך לביטול ויזות של עשרות ישראלים שניהלו חברות סייבר התקפי או הועסקו בהן, וכן של בני משפחותיהם - בהם ילדים. ככל שנודע, הוויזות של עובדי חברת NSO לא נפגעו. אלה תרמו לפרישתם של בכירים ועובדים בכירים מהענף, רבים מהם עזבו לתחומי הסייבר ההגנתי או לעולמות אחרים בהייטק. קרוב לשלוש שנים לאחר מכן, גם לאחר שובו של טראמפ לשלטון, בכירים ישראלים רבים עדיין מתלוננים על כך שהוויזה שלהם לא חודשה וכי הם אינם יכולים להיכנס לשטחי ארה"ב.

מוחות הסייבר עזבו

לפי ההערכה, יותר ממאה מומחי סייבר ישראלים עזבו למדינות כמו ספרד, מקדוניה, סינגפור ואיחוד האמירויות כדי להקים חברות סייבר התקפי משלהם או לעבוד בחברות מקומיות. כתוצאה מכך, הידלדל משמעותית מספר חוקרי החולשות בישראל - כלומר חוקרי סייבר המאתרים נקודות שמהן אפשר לפרוץ לטלפונים או שרתים לצרכי מודיעין.

ברצלונה, לדוגמה, הפכה לאבן שואבת עבור מפתחי הסייבר מחברות ישראליות כמו NSO ובלו אושן - שנחשפה לראשונה בגלובס. אלה הקימו לפחות שתי חברות בולטות, בהן אפסילון ודיפנס פריים. היתרון הספרדי הוא היכולת למכור טוב יותר את מערכות הסייבר בתוך האיחוד האירופי.

בכירים מתעשיית הסייבר ההגנתי, לא רק ההתקפי, מזהירים מפני שחיקה של יכולת הסייבר הישראלית בשל העובדה ש"הגנה טובה מגיעה גם ממומחיות בתחום התקיפה. אי אפשר לזנוח תעשייה שכזו, בדיוק כפי שהצבא לא מייצר עבור עצמו מטוסים או תחמושת. בסופו של דבר המדינה נזקקת לחברות פרטיות - כמו התעשייה האווירית או אלביט - על מנת שאלה ייצרו אותם עבורה ויפתחו מומחיות אזרחית".

האם משרדי החוץ או הביטחון הישראליים ינצלו את המומנטום כדי להסיר את החברות הישראליות מהרשימה השחורה או להחזיר את הוויזות שנשללו מאזרחי ישראל? מהמשרדים לא נמסרו תגובות לכתבה, ובכירים המכירים את התנהלות השרים והמשרדים מציינים כי הדבר לא נמצא בסדר עדיפות גבוה.

בסוף השבוע זיהתה חברת הסייבר ההגנתי דרים סקיוריטי מתקפה איראנית על עובד בשגרירות עומאן בפריז, ובכך קיבלה גישה לשליחת הודעות שנראו כתכתובות דיפלומטיות לכל דבר - ובצורה זו הצליחו לחדור לשיחות המשא ומתן בקהיר. דפוס התקנת הנוזקה זהה כמעט למתקפה האיראנית על אלבניה, והוא הוכחה נוספת להתחזקות היכולות האיראניות המשולבות באלה של רוסיה, סין וצפון קוריאה.

"החלשת הסייבר הישראלי הובילה לעלייה של סין ורוסיה במרחב", אומר גורם שאיננו קשור בחברות הסייבר ההתקפי. "איראן נהנית מיכולות סייבר התקפי חדשות הכוללות הנדסה חברתית ובינה מלאכותית בזכות סחר בכלים התקפיים עם מדינות הציר האנטי־מערבי".

ביטאר, יש לציין, לא הוזז מתפקידו בשל המהלכים נגד תעשיית הסייבר ההתקפי וסיווגו הביטחוני לא הוסר בשל היחס לישראל - אלא בגלל מעורבותו בניסיון להדיח את טראמפ בשותפות עם פטרונו, הסנאטור הדמוקרטי אדם שיף.