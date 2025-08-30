היא "האישה החזקה ביותר בתחום הבריאות" לפי פורבס, שנכנסה לרשימת 400 עשירי ארה"ב שלה לשנת 2024 במקום ה-154; השווי הנקי שלה הוערך ב-7.8 מיליארד דולר כשהיו לה בסך הכול 70 אלף דולר בהון התחלתי. החברה שהיא ייסדה לפני 46 שנה נותנת שירותים למאות מיליוני חולים, והיא רוצה להמשיך לעבוד כל עוד תרומתה ניכרת. בגיל 82, ג'ודי פוקנר (Judith R. Faulkner) היא המייסדת והמנכ"לית של חברת התוכנה לניהול רשומות רפואיות אפיק סיסטמז (Epic Systems), ששווייה 5.7 מיליארד דולר לפי פורבס.

מה שמיוחד בסיפור שלה באופן מובהק הוא שהיא בנתה את עצמה בעשר אצבעות. אותו פורבס הציב אותה השנה במקום השני ברשימת הנשים האמריקאיות שבנו את עצמן מהיסוד, ובמקום השישי ברשימת הנשים בכל העולם. בשנת 1979 הקימה פוקנר את החברה שלה, אז תחת השם Human Services Computing, במרתף הבית שלה, עם רק 70 אלף במזומן התחלתי. פורסם כי פוקנר כתבה את הקוד המקורי לתוכנה שלה בעצמה, ומעל לארבעה עשורים לאחר מכן, החברה שלה מנהלת רישומים של מעל 325 מיליון חולים, 3,300 בתי חולים ו-71 אלף מרפאות. החברה, Epic, שפוקנר עצמה מחזיקה 43% ממניותיה, משמשת מרכזים רפואיים מובילים כמו ג'ון הופקינס ו-Mayo Clinic, ומיוחס לה השינוי הדרמטי בצורה שגופים בריאותיים מחזיקים רישומים על החולים שלהם.

"ביל גייטס הפך את החנוניות לדבר טוב"

היא נולדה בשנת 1943 בארלטון, ניו ג'רזי. בראיון מ-2017 סיפרה שהיא הייתה ילדה חנונית בשנות ה-60, הרבה לפני שזה היה משהו לשאוף אליו. "שמחתי מאוד שביל גייטס נכנס לחיינו כי הוא הפך את היותך חנון לדבר טוב ולא רע. היה כואב להיות חנונית כשהתבגרתי, וברור שהייתי חנונית", אמרה. לפוקנר יש אחות רופאה ואח עורך דין.

האהבה שלה לתחום הבריאות הגיעה מהבית. אבא שלה לואיס היה רוקח עצמאי ואמא שלה, דל גרינפלד, הייתה פעילת שלום שהייתה מעורבות במרכז השלום בדרום ג'רזי ובארגון Oregon Physicians for Social Responsibility, שחלקו את פרס נובל לשלום לשנת 1985 על עבודתם למניעת מלחמה גרעינית. בראיון ל-CNBC סיפרה פוקנר: "לפעמים כשאני עושה משהו קשה, אני חושבת על אמא שלי, שנכנסה לכלא בשנות ה-90 לחייה בגלל הפגנה באתר נשק גרעיני, ואני חושבת, 'אני הבת של אמא שלי'".

בראיונות עבר היא חלקה כמה היא אוהבת לפתור בעיות, ואיך בכיתה ז' אהבה במיוחד מתמטיקה, והמורה שלה איתגרה אותה עם חידות שהוצגו על הלוח. הסקרנות והלהיטות להבין דברים הובילו אותה ללמד את עצמה תכנות מחשבים. "כילדה, אהבתי ליצור דברים מחימר. כשלמדתי לתכנת, התלהבתי - תוכנה היא 'חימר של המוח'", שיתפה לאחרונה בבלוג שלה.

דרכה האקדמית התחילה בשנת 1961 בלימודי תואר ראשון במתמטיקה ממכללת דיקינסון. לאחר מכן המשיכה לתואר במדעי המחשב באוניברסיטת ויסקונסין. "כילדה אהבתי מתמטיקה, באוניברסיטה התמחיתי במתמטיקה, ובשנה השלישית הלכתי לעבודת קיץ, וציפו ממני לדעת לתכנת. באוניברסיטה שלי לא היו מחשבים, לא ראיתי בחיים שלי מחשב. אז נתנו לי ספר ושבוע, ובסוף השבוע הם אמרו שאני מתכנתת מאוד טובה", העידה בראיון ל-BBC. בתחילת שנות ה-70, בעודה עומלת על התואר השני, היא החלה לעבוד עם קבוצת רופאים מהאוניברסיטה כדי לפתח מסד נתונים למעקב אחרי מידע קליני של מטופלים. האירוע הזה הוביל אותה לכתוב את הקוד שיתממש בהקמת Epic.

"לא תכננתי שתהיה לי קריירה כזו. יצא שאני כתבתי את התוכנה המקורית, ואז כולם אמרו לי להקים את החברה, ואמרתי הרבה 'לא' עד שאמרתי 'כן'", סיפרה באחד הראיונות. בהזדמנות אחרת אמרה שהיא "מנכ"לית במקרה". פוקנר לא עשתה דוקטורט, אבל אוניברסיטת ויסקונסין העניקה לה תואר דוקטור לשם כבוד מהמחלקה למדעי המחשב בשנת 2010.

ב-1995 לחברה היו כ-100 לקוחות ו-125 עובדים. כמה שנים לאחר מכן, Epic חתמה על החוזה הגדול ביותר שלה, עסקה לאספקת התוכנה ל-30 בתי חולים, 423 משרדי רפואה ומעל ל-11 אלף רופאים. פוקנר הודתה שהיו מי שהזהירו אותה שלא יהיו לה לקוחות והמוצר שלה מסוכן מדי, אבל חלפו כמה שנים ואנשים התחילו להבין את היתרונות. "המנכ"ל שבא לדבר בפגישת הלקוחות שלנו אמר שהסיבה היחידה שהוא החליט להשתמש בתוכנה היא ה-CIO שלו, שמסר לו כמה ניירות ואמר שצריכים את התוכנה הזו. הוא אמר שאם הוא היה יודע על מה הוא חותם, הוא לא היה עושה זאת", אמרה בראיון ל-ViVe.

השנה היא שיתפה בבלוג שלה איך מושל ויסקונסין דאז, טומי תומפסון, שוחח עם נשיא ארה"ב ג'ורג' וו. בוש, וסיפר לו על הפעילות של Epic הקטנה. זה הוביל לנאום שבו הזכיר איך רשומות רפואיות אלקטרוניות ישפרו את מערכת הבריאות. לדבריה, אותו נאום הטיס את כל התחום למעלה.

אם הייתה הנפקה, לא הייתה חברה

פוקנר ידעה כמעט מההתחלה איך להתבלט. כשעוד הקימה את החברה שלה היא קיבלה מכתב לשם קבלת ערבות בנקאית, שאמרה שהיא מתחייבת שאין בתוכנה באגים. "מיליוני שורות קוד, איך זה יכול להיות נטול באגים? איך אני יכולה לחתום על זה? חתמתי על זה. מחקתי את המילה "אין". ואז שלחתי להם את זה במייל בחזרה".

אחד המאפיינים הבולטים בחברה היא מדיניות שפוקנר קבעה: אין כניסה למשקיעים חיצוניים או למימון מוול סטריט. לפי פורבס, היא שמרה על המדיניות הזו גם כשזה הוביל לנקודת רתיחה משמעותית מול אחד השותפים שלה, אחד ממייסדי החברה, ג'ון גרייסט, שסיפר: "חלק מהקושי שלי איתה היה שאמרתי, אלוהים, למה שלא נשיג קצת הון סיכון ונוכל לבנות את החברה מהר יותר? והיא אמרה, לא, אנחנו נעשה את זה. כי אז אנחנו נאבד שליטה. היא חיה את זה והוכיחה את זה. אני טעיתי, היא צדקה".

דווח רבות כי פוקנר מעוניינת לשמור על החברה פרטית, ולא מתוכננת הנפקה בעתיד. בראיון ב-CapTimes היא הסבירה שעם הנפקה, "Epic לא הייתה קיימת. לאחר פרק זמן מסוים המשקיעים היו צריכים כסף בחזרה, אומרים שאנחנו מתקדמים לאט מדי והיו הורגים אותנו". היא סולדת מהרעיון של הון סיכון, ואמרה בהזדמנות אחרת: "למה להיות בבעלות אנשים שהאינטרס שלהם הוא בעיקר החזר הון?".

מנהלים אחרים ניסו לשנות את דעתה. כך, ב-2017, מנכ"ל ג'נרל אלקטריק לשעבר ג'ף אימלט גילה שניסה לשכנע אותה להתקדם עם רכישה. "זו הייתה פגישה של חמש דקות, אולי הקצרה ביותר בהיסטוריה", דווח בעבר ב-Healthcare IT News.

בבלוג שלה היא שיתפה ב-2021 כי "ב-Epic יש לנו 10 דיברות ו-10 עקרונות. בכל ישיבת צוות חודשית אנחנו דנים בדיבר ובעקרון. הדיבר הראשון שלנו הוא Do not go public. עבור מנהלים רבים, הנפקה היא מטרה גדולה… עבור חלק מהחברות, הזרמת כסף היא קריטית. עבור חלקן, זוהי דרך עבור המייסדים לפדות. וחלקם יכולים להסתדר בסדר גמור. אבל בחברה כמו שלנו, עם דגש גדול על מחקר ופיתוח וטיפול בלקוחות, זה לא יעבוד".

מענה בתוך שעה מהמנכ"לית של החברה

שני דיברות נוספים הם Do not acquire or be acquired, ו-Software must work. לקוחות של החברה מספרים איך פוקנר זמינה במיוחד ללקוחות, ברמת מענה תוך שעה מפנייה אליה במייל.

בשיתוף אחר, פוקנר כתבה בבלוג שלה איך אנשי עסקים כעסו שלפגישה עמם הגיעה אשת מכירות של החברה ולא היא עצמה. פוקנר בתגובה קבעה איתם מחדש לאחר יומיים, וכשהגיעה ראתה ראתה 20 מנהלים ש"לא היו מרוצים או ידידותיים. הם שתקו, קימטו את המצח וידיהם היו שלובות. חשבתי שזה לא עובד, אז הלכתי לאמצע החדר, עליתי על השולחן, התיישבתי עליו ודיברתי איתם. כולם חייכו. זה הרגיש הרבה יותר נחמד וידעתי שתהיה לנו שיחה ידידותית".

מנכ"ל Ardent Health מרטי בוניק התלבט אם להכניס את שירותי Epic לבתי החולים שלו, ועשה את הטעות של להגיד לה שהמוצר שלהם יקר וקשה ליישום. "היא חזרה עם מצגת שהעבירה באופן אישי, ככל הנראה מעל ל-90 דקות. בשלב מסוים הייתי צריך לבקש פסק זמן, כי הייתה לי עוד פגישה ללכת אליה".

"ייתכן שיש אנשים שעובדים קשה כמו ג'ודי, אבל אני די בטוח שאין מישהו שעובד קשה יותר", העיד אחד השותפים שלה. עובדים שהיוו כפופים אליה ישירות לאורך השנים אמרו שלעבוד איתה זה אינטנסיבי. בקרב המנהלים בחברה היה משפט נפוץ: "לעבוד עם ג'ודי זה כמו ללכת על השמש", כך צוין בכתבה ב-CapTimes. החברה, נכתב בעבר, הייתה נתונה לשורה של תביעות ייצוגיות בגין מדיניות התשלום לשעות נוספות, שלטענת חלק מהתובעים משאירה את העובדים בלי תגמול על מאות שעות עבודה.

עובדים ששוחחו עם CNBC סיפרו על שחיקה ושעות עבודה ארוכות. ביוני, האקונומיסט ניתח 900 חברות ב-19 תעשיות, ונמצא כי לחברת Epic יש את האיזון הגרוע ביותר בין עבודה לחיים אישיים בקטגוריית התוכנה ושירותי ה-IT. החברה טענה בתגובה שהעובד הממוצע עובד 44-45 שעות בשבוע. ב-CNBC דווח כי העובדים החדשים מקבלים הכשרה מקיפה ואף שיעור פילוספיה תאגידית בן 5 שעות - איך להיות עובד מוצלח.

בשנה האחרונה Epic מתמודדת עם שתי תביעות שטוענות לשימוש בפרקטיקות לא תחרותיות בשתי תביעות מהשנה האחרונה. בתביעות נטען כי החברה משתמשת בכוח השוק שלה כדי להכחיד תחרות בשוק הבריאות ואף הואשמה בהתערבות ביחסי הלקוחות שלה. החברה אמרה שהטענות חסרות בסיס וכי היא מאמינה בתחרות חופשית והוגנת.

כיום, עם 14 אלף עובדים והכנסות שנתיות של 5.7 מיליארד דולר, פורבס הגדירו את Epic כאחת מחמש חברות התוכנה והשירותים הפרטיות הגדולות ביותר בארה"ב מבחינת הכנסות. ב-CNBC תיארו איך פעם בחודש, עובדי החברה מתכנסים באודיטוריום תת קרקעי שנקרא "Deep Space" לפגישת צוות, חלק מכנים אותה בצחוק "work church". מנהלים עוברים על יעדים וחדשות רלוונטיות של החברה, ואף בפגישות הללו הם עוברים על שיעורי שפה ודקדוק, כמו באיזו מילת יחס להשתמש במשפט.

פילנתרופיה קיצונית בעקבות וורן באפט

פוקנר נשואה ואמא לשלושה ילדים, שתי בנות ובן, ממעטת להתראיין ובסך הכל מפרסמת בשנים האחרונות מחשבות בבלוג של החברה תחת הלשונית "Hey Judy". המוטו של Epic הוא Do good. Have fun. Make money. בפורבס, תואר הקמפוס של החברה כדיסנילנד למבוגרים, כולל אולם גדול בהשראת בית הספר לקוסמים הוגוורטס מספרי "הארי פוטר", בית עץ, מגלשה לחדר שבו הכל הפוך ומעלית לגיהינום. בראיון לפורבס הוזכר שהיא משתתפת בפגישת הלקוחות השנתית של החברה עוטה תחפושות כמו הכובען המטורף מהספר "אליס בארץ הפלאות", או כשברבור עם נוצות תקוע בשיערה.

היא מעורבת בפרטים הכי קטנים הנוגעים לחברה. הקמפוס שלה משתרע על פני 1,670 דונם בוורונה, ויסקונסין, דרום-מערב למדיסון. יש בו יותר מ-80 חדרי אמבטיה, ופוקנר הייתה מעורבות בעיצוב של כולם - מהתאורה ועד הטפטים.

אומרים על פוקנר שהיא מבריקה, צנועה, אחת שלא אוהבת להיות באור הזרקורים. ד"ר אריק דיקסון, מנכ"ל UMass Memorial Health תיאר אותה ל-CNBC כשילוב צבעוני של ביל גייטס לווילי וונקה.

הדימוי הזה מתחבר היטב להיותה פילנתרופית. בשנת 2015 היא שיתפה בראיון למגזין Modern Healthcare שהיא מקימה קרן שתחזיק את רוב מניותיה של Epic, במטרה לממן עמותות ולהשאיר את החברה בבעלות פרטית. אז היא חתמה על the Giving Pledge - יוזמה המהווה התחייבות לתרום 99% מהעושר שלה למטרות צדקה. ב-CNBC נכתב כי ההחלטה הזו קרתה לאחר ארוחת ערב שקיימה עם מנכ"ל ברקשייר האת'ווי, וורן באפט.

הנדבנות של ג'ודי וגורדון פוקנר התגלגלה גם להשקת קרן משפחתית בשם Roots & Wings. ביתה של פוקנר, שאנה דלאוסטו, מונתה למנכ"לית הארגון. הקרן מספקת תמיכה לילדים ולמשפחות מעוטות הכנסה. פוקנר לא מכרה מניות הצבעה שלה בעבר, והן יועברו לקרן נאמנות לאחר מותה. את המניות שאינן מעניקות זכות הצבעה היא מוכרת בחזרה לחברה, ואת התמורה תורמת לקרן. כך היא מתכננת להעביר את הונה לקרן, שתתרום את רוב הכסף.

התוכנית היא שהקרן הזו תנוהל על ידי בעלה, שלושת ילדיה וחמישה עובדים ותיקים של Epic. חברי הוועדה שינהלו את הקרן, כך קבעה, לא יוכלו להצביע כדי להפוך את החברה לציבורית או למכור אותה. כדי לפקח עליהם, היא הקימה גוף פיקוח שמורכב משלוש דמויות מובילות בתחום הבריאות, כולם משתמשים בשירותי החברה. תפקידו הוא לתבוע את חברי ועדת ההצבעה של הקרן אם הם לא ימלאו אחרי הכללים, כך פורסם ב-CNBC.

עשרה עובדים לשעבר של החברה אמרו ל-CNBC, אמרו שהבחירה המתבקשת להחליף אותה בבוא העת הוא סומיט ראנה, שמונה לנשיא החברה באוגוסט האחרון. ומה עם פוקנר? בראיון משנת 2021 היא גילתה שהיא פשוט לא רוצה לפרוש. "אני נהנית ממה שאני עושה, והייתה רוצה לעשות את זה כל עוד אני אפקטיבית ויכולה להביא ערך בתפקיד".