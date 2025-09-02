הפרדוקס האמריקאי: ענקיות ההייטק מהמרות על הודו, טראמפ נגדה

בעת הנוכחית, מערכת היחסים של ארה"ב והודו אינה טובה, לכל הפחות לא כמו בעבר. זאת על רקע המכסים הגבוהים שהשית נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הודו בשיעור 50%, בשל עסקאות נפט עם רוסיה. עם זאת, חלק מענקיות הטכנולוגיה פוזלות יותר ויותר לכיוון הודו והרחבת הפעילות שם. האם יש לכך משמעות על חברות כמו אפל ו־OpenAI?

● ראיון | הסיפור המדהים שמסתתר מאחורי החברה שבונה את מחשב־העל של ישראל

● המנכ"לית המשפיעה שווה 7.8 מיליארד דולר ועדיין מגיעה לעבודה מדי יום, גם בגיל 82

על פי הדיווחים, אפל הגבירה את הייצור שלה בהודו, בעיקר עבור האייפונים. בבלומברג דווח כי אפל העלתה את רמת הייצור שלה בחמישה מפעלים בהודו בזמן שהיא מתכוננת להשקת אייפון 17. משמע, החברה מתכננת לייצר שם את כל דגמי אייפון 17 שתמכור בארה"ב. לפי הדיווח מדובר במפעלים של פוקסקון ושל קבוצת Tata. אפל אף שוקלת לייצר אייפון מוזל בהודו. לפי נתוני חברת המחקר Canalys, משלוחי האייפון מהודו לארה"ב גדלו ב־76% בין מאי 24 למאי השנה.

האנליסט, ג'ף פו, מזהיר מפוטנציאל עליית המחירים האפשרית בהשקת האייפונים החדשים. לדבריו, מצב זה נובע מהמכסים על ייבוא מהודו שהטילו בארה"ב. במצב הנוכחי, אפל משלמת 20% מס על אייפונים שמיוצרים בסין בעוד שעל אלו המיוצרים בהודו אין מכסים כלל. עם זאת אנליסטים מצביעים על כך שטראמפ אינו יציב, והדבר עשוי להשתנות.

אפל נמצאת עם הפנים להודו כיוון שהיא מעוניינת להפחית את התלות שלה בסין, מכמה סיבות: ראשית חוסר הנגישות של הענקית למדינה בעתות משבר; שנית, המתיחות של סין מול ארה"ב והחשש למכסים גבוהים שיכולים לפגוע בה; שלישית, החשש מפלישה טייוואנית ופגיעה במפעלים.

לא מכבר דווח כי אפל השיקה את החנות הקמעונאית הראשונה שלה באזור בדרום הודו. זו החנות הקמעונאות השלישית שהחברה פתחה בתת־היבשת, בנוסף למומבאי ודלהי.

הפזילה להודו לא נעלמה מעיניו של נשיא ארה"ב, שהכריז בפומבי כי אינו מרוצה מהתוכניות של מנכ"ל אפל, טים קוק, לייצר בהודו אייפונים שמיועדים לשוק האמריקאי. כדי להרגיע את הרוחות אפל התחייבה להשקיע 100 מיליארד דולר בהגברת הייצור בארה"ב, שמתווספים לחצי מיליארד שהובטחו כבר בארבע השנים הקרובות. המשמעות היא שאפל תרחיב את הפעילות שלה בבית כדי להרגיע את טראמפ.

ארה"ב תעדיף את הודו על סין

ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ בבנק לאומי, אומר לגלובס כי "נקודת המוצא בראייה אמריקאית אסטרטגית היא שהודו היא בעלת ברית גדולה הרבה יותר מאשר סין. ארה"ב תעדיף את התחזקות הודו על מנת למזער את הדומיננטיות הסינית. לכך מצטרפים כל מיני עניינים כמו החזון של טראמפ של America First, ועידוד החזרת הייצור הביתה. לעומת זאת, הודו, מעוניינת למשוך ענקיות טק ומציעה תמריצים".

אורגד מאמין כי הודו וארה"ב יחתמו לבסוף על הסכמי סחר, ארה"ב רואה את החשיבות בבלימת סין והדבר עובר דרך הודו. האיבה כלפי סין היא הרבה יותר גדולה מאשר פערי סחר כאלה ואחרים בין טראמפ להודו".

סם אלטמן / צילום: כדיה לוי

גם OpenAI מעוניינת בהרחבת פעילות בהודו. ענקית הבינה המלאכותית רוצה לבנות דאטה סנטר עצום במדינה. בבלומברג דווח כי החברה מחפשת שותפים מקומיים להקמת מרכז הנתונים המדובר. המנכ"ל, סם אלטמן, צפוי להכריז על המיזם בעת ביקור בהודו, אם כי עדיין הפרטים לא ברורים.

העיניים אל בית המשפט העליון

בימים האחרונים נשיא ארצות הברית טראמפ החריף את הטון נגד הודו, וכינה את קשרי הסחר עימה כ"אסון חד צדדי מוחלט". דברי הנשיא האמריקאי מגיעים ברקע ביקור של ראש ממשלת הודו נרנדה מודי בסין כדי להשתתף בפסגה בשנחאי.

לפי דיווח ב־CNBC, נתוני ארגון הסחר העולמי מראים שהודו הטילה מכסים של 6.2% על ייבוא אמריקאי בשנת 2024 להודו, בעוד שארה"ב גבתה 2.4% על סחורות הודיות. הודו הציעה במאי האחרון עסקת מכסים של "אפס תמורת אפס" על פלדה, רכיבי רכב ותרופות. עם זאת, הצדדים לא הגיעו להסכם, מה שהוביל למכסים של 50%.

בתוך כך, באפל נושאים עיניים אל חזית נוספת: זו של בית המשפט העליון בארה"ב. זאת לאחר שבית משפט פדרלי לערעורים קבע כי מכסים שהנשיא טראמפ מפעיל כסנקציה אינם חוקיים. בארה"ב כבר ברור לכולם שטראמפ מתכנן לערער על כך.

אורגד מלאומי מזכיר לסיום כי אפל נהנית היום מהיעדר מכסים על האייפונים. זאת מאחר ומוצרי אלקטרוניקה נמצאים ברשימת הפטורים. הוא מוסיף כי "אפל נהנית מתקופה שקטה, אבל הממשל האמריקאי שם דגש סביב פעילות חברות השבבים לצד חשש ממכסים אפשריים על ייבוא שבבים. אני מאמין שאפל תמצא פתרון, לדוגמה להשתמש בשבבים שייוצרו בעתיד על ידי TSMC בארה"ב, וכך תחלץ מהמכסים. בכל אופן, אפל נהנית היום מפטורים ורק מחכה לחתימה של הסכם סחר", חותם אורגד.