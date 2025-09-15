זמן מלחמה? בנמל אשדוד יפרצו את התקציב כדי לממן חגיגות

1 בנמל אשדוד מתכננים לפרוץ את התקציב כדי לממן חגיגות | בלעדי

בנמל אשדוד מתכוונים לפרוץ את מסגרת תקציב ההוצאות כדי לממן את החגיגות לרגל 60 שנה להקמת הנמל - כך נודע לגלובס.

אירוע החברה צפוי לעלות לא פחות מ-3 מיליון שקל, בשעה שבתקציב המדינה לשנת 2025 דווקא בוצע קיצוץ בתקציב הארגוני של חברות תשתית הכפופות למשרד התחבורה. זאת לנוכח הרצון לצמצם הוצאות, בשל עלויות המלחמה ולנוכח המשבר הכלכלי שקופת המדינה שרויה בו.

עוד נודע לגלובס כי במהלך השנה האחרונה קיים הנמל כנס ביפן בעלות של 2 מיליון שקל, מה שפגע בתקציב ההוצאות למימון אירוע החברה וביתרות הרזרבה. כעת מעוניינים בנמל להגדיל את מסגרת ההוצאות השוטפות ב-2 מיליון שקל.

נמל אשדוד הוא הנמל הממשלתי האחרון שנותר בישראל, והוא נדרש להתמודד בתחרות עזה מול חמשת הנמלים האחרים המופעלים על ידי חברות פרטיות - כך שכוחו נשחק בהדרגה בפעילות מולם. בנמל קידמו הנפקה של מניות החברה כתחליף להפרטה, אך ברשות החברות הממשלתיות ובמשרד האוצר לחצו על הפרטתו המלאה, בהתאם לתוכנית המקורית של הרפורמה בנמלים, שיצאה לדרך לפני כ-20 שנה.

בחודש שעבר נחשף בגלובס שההסתדרות מתנגדת להנפקת הנמל, אלא אם תהיה התחייבות להגן על העובדים מפני הפרטה במשך עשור קדימה - ובנמל השיבו כי לא יוכלו להתחייב לעניין. משכך, בהסתדרות ממשיכים להתנגד להנפקה, בעוד בנמל מזהירים כי המצב יגרום למדינה לקדם הפרטה.

מהנמל נמסר בתגובה: "חברת נמל אשדוד עובדת על פי תקציב מסודר ומאושר. לא הובאה כל בקשה לפרוץ תקציב כלשהו, וכמובן גם לא ניתן אישור לדבר שלא התבקש".

2 טלוויזיה

תאגיד השידור הישראלי יהפוך את הסדרה המצליחה שלו "קופה ראשית" לסרט שיעלה לאקרנים בקיץ הבא. הסרט צפוי להיות קומדיית פשע בכיכובם של העובדים והקונים של "שפע יששכר", והוא יופץ על ידי סרטי יונייטד קינג. בתמונה: שחקני "קופה ראשית" עם התסריטים החדשים.

שחקני ''קופה ראשית'' עם התסריטים החדשים / צילום: תימור אלמלח ואנה פולנסקי

3 רכב

כחלק מהתחרות האגרסיבית בתחום רכבי האפס קילומטר, חברת אלדן משיקה בגלילות מרכז מסירה חדש לרכבים מסוג זה (לצד ליסינג פרטי) - בהשקעה של כחצי מיליון שקל, ובסמוך למרכז המכירות הגדול ביותר שלה. הצפי הוא למסור בשנה הראשונה כ-1,000 כלי רכב, ובעתיד מתוכננים לקום מרכזי מסירה גם בדרום ובצפון. בתמונה: המנכ"לים המשותפים מומי דהן ואבישי לוי, והיו"ר שי דהן.

המנכ''לים המשותפים מומי דהן ואבישי לוי, והיו''ר שי דהן / צילום: דויד ששון

4 ישראל מתגייסת

קרן אדמה העניקה מלגות בהיקף של כמיליון שקל ל-17 סטודנטים תושבי עוטף עזה ויישובי גבול הצפון, ללימודי תואר ראשון ושני בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. הקרן הוקמה בינואר 2024 במטרה לתמוך בקהילות החקלאיות שנפגעו במלחמה, ולסייע בהבטחת עתיד הענף.

בתמונה: ד"ר אלעד שבתאי סמנכ"ל התפעול של אדמה, פרופ' שאול בורדמן דיקן הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית, אבידע בכר מקיבוץ בארי ומומו מהדב מנכ"ל ארגון מעלה.

ד''ר אלעד שבתאי, פרופ' שאול בורדמן, אבידע בכר ומומו מהדב / צילום: רפי דלויה

5 מינויים חדשים

רועי גיאת מונה למנהל חטיבת התקשורת החדשה של HP אנטרפרייז ישראל, בעקבות המיזוג בין ג'וניפר לבין Aruba מבית HPE. בשלוש השנים האחרונות שימש כמנהל קבוצת HPE Aruba בארץ.

רועי גיאת / צילום: יח''צ HPE

אורן קורל מונה לסמנכ"ל בכיר למכירות גלובליות בחברת הסייבר Sweet Security. בת אל לוזיה רבין מונתה למנהלת הצלחת לקוחות.