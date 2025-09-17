תזכורת תקופתית: בנט ולפיד לא הגדילו את הכסף הקטארי

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: ממשלת בנט־לפיד הגדילה משמעותית את הכספים שנכנסו לעזה מה לא נכון : ● גובה המענק השנתי מקטאר לעזה נקבע על ידי ממשלת נתניהו בינואר 2021

● ממשלת בנט־לפיד שינה את האופן שבו הוא הועבר, אך לא את הסכום הציון: לא נכון

התקיפה בדוחא שמה במוקד השיח הציבורי את היחס הישראלי לקטאר, מי שבמשך שנים מימנה את חמאס בעזה. מי בישראל אחראי לאותו מימון? על כך שהכספים זרמו תחת ממשלות נתניהו אין חולק, אבל בקואליציה טוענים כי עיקר האחריות נמצא במקום אחר: "הממשלה עם האחים המוסלמים בפנים", האשים ח"כ אריאל קלנר את ממשלת בנט־לפיד, "העבירה פי כמה וכמה יותר לחמאס".

אף שטיפלנו בנושא פעמים רבות בעבר, נראה שהבלבול עדיין לא נעלם. אז נעשה שוב סדר. כפי שהסביר לנו ד"ר אודי לוי, לשעבר ראש יחידת "צלצל" במוסד וכיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון (JISS), על דעת ממשלות נתניהו, הועברו מענקים כספיים מקטאר לממשל חמאס ברצועת עזה מאז 2012, כשמ־2018 חלקו עבר ב"מזוודות הדולרים" המפורסמות.

בינואר 2021, עדיין תחת ממשלת נתניהו, סכום המענק נקבע על 360 מיליון דולר בשנה - והוא התחלק לשלושה חלקים שווים: שליש למשפחות נזקקות (100 דולר לכל משפחה מתוך 10 אלפים משפחות נזקקות); שליש לרכישת דלק מישראל ושליש לתשלום שכר ל"משרתי ציבור", כלומר עובדים במנגנון הממשלתי של חמאס.

אחרי מספר חודשים, הושבעה ממשלת בנט־לפיד, ונפתלי בנט החל לכהן כראש ממשלה. מה קרה אז לגובה המענק הקטארי? כלום. הסכומים נשארו זהים. אומנם היו בכל זאת שינויים באופן העברת המענק, אבל זה לא השפיע על גובה הכסף שהועבר. כדאי גם לציין שלפי פרסומים בתקשורת, אותו מנגנון העברת כספים אושרר על ידי נתניהו כשחזר לכהן כראש הממשלה בסוף 2022.

אז למה קלנר התכוון? בתגובה לפנייתנו (את התגובה במלואה תוכלו לקרוא בבדיקה המלאה), הוא העלה מספר טענות. טענה אחת היא ששינוי המנגנון על ידי ממשלת בנט־לפיד הביא לפתיחה של מעבר רפיח, וכך נכנס הרבה יותר כסף לחמאס.

יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ציין בפנינו ש"מעבר רפיח היה פתוח גם בעידן נתניהו. זה לא המעבר של הנוסעים, זה מעבר שקוראים לו צלאח א־דין, אשר הוקם בשנת 2018 אחרי שאבו מאזן קיצץ מהתקציב של עזה. לאחר שחיפשו דרכים לעזור לרצועה, הקימו את המעבר הזה, ששימש להכנסת סחורות".

טענה אחרת שהעלה קלנר גורסת שתחת בנט ולפיד הוגדל מספר הפועלים העזתיים שנכנסו לישראל (כשחלק מהמשכורות הללו הועברו לממשל חמאס). אף שהטענה הזאת כבר סוטה מהאמירה המקורית של קלנר, נתייחס אליה בכל זאת.

כפי שהראינו בבדיקות עבר, הממשלה הקודמת אכן הגדילה את מספר הפועלים, אך הממשלה הנוכחית לא ביטלה את המהלך עד 7 באוקטובר. צורף מוסיף ש"מספר העובדים שיצאו לעבודה מעזה היה מתוכנן לגדול עוד בעידן של נתניהו, לפני שבנט היה ראש ממשלה".

השורה התחתונה: דברי קלנר לא נכונים

בתקופת ממשלת בנט־לפיד, הסכומים שהועברו מקטאר לחמאס היו זהים בהיקפם (כ־30 מיליון דולר בחודש) לסכומים שהסכימה להעביר ממשלת נתניהו שקדמה לה.

תחקיר: אורי רוזן