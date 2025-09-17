תזכורת תקופתית: בנט ולפיד לא הגדילו את הכסף הקטארי

להגדרות הציונים לחצו כאן
תקציר הבדיקה
הטענה: ממשלת בנט־לפיד הגדילה משמעותית את הכספים שנכנסו לעזה
מה לא נכון :
● גובה המענק השנתי מקטאר לעזה נקבע על ידי ממשלת נתניהו בינואר 2021
● ממשלת בנט־לפיד שינה את האופן שבו הוא הועבר, אך לא את הסכום
הציון: לא נכון
התקיפה בדוחא שמה במוקד השיח הציבורי את היחס הישראלי לקטאר, מי שבמשך שנים מימנה את חמאס בעזה. מי בישראל אחראי לאותו מימון? על כך שהכספים זרמו תחת ממשלות נתניהו אין חולק, אבל בקואליציה טוענים כי עיקר האחריות נמצא במקום אחר: "הממשלה עם האחים המוסלמים בפנים", האשים ח"כ אריאל קלנר את ממשלת בנט־לפיד, "העבירה פי כמה וכמה יותר לחמאס".
אף שטיפלנו בנושא פעמים רבות בעבר, נראה שהבלבול עדיין לא נעלם. אז נעשה שוב סדר. כפי שהסביר לנו ד"ר אודי לוי, לשעבר ראש יחידת "צלצל" במוסד וכיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון (JISS), על דעת ממשלות נתניהו, הועברו מענקים כספיים מקטאר לממשל חמאס ברצועת עזה מאז 2012, כשמ־2018 חלקו עבר ב"מזוודות הדולרים" המפורסמות.
בינואר 2021, עדיין תחת ממשלת נתניהו, סכום המענק נקבע על 360 מיליון דולר בשנה - והוא התחלק לשלושה חלקים שווים: שליש למשפחות נזקקות (100 דולר לכל משפחה מתוך 10 אלפים משפחות נזקקות); שליש לרכישת דלק מישראל ושליש לתשלום שכר ל"משרתי ציבור", כלומר עובדים במנגנון הממשלתי של חמאס.
אחרי מספר חודשים, הושבעה ממשלת בנט־לפיד, ונפתלי בנט החל לכהן כראש ממשלה. מה קרה אז לגובה המענק הקטארי? כלום. הסכומים נשארו זהים. אומנם היו בכל זאת שינויים באופן העברת המענק, אבל זה לא השפיע על גובה הכסף שהועבר. כדאי גם לציין שלפי פרסומים בתקשורת, אותו מנגנון העברת כספים אושרר על ידי נתניהו כשחזר לכהן כראש הממשלה בסוף 2022.
אז למה קלנר התכוון? בתגובה לפנייתנו (את התגובה במלואה תוכלו לקרוא בבדיקה המלאה), הוא העלה מספר טענות. טענה אחת היא ששינוי המנגנון על ידי ממשלת בנט־לפיד הביא לפתיחה של מעבר רפיח, וכך נכנס הרבה יותר כסף לחמאס.
יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ציין בפנינו ש"מעבר רפיח היה פתוח גם בעידן נתניהו. זה לא המעבר של הנוסעים, זה מעבר שקוראים לו צלאח א־דין, אשר הוקם בשנת 2018 אחרי שאבו מאזן קיצץ מהתקציב של עזה. לאחר שחיפשו דרכים לעזור לרצועה, הקימו את המעבר הזה, ששימש להכנסת סחורות".
טענה אחרת שהעלה קלנר גורסת שתחת בנט ולפיד הוגדל מספר הפועלים העזתיים שנכנסו לישראל (כשחלק מהמשכורות הללו הועברו לממשל חמאס). אף שהטענה הזאת כבר סוטה מהאמירה המקורית של קלנר, נתייחס אליה בכל זאת.
כפי שהראינו בבדיקות עבר, הממשלה הקודמת אכן הגדילה את מספר הפועלים, אך הממשלה הנוכחית לא ביטלה את המהלך עד 7 באוקטובר. צורף מוסיף ש"מספר העובדים שיצאו לעבודה מעזה היה מתוכנן לגדול עוד בעידן של נתניהו, לפני שבנט היה ראש ממשלה".
השורה התחתונה: דברי קלנר לא נכונים
בתקופת ממשלת בנט־לפיד, הסכומים שהועברו מקטאר לחמאס היו זהים בהיקפם (כ־30 מיליון דולר בחודש) לסכומים שהסכימה להעביר ממשלת נתניהו שקדמה לה.
תחקיר: אורי רוזן
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: אריאל קלנר
מפלגה: הליכוד
מקום פרסום: יומן הלילה, גלי ישראל
ציטוט: "(ממשלת בנט־לפיד) שהעבירה פי כמה וכמה יותר לחמאס"
תאריך: 27.8.25
ציון: לא נכון
בריאיון לרדיו גלי ישראל, נשאל ח"כ אריאל קלנר על איחוד אפשרי של שניים מ"ראשי ממשלת השינוי" - נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. בתשובה, טען קלנר כי "ליברמן הוא אדם שעזב את ממשלת נתניהו ויצא נגד ממשלת נתניהו שהיא לא מספיק תקיפה מול החמאס... רק מה לעשות הוא בא וישב בממשלה עם האחים המוסלמים בפנים, שהעבירה פי כמה וכמה יותר לחמאס". האם זו קביעה נכונה?
על מנת להבין את התמונה במלואה, נחזור אחורה לתחילת העברת הכסף הקטארי, בהסכמת ישראל, לחמאס. דיברנו בעבר עם ד"ר אודי לוי, לשעבר ראש יחידת 'צלצל' במוסד המתמחה בלוחמה כלכלית בארגוני טרור, וכיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון (JISS). הוא הסביר כי החל מ-2012 "ישראל באמת אפשרה לחמאס להכניס את הכסף לרצועת עזה". לדבריו, "הרקע לכך היה החלטת הרשות הפלסטינית לצמצם בצורה דרמטית את המשכורות לעובדי הרשות ברצועה", כשלתוך הבור הזה נכנסה קטאר. כך גם בפברואר 2019 פורסמה ב"הארץ" ידיעה על כך שבפני הקבינט המדיני-ביטחוני הוצגו נתונים שמראים שישראל אפשרה בשנים 2012-2018 העברה של יותר ממיליארד דולר מקטאר לעזה.
הצעד שהוביל בין היתר להתפטרותו של ליברמן מתפקיד שר הביטחון ועזיבתו את ממשלת נתניהו היא ההחלטה לאפשר העברה סדירה, על בסיס חודשי, של מזוודות מזומנים מקטאר לחמאס. בנאום עזיבתו את הממשלה אמר ליברמן כי חלו שתי נקודות מפנה שהובילו להחלטה: הכנסת 15 מיליון דולר במזומן לרצועת עזה והסכם הפסקת אש עם חמאס שנחתם באותם ימים לאחר סבב לחימה מולם. באותה תקופה כיהן נפתלי בנט כשר חינוך בממשלה, והשמיע ביקורת קשה על הסדר העברת הכספים, אותו כינה "דמי פרוטקשן". כפי שהראינו בעבר, עם הזמן גדל המענק. בתחילת שנת 2021, עוד בממשלת נתניהו וחודשים לפני שהושבעה ממשלת בנט-לפיד, קטר הודיעה כי בשנה זו המענק יעמוד על 30 מיליון דולר בחודש (בשנת 2020 המענק עמד על כ-24-25 מיליון דולר בחודש). המענק התחלק לשלושה חלקים: כ-10 מיליון דולרים בחודש למשפחות נזקקות (100 דולר לכל משפחה מתוך 10 אלפים משפחות נזקקות); כ-10 מיליון דולרים עבור רכישת דלק מישראל וכ-10 מיליון דולרים עבור תשלום שכר ל"משרתי ציבור", כלומר עובדים במנגנון הממשלתי של חמאס.
מעט לאחר כניסתו לתפקיד, הצהיר בנט כי "אנחנו גם עובדים על פתרון שיאפשר את הסיוע ההומניטארי לתושבי עזה, אבל ללא מזוודות הדולרים. מזוודות הדולרים זה משהו שירשנו, וצריך לעבור מן העולם." ואכן, ממשלתו של בנט שינתה את המנגנונים בהם הועבר הכסף לחמאס, אך הסכומים שעברו נותרו זהים. התקבלה החלטה כי סכום הכסף שמיועד למשפחות נזקקות ברצועת עזה (כ-10 מיליון דולרים) לא יועבר יותר ככסף מזומן אל הרצועה, אלא באמצעות העברה בנקאית מקטאר לחשבון האו"ם בניו יורק, משם לבנקים ברמאללה ולאחר מכן לסניף הבנק ברצועת עזה. המנגנון החדש כלל גם את הכסף (כ-10 מיליון דולרים נוספים) לקניית דלקים מישראל לטובת הפעלת תחנת הכוח של עזה.
בנוגע לעשרת מיליון הדולרים שהועברו כשכר ל"משרתי ציבור", כלומר עובדי ציבור בממשלת חמאס, ממשלתו של בנט סירבה להעביר את התשלום. לאחר חודשים של מגעים, דווח ב"רויטרס" שנמצאה הדרך להעביר את הכסף שמיועד לתשלום המשכורות. ד"ר אודי לוי הסביר לנו שקטר חתמה על הסכם עם מצרים לפיו הסכום שיועד לתשלום משכורות יעבור למצרים כתשלום עבור דלק, מצרים תשלח את הדלק לרצועת עזה, חמאס ימכור את הדלק לתחנות הדלק ברצועה, הכסף ייכנס לקופת ממשלת חמאס - ומשם יחולק ל-40 אלף העובדים הממשלתיים. כך גם יוחנן צורף, חוקר בכיר ב- INSS, הסביר במאמרו שהתשלום על דלק המוכנס לרצועה ממצרים משמש כמנגנון תחליפי להעברת מזוודות המזומנים. על פי פרסומים בתקשורת, משהוחלף המנגנון על ידי בנט הוא אושרר גם על ידי בנימין נתניהו כאשר חזר לשלטון בסוף שנת 2022. בעוד הדעות לגבי אופי ומידת ההשפעה של שינוי המנגנון חלוקות, ברור כי הסכומים שהועברו במסגרת המנגנון החדש נותרו באותו סדר גודל.
התגובה המלאה של ח"כ אריאל קלנר:
"ממשלת בנט-לפיד-עבאס הגדילה משמעותית את הכסף שנכנס לרצועה מתקופת הממשלות שלפני (שפעלו עפ״י המלצת כל ראשי מערכות הביטחון). הם שינו את השיטה מהעברת כספים להעברת סחורות לא מפוקחות דרך מצריים, שאותן חמאס מכר לאזרחים ומזה הרוויח את כספו. בפועל השיטה החדשה הכניסה משמעותית יותר כסף לחמאס דרך מעבר רפיח שהיה פתוח לרווחה.
בנוסף הגדילו בנט וגנץ והכניסו לראשונה מאז צוק איתן 20,000 פועלים מעזה (שחמאס הרוויח מכל אחד מהם את חלקו) דבר שבנט עצמו התגאה בו בכל מקום עד ה7.10. כשהוא מתבסס ומעצים את התפיסה שכלכלה ורווחה מונעות טרור (מעניין שמאז אירועי ה-7 באוקטובר בנט כבר לא מתגאה כל כך בזה).
באוגוסט 2021 הודיע המתפ״ש כי אושר ייבוא רכבים חדשים לרצועה וכי יחודש מסחר הזהב בין עזה לשטחי יהודה ושומרון (פתח מושלם להלבנת כספים והברחות). בנוסף, הגדיל את מכסת הסוחרים העזתים שעוברים דרך מעבר ארז ב-1,000 סוחרים נוספים, אישר כניסה של פרויקטים בנ״ל של תשתיות במיליארדי דולרים רבים ועוד הקלות שניתנו באותם ימים על אף ההתחממות בגזרה הדרומית ורציחתו של הלוחם בראל חדריה הי״ד ואחרים ושהיו אסורים עד אותו היום במשך שנים.
הכתב אוהד חמו אמר בעצמו באוגוסט 2022 בתוכנית פתחי וזימרי בגלי ישראל: ״הרבה יותר כסף נכנס היום לעזה, למה? כי התפיסה של נתניהו הייתה שהוא רוצה חמאס מוחלש. אבל בא בנט ואמר 'אני משנה את הדיסקט', הוא אומר 'בוא נפתח את עזה וניתן להרבה יותר כסף להגיע', הרציונל נורא פשוט: חמאס שולט בעזה, לא רוצים? יש דרך אחת לעשות זאת - מלחמה, אבל עד שזה קורה באה ממשלת בנט ואומרת 'אני רוצה שיהיה הרבה כסף בעזה״.
התייחסות המשרוקית לתגובה:
נתייחס לדברים לגופם; ראשית, לגבי טענתו של קלנר כי שינוי מנגנון העברת הכספים למשכורות גרם לכך שנכנס יותר כסף לחמאס משום שמעבר רפיח היה פתוח לרווחה - שוחחנו שוב עם יוחנן צורף, חוקר בכיר ב- INSS, על מנת שיבאר את הדברים. הוא הסביר כי "מעבר רפיח היה פתוח גם בעידן נתניהו. זה לא המעבר של הנוסעים, זה מעבר שקוראים לו צלאח א-דין, אשר הוקם בשנת 2018 אחרי שאבו מאזן קיצץ מהתקציב של עזה וחפשו דרכים לעזור לרצועה, בין היתר הקימו את המעבר הזה, ששמש להכנסת סחורות". באופן כללי יותר, הוסיף ואמר צורף כי המדיניות של הממשלות הייתה אותה מדיניות, פרט המעבר המדובר למנגנון של העברת סחורות במקום העברת כספים.
התייחסנו בבדיקות עבר של המדור לנושא הכנסת הפועלים העזתים לעבודה בישראל. אכן, במרץ 2022, זמן כהונת ממשלת בנט-לפיד, פורסם בתקשורת כי קטאר הודיעה שישראל הסכימה להגדיל בהדרגה את מספר העובדים מעזה ל-30 אלף. יומיים לאחר מכן התקבלה החלטת ממשלה 1328 , לפיה מספר ההיתרים לצרכים כלכליים לתושבי עזה יעלה ל-20,050. אולם, כפי שהראינו בעבר , מעבר לכך שהחלטה 1328 מעולם לא קוימה במלואה, הממשלה הנוכחית גם לא ביטלה את היתרי הכניסה עד לטבח. נוסף על כך, סיפר לנו צורף כי "מספר העובדים שיצאו לעבודה מעזה היה מתוכנן לגדול עוד בעידן של נתניהו, לפני שבנט היה ראש ממשלה" בכל אופן, בציטוט הנבדק של ח"כ קלנר הוא אומר במפורש שממשלת בנט-לפיד "העבירה פי כמה וכמה יותר לחמאס", וכלל לא מזכיר את נושא הפועלים.
בנוגע לאמירה של אוהד חמו - פנינו אליו בעבר במסגרת בדיקה שערכנו לאמירה של ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן , שטענה גם היא שבממשלת השינוי העבירו יותר כסף לחמאס. כמו קלנר, גם היא הפנתה אותנו לדיווח של אוהד חמו שתומך בטענתה. מטעמו של חמו נמסר כי הוא אכן דיבר על כך שהוגדלה מכסת הפועלים העזתים שהורשו להיכנס לעבוד בישראל, אך שאינו זוכר כי דיבר על העברת כספים. בכל אופן, הוא ציין במפורש כי הטענה שהועברו יותר כספים בזמן ממשלת בנט-לפיד אינה נכונה.
לסיכום, הסכומים שהועברו מקטאר לחמאס בתקופת ממשלת השינוי, בה כיהן אביגדור ליברמן כשר האוצר, היו זהים בהיקפם (כ-30 מיליון דולר בחודש) לסכומים שהועברו בממשלת נתניהו שקדמה לה, וכן לאלו שהועברו בממשלת נתניהו הנוכחית עד 7 באוקטובר. לכן, דבריו של קלנר אינם נכונים.
