יש עתיד תפתיע בקלפי? לרוב זה לא קורה

תקציר הבדיקה:
הטענה: יש עתיד מקבלת בתוצאות האמת בבחירות יותר מנדטים ממה שנותנים לה הסקרים
מה נכון:
- בפעם הראשונה שיש עתיד התמודדה בבחירות, היא קיבלה שמונה מנדטים יותר מהסקרים
- בשתי ריצות משותפות עם גנץ, הם פעם קיבלו 5 מנדטים יותר ופעם מנדט אחד יותר
מה לא נכון: ברוב מערכות הבחירות שיש עתיד רצה (ארבע מתוך שבע), היא לא קיבלה יותר מבסקרים
הציון: לא מדויק
הסקרים האחרונים לא מחמיאים במיוחד למי שהיא היום המפלגה השנייה בגודלה בכנסת - יש עתיד. אם עכשיו היא מחזיקה 24 מושבים בכנסת, מאז תחילת ספטמבר היא עומדת בסקרים על 4־8 מנדטים בלבד. אבל יו"ר הסיעה, ח"כ מירב בן ארי, לא מתרגשת. כשנשאלה על כך בערוץ הכנסת, היא השיבה: "יש עניין אצל לפיד... יש תמיד הערכת חסר במקרה של לפיד ותמיד בקמפיין טוב הוא מוכיח אחרת".
זאת התאוריה. ומה העובדות? כדי לבדוק כיצד הסוקרים קלעו להצלחותיה, בחנו את ממוצע הסקרים בסוף השבוע האחרון שלפני כל בחירות, הוא המועד המותר האחרון לפרסם סקרים. בן ארי מתבססת, ככל הנראה, על מקרה שנחרט היטב בזיכרון: בריצה הראשונה של יש עתיד לכנסת ב־2013, הסקרים ניבאו לה 11 מנדטים, והיא סיימה עם 19 - 73% יותר מהתחזית. אכן הפתעה.
אבל יש עתיד רצה בעוד כמה מערכות בחירות. בשש, ליתר דיוק. מה קרה בהן? ובכן, כאן יש עתיד בדרך כלל לא "הכתה את התחזיות". בארבע מתוך אותן שש מערכות בחירות, הסקרים פרגנו מעט יותר מדי, ובאחת תוצאות האמת היו טובות יותר במנדט בודד. רק בעוד מערכת בחירות אחת, באפריל 2019, כשרץ עם בני גנץ לראשונה, יאיר לפיד "הביס" כך את הסקרים, עם 35 מנדטים במציאות לעומת פחות מ־30 בתחזיות.
השורה התחתונה: דברי בן ארי לא מדויקים.
מתוך שבע מערכות בחירות בהן השתתפה יש עתיד, רק באחת היא קיבלה משמעותית יותר מנדטים מאשר בסקרים, ובאחרת רצה במשותף עם מפלגתו של גנץ.
מח"כ מירב בן ארי לא נמסרה תגובה.
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: מירב בן ארי
מפלגה: יש עתיד
תוכנית: הזירה המרכזית, ערוץ הכנסת
ציטוט: "יש תמיד הערכת חסר (בסקרים) במקרה של לפיד ותמיד בקמפיין טוב הוא מוכיח אחרת"
תאריך: 10.9.2025
ציון: לא מדויק
כאשר עלתה השאלה של אי־אמון הציבור במייסד מפלגת 'יש עתיד', יאיר לפיד, ומפלגתו בראיון בתוכנית הזירה המרכזית, טענה יו"ר הסיעה מירב בן ארי: "יש תמיד הערכת חסר (בסקרים) במקרה של לפיד, ותמיד בקמפיין טוב הוא מוכיח אחרת". האם זה באמת המקרה?
קודם כל נסתכל על הסקרים כרגע. לפי המדד, האוסף את הסקרים השונים, עד אמצע חודש ספטמבר 2025 'הליכוד' נע בין 22-34 מנדטים תלוי בסקר. לעומת זאת, 'יש עתיד' נע בין 4-8 מנדטים מתחילת החודש. זה הבדל משמעותי, אך חשוב לציין שהשוואת מפלגת השלטון למפלגת האופוזיציה העיקרית אינה מספיקה כדי לקבוע איזה גוש זוכה ליותר תמיכה ציבורית. ועדיין, בשל העובדה שמשמעות הסקרים היא גם שלפיד מאבד ממעמדו כמוביל המהותי של האופוזיציה, בדקנו את דבריו. עוד נזכיר שסקרים בודקים מצב רגעי, ועד שיתקיימו בחירות הרבה יכול להשתנות.
ומה קרה בבחירות קודמות? האם יש עתיד תמיד לא הצליחה בסקרים והפתיעה בתוצאות אמת? מפלגת 'יש עתיד' השתתפה ב-7 מערכות בחירות - מ-2013 עם הכנסת ה-19 ועד לבחירות האחרונות ב-2022 לכנסת ה-25. בעבר, אצלנו ב'משרוקית' אספנו נתונים על סקרי סוף השבוע האחרון לפני הבחירות (המועד האחרון שבו מותר לפרסם תוצאות סקרים לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה)) של כל מערכות הבחירות בשנים האחרונות. מעבר לכך, אספנו נתונים בעוד תחקיר על איך 'יש עתיד' עושה לעומת הסקרים.
אם נבדוק את הבחירות בהן 'יש עתיד' השתתפה בסדר כרונולוגי, בבחירות הראשונות של לפיד ב-2013 היה את 'סקר הסקרים' של חדשות 2 (כיום 12), שאיגד 11 סקרים והעניק ל'יש עתיד' 11 מנדטים. במציאות, המפלגה קיבלה 19 מנדטים - שזה 8 יותר מהציפייה. כאן לפיד צדק, אבל האם זה המשיך ככה?
בבחירות הבאות ב-2015 לכנסת ה-20, הממוצע של כמות המנדטים שציפו ש'יש עתיד' תקבל היה 12, אך במציאות היא קיבלה רק 11 מנדטים - ובכך קיבלה מנדט אחד פחות מהסקרים.
ב-2019, 'יש עתיד' הצטרפה למפלגת 'כחול לבן' שנוסדה על ידי בני גנץ. במערכת הבחירות הראשונה של 2019, גנץ (ובכך לפיד) ציפה לקבל בממוצע הסקרים 29.6 ובסוף קיבל 35 מנדטים - שהיו 5-6 מנדטים יותר מהציפייה. אחרי שלא הוקמה ממשלה, במערכת הבחירות השנייה של 2019, 'כחול לבן' קיבלה רק מנדט אחד יותר ממה שנסקר (33 לעומת 32). אחרי ששוב לא הוקמה ממשלה, במערכת הבחירות ב-2020, הסקרים ציפו ש'כחול לבן' תקבל 33-34 מנדטים, ואכן גנץ קיבל 33 מנדטים.
ב-2021, לפיד יצא מרשימת 'כחול לבן' וחזר לרוץ מחוץ כיו"ר 'יש עתיד'. במערכת הבחירות הזו ציפו הסקרים שיש עתיד יקבל כ-18.5 מנדטים בממוצע, אך בסוף קיבלו רק 17 מנדטים. למרות שקיבל פחות מנדטים ממה שסוקר, לפיד הצליח להיות רה"מ (ביחד עם נפתלי בנט). אחרי שממשלתם נפלה, במערכת הבחירות האחרונה, לכנסת ה-25 והנוכחית, לפיד היה צפוי לקבל בממוצע הסקרים כ-24.8 מנדטים - וקיבל 24 מנדטים. כך שנראה שהסקרים די מדויקים כשזה נוגע למפלגת 'יש עתיד'.
מטעם ח"כ מירב בן ארי לא נמסר תגובה.
לסיכום, מתוך 7 מערכות בחירות שבהן התמודדה 'יש עתיד', רק בשתיים היא קיבלה משמעותית יותר מנדטים מהסקרים האחרונים - כשאחת מהן הייתה תחת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ. מערכת הבחירות היחידה שבה 'יש עתיד' זכתה לבדה במובהק ליותר מנדטים מהסקרים הייתה ב-2013, אז היא התמודדה לראשונה בבחירות. לכן, דבריה של בן ארי לא מדויקים.
