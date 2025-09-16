יש עתיד תפתיע בקלפי? לרוב זה לא קורה

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: יש עתיד מקבלת בתוצאות האמת בבחירות יותר מנדטים ממה שנותנים לה הסקרים מה נכון: בפעם הראשונה שיש עתיד התמודדה בבחירות, היא קיבלה שמונה מנדטים יותר מהסקרים

בשתי ריצות משותפות עם גנץ, הם פעם קיבלו 5 מנדטים יותר ופעם מנדט אחד יותר מה לא נכון: ברוב מערכות הבחירות שיש עתיד רצה (ארבע מתוך שבע), היא לא קיבלה יותר מבסקרים הציון: לא מדויק

​הסקרים האחרונים לא מחמיאים במיוחד למי שהיא היום המפלגה השנייה בגודלה בכנסת - יש עתיד. אם עכשיו היא מחזיקה 24 מושבים בכנסת, מאז תחילת ספטמבר היא עומדת בסקרים על 4־8 מנדטים בלבד. אבל יו"ר הסיעה, ח"כ מירב בן ארי, לא מתרגשת. כשנשאלה על כך בערוץ הכנסת, היא השיבה: "יש עניין אצל לפיד... יש תמיד הערכת חסר במקרה של לפיד ותמיד בקמפיין טוב הוא מוכיח אחרת".

זאת התאוריה. ומה העובדות? כדי לבדוק כיצד הסוקרים קלעו להצלחותיה, בחנו את ממוצע הסקרים בסוף השבוע האחרון שלפני כל בחירות, הוא המועד המותר האחרון לפרסם סקרים. בן ארי מתבססת, ככל הנראה, על מקרה שנחרט היטב בזיכרון: בריצה הראשונה של יש עתיד לכנסת ב־2013, הסקרים ניבאו לה 11 מנדטים, והיא סיימה עם 19 - 73% יותר מהתחזית. אכן הפתעה.

אבל יש עתיד רצה בעוד כמה מערכות בחירות. בשש, ליתר דיוק. מה קרה בהן? ובכן, כאן יש עתיד בדרך כלל לא "הכתה את התחזיות". בארבע מתוך אותן שש מערכות בחירות, הסקרים פרגנו מעט יותר מדי, ובאחת תוצאות האמת היו טובות יותר במנדט בודד. רק בעוד מערכת בחירות אחת, באפריל 2019, כשרץ עם בני גנץ לראשונה, יאיר לפיד "הביס" כך את הסקרים, עם 35 מנדטים במציאות לעומת פחות מ־30 בתחזיות.

השורה התחתונה: דברי בן ארי לא מדויקים.

מתוך שבע מערכות בחירות בהן השתתפה יש עתיד, רק באחת היא קיבלה משמעותית יותר מנדטים מאשר בסקרים, ובאחרת רצה במשותף עם מפלגתו של גנץ.

מח"כ מירב בן ארי לא נמסרה תגובה.

תחקיר: עדין קליין