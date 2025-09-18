מה שם ההכשרה הצבאית שעברו נערים בספרטה?

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מה היה שמה של ההכשרה הצבאית הקפדנית שכל נער ספרטני עבר?

2. היכן הוקם אולם הבאולינג הראשון בארץ?

3. מי ניצח בתחילת השבוע במרוץ האופניים הספרדי וואלטה אספניה?

4. כמה שנים נמשכה מלחמת שבע השנים?

5. מה מספר הפרחים המקסימלי בעמוד פריחה של חצב?

6. ישראל היא המדינה עם התוצר לנפש השני בגובהו במזה"ת. מי הראשונה?

7. איזו יצרנית רכב אמריקאית הייתה השנייה שהונפקה בבורסה, אחרי הנפקת פורד ב־1956?

8. נבחרת גרמניה זכתה השבוע באליפות אירופה בכדורסל. מתי זה קרה בפעם האחרונה?

9. מי קבוצת הכדורגל החשובה ביותר בבעלות קטאר?

10. מה היה הסרט הראשון אותו ביים רוברט רדפורד שהלך השבוע לעולמו?

11. מי השרה שזומנה השבוע לחקירה משטרתית?

12. מי מבין שרי הממשלה מחזיק בשיא כתבי האישום?

13. סוג של מה היא חרחבינה חופית?

14. באיזו שנה נוסד העיתון "ניו יורק טיימס"?

15. מי כתב את מילות השיר "רבע אחרי המלחמה"?