מה שם ההכשרה הצבאית שעברו נערים בספרטה?
הטריוויה השבועית

מי מבין שרי הממשלה מחזיק בשיא כתבי האישום? ומי כתב את מילות השיר "רבע אחרי המלחמה"? • טריוויה שבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 15:38
מה שם ההכשרה הצבאית שעברו נערים בספרטה? / צילום: Shutterstock
מה שם ההכשרה הצבאית שעברו נערים בספרטה? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מה היה שמה של ההכשרה הצבאית הקפדנית שכל נער ספרטני עבר?
2. היכן הוקם אולם הבאולינג הראשון בארץ?
3. מי ניצח בתחילת השבוע במרוץ האופניים הספרדי וואלטה אספניה?
4. כמה שנים נמשכה מלחמת שבע השנים?
5. מה מספר הפרחים המקסימלי בעמוד פריחה של חצב?
6. ישראל היא המדינה עם התוצר לנפש השני בגובהו במזה"ת. מי הראשונה?
7. איזו יצרנית רכב אמריקאית הייתה השנייה שהונפקה בבורסה, אחרי הנפקת פורד ב־1956?
8. נבחרת גרמניה זכתה השבוע באליפות אירופה בכדורסל. מתי זה קרה בפעם האחרונה?
9. מי קבוצת הכדורגל החשובה ביותר בבעלות קטאר?
10. מה היה הסרט הראשון אותו ביים רוברט רדפורד שהלך השבוע לעולמו?
11. מי השרה שזומנה השבוע לחקירה משטרתית?
12. מי מבין שרי הממשלה מחזיק בשיא כתבי האישום?
13. סוג של מה היא חרחבינה חופית?
14. באיזו שנה נוסד העיתון "ניו יורק טיימס"?
15. מי כתב את מילות השיר "רבע אחרי המלחמה"?

תשובה 1

אגוגה, והיא החלה כשהילד הגיע לגיל שבע 

תשובה 2

בחיפה (הוא נסגר כשתקרתו התמוטטה)

תשובה 3

יונאס וינגגור הדני מקבוצת "ויסמה - ליס א בייק"

תשובה 4

המלחמה נמשכה בפועל באופן רשמי תשע שנים, בין 1754 ל-1763, אך היא נקראת "מלחמת שבע השנים" משום שחלקה העיקרי ארך שבע שנים (1756-1763) 

תשובה 5

250

תשובה 6

קטאר

תשובה 7

טסלה, ב-2010

תשובה 8

ב-1993

תשובה 9

פריז סן-ז'רמן

תשובה 10

"אנשים פשוטים" (עליו זכה בפרס אוסקר לבימוי, בנוסף לזכייה בקטגוריית הסרט הטוב ביותר)

תשובה 11

מאי גולן - השרה לשוויון חברתי 

תשובה 12

איתמר בן גביר - השר לביטחון לאומי

תשובה 13

עשב רב-שנתי הגדל בחולות מישור החוף

תשובה 14

ב-1851

תשובה 15

עמוס אטינגר