העיניים של השווקים בעולם מופנות כולן להיום (ד') בערב, מועד החלטת הריבית של הפד בארה"ב. קונצנזוס הוא כי הבנק יודיע על הורדת ריבית של 0.25% - ל-4.25%. לפי שעה, השוק מתמחר הורדת ריבית של רבע אחוז בהסתברות של כ-96%, וכן סיכוי קלוש של 4% להורדת ריבית גדולה של מחצית האחוז - כך לפי נתוני CME Group. החלטת הפד היום מגיעה לאחר תשעה חודשים וחמש פעמים ברציפות בהן הותיר את הריבית ללא שינוי. זאת לאחר שמספטמבר 2024 ועד דצמבר, הוריד הפד את הריבית ב-1% שלם, מ-5.5% ל-4.5%.

עד כה, הבנק הפדרלי דבק בגישה של "לחכות ולראות", ובכיריו חזרו ואמרו שהם יכולים להרשות לעצמם להמתין בסבלנות לפני שיורידו ריביות, משום ששוק העבודה במצב יציב והאינפלציה עלולה עדיין להתלקח בשל מדיניות הסחר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שמייקרת מוצרים. גם העימות סביב מדיניות הפד - בין דרישותיו התקיפות של טראמפ להורדת עלויות ההלוואה לבין חששותיו של פאוול מהאינפלציה שנגרמת על ידי מכסים - ריחפו מעל הישיבה.

בהחלטת הריבית הקודמת (30 ליולי) אמר יו"ר הפד ג’רום פאוול ש"נקבל שני דוחות על תעסוקה ואינפלציה לפני הישיבה הבאה, ונראה לאן זה יוביל אותנו". נתוני התעסוקה אכן הגיעו וביולי נוספו רק 73 אלף משרות חדשות בלבד - נמוך בהרבה מהתחזיות, שיעור האבטלה עלה ל-4.2%, אך הנתון הבולט ביותר בדוח הוא תיקון חד לנתוני החודשים הקודמים. במאי וביוני איבדו יחד כ-258 אלף משרות לעומת הדיווחים הראשוניים.

אלה הביאו את פאוול ל"שנות דיסקט" ובוועידת הנגידים שנערכה בסוף אוגוסט בג'קסון הול הוא נתן לכך את האות. לדבריו, שוק העבודה נכנס ל"איזון מסוג מוזר" שמצדיק זהירות. "המצב הלא רגיל הזה מרמז שהסיכונים לתעסוקה גדלים", אמר והוסיף כי "אם הסיכונים אלו יתממשו, הם יכולים לעשות זאת במהירות בצורה של פיטורים חדים יותר ועלייה באבטלה".

המסמר האחרון הגיע בדוח התעסוקה של אוגוסט שפורסם בתחילת החודש - רק 22 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה בארה"ב, פחות משליש מהתחזיות שדיברו על 75-80 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה עלה ל-4.3%, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2021. אל הנתונים האלו התווספו גם נתונים שהצביעו על זינוק בביקוש לדמי אבטלה, ירידה במשרות במגזר הפרטי וירידה במשרות הפנויות במשק. אם לא די בכך, אומדן חדש על עדכון חד כלפי מטה במספר המשרות ב-2024-2025. על פי הנתונים המעודכנים, מעל 900 אלף משרות שכיביכול נוספו לשוק התעסוקה "נעלמו".

גם המחירים שעלו ב־0.4% באוגוסט, לפי נתוני האינפלציה שפורסמו בשבוע שעבר - מעט מעל תחזית הכלכלנים לא השפיעו. זוהי אינפלציה "דביקה" אך לא כזאת שמונעת מהפד להפחית את הריבית, אך עלולה למנוע הורדות ריבית נוספות.

"זו לא שאלה של האם היריבית תרד, אלא בכמה"

בסקירה שפרסמו כלכלני הבנק השוויצרי יוליוס בר נכתב כי "לפדרל ריזרב יש אור ירוק לחדש את מחזור ההקלות המוניטריות ב־17 בספטמבר עם הורדת ריבית של 25 נקודות בסיס. ההנחיות לגבי מסלול המדיניות המוניטרית יהיו גם הן במרכז תשומת הלב". לדבריהם, הנתונים האחרונים בארה"ב, "כמו שוק עבודה מדשדש, אישרו את הרקע הכלכלי המתמתן שמאזן את הלחצים האינפלציוניים המגיעים כתוצאה ממכסים גבוהים יותר".

ביוליוס בר הוסיפו: "נתוני האינפלציה מ־10 בספטמבר הראו רק העברה מתונה של השפעת המכסים אל מחירי הצרכן, בעוד שמדד המחירים לצרכן הליבה (בניקוי אנרגיה ומזון) עלה כצפוי ל־3.1% בשיעור שנתי. הפדרל ריזרב יתעלם מהעלייה הזמנית באינפלציה ויוכל לעבור ממדיניות שעדיין נחשבת מצמצמת למדיניות נייטרלית יותר. אנו צופים סך של חמש הורדות ריבית עד סוף הרבעון הראשון של 2026, מה שיוריד את טווח יעד ריבית הפד ל־3% עד 3.25%".

אסף יגור, מנהל מדור היועצים הבכירים בבנק הבינלאומי, מעריך שהפד ינקוט במדיניות של הורדה מדורגת, כדי לא להכניס את השוק ללחץ. לדבריו, "זו לא שאלה של האם הריבית תרד, אלא בכמה היא תרד. יש מי שרוצים שהריבית תרד בחצי אחוז, אבל פאוול לא ירצה לשדר לחץ או הפתעות, והורדה של חצי אחוז תשדר 'אופס, איחרתי את הרכבת', כמו שטראמפ טוען כל הזמן. כמובן שהורדת ריבית של חצי אחוז תהיה טובה לשוק, אבל לא לפד".

המניות שייהנו

ב-CNBC סימנו מספר מניות שצפויות להרוויח מהורדת הריבית המסתמנת של הפדרל ריזרב, והצביעו בעיקר על סקטור הפיננסים וסקטור הצריכה המחזורית ככאלו שצפויים לקבל רוח גבית מהמהלך.

בנקי ההשקעות צפויים להרוויח מהורדת הריבית, בשל האצה בהיקף הפעילות הכלכלית, לרבות מיזוגים ורכישות והנפקות ראשוניות לציבור, כמו גם עלויות אשראי נמוכות יותר, שיעודדו חברות למחזר חוב בריבית יותר נמוכה. בהתאם לכך, ב-CNBC מסמנים את חברת החזקת הבנקים קפיטל וואן פייננשל ואת בנק ההשקעות וולס פארגו .

בסקטור הצריכה המחזורית, ב-CNBC סימנו את הום דיפו כמניה שצפויה לככב על רקע של הורדות ריבית. מציינים שם כי אם הריבית על המשכנתאות תרד באופן משמעותי מתחת ל6%, מה שיביא לריבאונד בשוק הדיור, המשמעות של הדבר יהיה יותר ביקושים לטובת ענקית המוצרים לבית. עוד מציינים כי בדרך כלל, הדבר הראשון שעושים בעלי בתים חדשים הוא עיצוב מחדש של הבית, שזו בדיוק הנקודה החזקה של הום דיפו.