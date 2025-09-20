וילה בת 4.5 חדרים בכפר ורדים, בשטח של 210 מ"ר על מגרש של 630 מ"ר, נמכרה לאחרונה בסכום של 2.55 מיליון שקל.

נתי שיינפלד, זכיין אנגלו סכסון בכפר ורדים, מעלות וכרמיאל, מספר שארבע פעמים נפלה עסקה למכירת הווילה, עד שנמכרה לבסוף. "אנחנו בגליל המערבי חווינו חתיכת אירוע, דווקא בגלל שנפלנו בין הכיסאות לכאורה - אנחנו לא מהמפונים ואנחנו לא ממרכז הארץ", הוא אומר.

לדבריו, "בעסקה המדוברת, שלוש יורשות רצו למכור בית שאבא שלהן הוריש להן. זה היה קצת לפני המלחמה, באוגוסט 2023. אז היה נראה שהערך של הבית הוא סביב 3 מיליון שקל, והתחלנו לשווק אותו ב-3.080".

בית בכפר ורדים / צילום: נתי שיינפלד

"לא האמנו כמה נאחס על בית אחד"

לדברי שיינפלד, "כבר הייתה הצעה אחת, התחילו טיוטות חוזה על מחיר מסוים, ואז התחילה המלחמה והכל הוקפא. כולם היו בהלם, שום דבר לא זז.

"מאז הגענו שלוש פעמים קרוב לעסקה, אבל העסקאות נפלו. בשני מקרים זה היה כי לא הצליחו למכור בית קיים, כי כל האזור שבו אנחנו גרים - נהריה, שלומי, כפר ורדים, מעלות - קפוא, ואף אחד לא הצליח למכור, וזו עסקת שרשרת. במקרה אחר הקונה היה במילואים ופוטר מהעבודה, אז הוא לא קיבל משכנתא.

"ואז נפלה קטיושה על הבית, באוקטובר שנה שעברה. לא האמנו כמה נאחס יכול ליפול על בית אחד, אבל הכול לטובה. המטבח נהרס מהפגיעה והיה צריך להחליף לחדש וזה דווקא עזר למכירה של הבית.

"לפני כשלושה שבועות השלמנו את העסקה והבית נמכר לזוג קיבוצניקים ב-2.55 מיליון שקל. זו ירידה של 500 אלף שקל מהמחיר, אבל זו היתה סאגה מורטת עצבים לאורך כל הדרך, לכולם, ואפילו המוכרות, שכבר רצו למכור, היו מרוצות".

באשר למצב עכשיו בגליל המערבי אומר שיינפלד, כי יש היצע גבוה. לדבריו, "שנתיים לא מכרו כמעט, ויש אנשים כבר חייבים למכור. למשל, מי שקנה דירה חדשה מקבלן חייב למכור או שהוא ישלם מס. יש גם אנשים שעוברים לבית אבות, או שיש להם איזה צורך כלכלי מאוד מאוד חזק. אין מכירות מאוד מאוד קלות.

"בכפר ורדים עומדים כרגע על המדף כ־135 נכסים מתוך 7,000 בתים שיש ביישוב. בשנה ממוצעת היו כ־60 נכסים שנמכרו, ובשנתיים האחרונות נמכרו כ־22 עד 28 נכסים בשנה. זו ירידה דרסטית".

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב גולאק אשר בשכונת נווה יעקב, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, נמכרה ב־2.15 מיליון שקל.

ברחוב קרליבך בשכונת תלפיות, דירת 5 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, נמכרה ב־4.5 מיליון שקל.

ברחוב הרב שך בשכונת רמת שלמה, דירת 5 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה כפולה, נמכרה ב־3.25 מיליון שקל.

ברחוב אנוסי משהד בתלפיות מזרח, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, נמכרה ב־2.14 מיליון שקל.

תל מונד

ברחוב שורק, בית בן 6 חדרים, 154 מ"ר, עם חניה, נמכר

ב־4.17 מיליון שקל.

ברחוב הנוטע, דירת 5 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־3.75 מיליון שקל.

ברחוב הנוטע, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־3.41 מיליון שקל.

גני תקווה

בדרך העמק, דירת 5 חדרים, 177 מ"ר, בקומה 5 מתוך 16, עם חניה כפולה, נמכרה ב־3.8 מיליון שקל.

בסמטת תבור, דירת 4 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 4 מתוך 9, נמכרה ב־2.63 מיליון שקל.

ברחוב הרמה, דירת 4 חדרים, 135 מ"ר, בקומה 9 מתוך 9, עם מעלית, נמכרה ב־2.2 מיליון שקל.

שדרות

ברחוב חצב במערב העיר, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־845 אלף שקל.

ברחוב סחלב בנאות הנביאים, דירת 5 חדרים, 150 מ"ר, בקומה 2 מתוך 10, עם חניה, נמכרה ב־1.67 מיליון שקל.

ברחוב אלנבי, דירת 5.5 חדרים, 164 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חצר בשטח 48 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־1.85 מיליון שקל.

נשר

ברחוב דוכיפת ברמות יצחק, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 19 מתוך 23, עם חניה, נמכרה ב־2.28 מיליון שקל.

ברחוב החצב ברמות יצחק, דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, ב־1.53 מיליון שקל.

ברחוב יסמין ברמות יצחק, דירת 4 חדרים, בקומה 5 מתוך 5, ב־1.3 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה