חוסר תום לב כעילה לפיצוי: בית המשפט מרחיב את גבולות ההגינות במשא ומתן

בית המשפט לתביעות קטנות קובע כי גם משא ומתן קצר ובלתי מחייב עשוי להוביל לחיוב בפיצוי, אם התנהל בחוסר שקיפות ותום לב

עוה"ד שמואל שוב וליאור קיל 15:48
בית המשפט מרחיב את גבולות ההגינות במשא ומתן / צילום: Shutterstock
בית המשפט מרחיב את גבולות ההגינות במשא ומתן / צילום: Shutterstock

הכותבים ממשרד שוב ושות'

נדמה כי בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקוה החליט לאחרונה להרחיב את החובה הקיימת בדין ולהכיל בתוכה נורמות שנתפסו עד היום כעניינים שבמוסר והגינות בלבד ונתן להם משמעות שניתן לתבוע בגינה.

תום לב במו"מ הוא חובה הקיימת בדין (סעיף 12 לחוק החוזים) והיא מחייבת לנהוג בהגינות ובהתחשבות בציפיות הצד שכנגד בעת ניהול מו"מ.

עובדות המקרה: שני צדדים ניהלו ביניהם מו"מ מואץ של מספר ימים בודדים, לרכישת דירה. באותו פרק זמן קצר הגיעו הצדדים להסכמות ברורות ביחס לתנאי התשלום, הועברו טיוטות ונקבע מועד לחתימת החוזה.

במקביל ניהלו המוכרים מו"מ לרכישת דירה חלופית, וקבעו עם הצד השני חתימת חוזה לרכישת הדירה החלופית באותו יום שנקבע למכירת דירתם הנוכחית.

יומיים לפני החתימה הודיעו הקונים כי הם מבקשים לדחות החתימה למועד לא ידוע בשל קשיי מימון. לאחר מספר ימים התנערו מהעסקה, ולטענתם כל עוד לא נחתם הסכם מחייב הם אין מחויבים לעסקה.

המוכרים טענו לחוסר תום לב במשא ומתן מצד הקונים, והגישו תביעה קטנה ובה ביקשו לחייב את הקונים בהוצאות שנגרמו להם עקב ביטול החתימה, לרבות תשלום לעו"ד וכישלון העסקה של רכישת הדירה החלופית.

ההחלטה: בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה וחייב הקונים בהוצאות תשלום לעו"ד וכן בפיצוי בגין עוגמת נפש - אך לא קיבל הדרישה לפיצוי בגין כישלון העסקה הנוספת. בית המשפט קבע כי למרות העובדה שהצדדים ציינו מפורשות על גבי הטיוטות כי הן אינן מחייבות, אין בכך כדי לייתר החובה של הקונים לנהוג בתום לב במו"מ.

תמרור אזהרה לקונים

בית המשפט מציין כי הוא מתקשה לקבל גרסת הקונים לפיה קשיי המימון משקפים את הטעם האמיתי שבגינו בחרו הנתבעים לסגת מהמשא והמתן, אך בד בבד קובע כי גם אם היה ניתן לקבל את גרסת הנתבעים, לא היה בכך כדי לרפא את היעדר תום הלב שבהתנהלותם. שכן הקונים לא ציינו בשום שלב במו"מ כי יש להם קשיי מימון וגם כשנקבע מועד לחתימה, לא ציינו את עניין המימון כתנאי בלעדיו לא ניתן לחתום על ההסכם.

אי לכך, אף שהמו"מ היה קצר ביותר ואף שנכתב במפורש כי הטיוטות אינן מחייבות, מצא בית המשפט את הקונים חייבים בפיצוי בשל היעדר שקיפות, המבטא למעשה חוסר הגינות כלפי המוכרים.

המשמעות: מעניין לציין כי פסיקה זו משתלבת היטב עם נורמות מחייבות מהמשפט העברי האוסרות על "הונאת דברים" ובכלל זה איסור על קונה להטריח מוכר בעניין רכישת חפץ כאשר הקונה אינו מתכוון לרכוש החפץ או שהרכישה מותנית בתנאים מסוימים והקונה אינו מגלה אותם למוכר. נורמות שבדין הישראלי נוהגים למסגר אותם בתחום המוסר וההגינות בלבד, אך בית משפט זה (הגם שאינו מזכיר את הדין העברי) קובע שחוסר מוסריות גם היא עוולה המחייבת בפיצוי.

פסק הדין מהווה תמרור אזהרה לקונים פוטנציאליים ומחייב אותם לבוא בניקיון כפיים מלא למו"מ, לא ניתן להטריח מוכרים שישכרו עו"ד שיעבוד עבורם בהכנת חוזה ומסמכים בלי לגלות מלכתחילה שאין להם כסף לשלם בגין הדירה. דרישה זו היא לדעת בית המשפט חובה בסיסית והפרתה מחייבת בפיצוי.

תק (פ"ת) 35816-02-25 אורי מיכאל גולדברג נ' מרים מקהני