היועמ"שית מול לוין: לא לכבד צו שיפוטי - ריסוק הדמוקרטיה

שופטי בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ושר המשפטים יריב לוין התכנסו הבוקר (ה') לטקס הפרישה של שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון.

המתח בין השר לבכירי מערכת המשפט הורגש באוויר. לוין קרא בנאומו, כשמולו יושב נשיא בית המשפט יצחק עמית, לגיוון מערכת המשפט: "זה המפתח להשבת האמון הציבורי בבית המשפט".

אחרי פרישתו של אלרון תרד הכמות של שופטי העליון למספר חסר תקדים - 11 בלבד מתוך 15. הוועדה לבחירת שופטים אינה מתכנסת, על רקע החרם של לוין על מערכת המשפט וחוסר ההסכמה שלו לכנס את הוועדה. כזכור, לוין העביר את חוק הדגל של המהפכה המשפטית - שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שתחולתו היא מהכנסת הבאה. עד אז מסרב השר לכנס את הוועדה ולמנות שופטים חדשים לבית המשפט העליון.

הנשיא עמית התייחס לכך בטקס: "לצערי, ספסל השופטים בטקס היום אינו מלא, ולאחר פרישתו של השופט אלרון יכהנו בבית המשפט העליון 11 שופטים ושופטות בלבד. כולי תקווה שבקרוב יצטרפו שופטות ושופטים נוספים לבית המשפט".

גם שר המשפטים לוין התייחס בנאומו לחוסר האקוטי בשופטים: "עם פרישת השופט אלרון, מספר שופטי בית המשפט העליון פחת ל-11", אמר. "החיסרון שאנו כבר מרגישים עם סיום כהונתו הוא ברור לעיני כול. גיוון המערכת ומינוי שופטים בעלי רקע והשקפת עולם שונים זה מזה, הם הנתיב להשלמת הרכב בית המשפט העליון, בדרך שתוסיף לו עוצמה מקצועית ותשיב לו את אמון הציבור".

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה עלתה אחרי לוין והתייחסה גם היא למשבר בין הרשויות: "קריאות של בכירים ברשות המבצעת, שאין בכוונתם לקיים צווים שיפוטיים - זו איננה רפורמה משפטית אלא ריסוק הדמוקרטיה ומדינה ללא דין", אמרה.

בהרב-מיארה הוסיפה כי בעת האחרונה יש ניסיונות לפגוע בעצמאות השיפוטיות: "ניסיונות להלך אימים על היושבים בדין, דה-לגיטמציה לשופטים ואי-מינוי שופטים".

המתח בין השר ליועמ"שית בא לידי ביטוי גם בסדר הישיבה שלהם. לרוב, נהוג ששר המשפטים יושב ליד היועץ המשפטי לממשלה - אך לוין ובהרב-מיארה לא התיישבו זה לצד זה. בסיום נאומו של השר, היוע"משית לא מחאה לו כפיים.

"לא סוד שהיו בינינו חילוקי דעות"

השופט יוסף אלרון היה אחד מהשופטים שקראו תיגר על "שיטת הסניוריטי", כאשר הכריז כי יתמודד מול יצחק עמית על תפקיד נשיא בית המשפט העליון. מתיחות רבה שררה בין השניים, והנשיא עמית התייחס לכך בנאומו: "זה לא סוד שהיו בינינו חילוקי דעות, ואין בכך כל רע", אמר.

"בתור חבר להרכב, בלט השופט אלרון ביעילותו, בחריצותו ובשילוב בין מקצועיות וקולגיאליות", שיבח אותו עמית. "הוא היה נכון תמיד לקחת על עצמו משימות נוספות, לסייע ולגבות, ודלתו הייתה פתוחה להתייעצות ולשיח".

בטקס נוכחים שופטי עליון לשעבר ושופטים מחוזיים וכן שרים לשעבר כמו שרת המשפטים שמינתה את אלרון - איילת שקד, שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן ושר האוצר לשעבר משה כחלון.

"מוטרד מכרסום אמון הציבור במערכת המשפט"

השופט הפורש אלרון התייחס בנאומו האחרון על כס השיפוט לאמון הציבור במערכת המשפט, שנמצא בשפל: "אני מוטרד מן הפרסומים והמחקרים על כרסום באמון הציבור במערכת המשפט בכללותה. אמון הציבור הכרחי לתפקודה התקין של מערכת המשפט".

אלרון הסביר כי ללא אמון הציבור, השופטים לא יוכלו לעשות את מלאכתם כהלכה. "רק אם הציבור יקבל את סמכותם של בתי המשפט קבלה אמיתית - לא רק משום שכך מורה הדין, אלא מתוך הכרה ואמונה כנה כי בתי המשפט עושים מלאכתם נאמנה ופועלים ללא לאות לעשות משפט צדק - רק אז תורגש מלוא תרומתה של מערכת המשפט לחברה", אמר.

