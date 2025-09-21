הבעל ברח לחו"ל והשאיר אישה וילדים. זה ה"עונש" שנתן לו ביהמ"ש

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

חברי האגודה סירבו לקבל שני אחים כחברים במושב - וישלמו על כך ביוקר הפסיקה בקצרה: יו"ר ועד אגודת מושב זוהר וחברי ועד נוספים חויבו לשלם באופן אישי פיצויים בסך כ־2.5 מיליון שקל לשני האחים, לאחר שסירבו לאשר את חברותם ובכך הכשילו רכישת נחלה במושב על ידם אח ואחות ביקשו לרכוש נחלות במושב זוהר בנגב, ולשם כך ביקשו להתקבל כחברים באגודת המושב. ואולם, עקב סירוב של ועד האגודה לאשר את חברותם, נחסמו שני ניסיונות הרכישה שביצעו - הראשון: הצעה שהגיש האח לרכוש נחלה, למרות שהייתה ההצעה הגבוהה ביותר במכרז; והשני: הצעה של כל אחד מהאחים בנפרד לרכישת נחלה שהייתה שייכת לבני משפחתם ונמכרה בהליך בו ניתנה להם זכות קדימה לרכישתה. עקב התנגדות האגודה, הנחלות נמכרו לרוכשים אחרים. באמצעות עו"ד עופר נועם, עו"ד יונתן חסדאי ועו"ד שי נועם ממשרד ח. נועם ושות', תבעו האחים מחברי ועד האגודה לפצותם בגין נזקים בהיקף 2.78 מיליון שקל. זאת, בטענה כי בקשתם לחברות נדחתה שלא כדין ובשל טענות שונות שיש לחברי האגודה נגד אביהם שאינן קשורות אליהם. נטען שיו"ר הוועדה שם לעצמו מטרה למרר להם ולבני משפחתם את החיים במושב, ויתר הנתבעים נתנו לו יד חופשית. הנתבעים הכחישו את הטענות ובאמצעות עו"ד אייל סודאי טענו, כי האחים היוו אנשי קש לרכישת הנחלות עבור אביהם וכן כי האחים היו צעירים מדי ואגודת המושב מעדיפה שיגיעו להתגורר בו משפחות. השופט עמית כהן קבע שהסיבה העיקרית לדחיית בקשות החברוּת של האחים היא החלטת יו"ר ועדת האגודה למנוע מהם לרכוש את הנחלות מנימוקים לא לגיטימיים. מלבד הסכסוך בינו לבין אביהם נקבע שהיו לו שיקולים אישיים שהיוו ניגוד עניינים, בהם העובדה שבתו רצתה לרכוש את אחת הנחלות, קשרים שהיו לו עם בעלת אחד הנכסים שהתנגדה למכירת הנחלה לאחים, וכן כי עבד אצל אביו של הרוכש שזכה לרכוש את הנחלה השנייה. ביחס ליתר חברי הוועדה, נקבע שהם לא הפעילו שיקול דעת עצמאי, אלא פעלו על פי הנחיות יו"ר הוועדה. משמעות הפסיקה: ועד אגודה שיתופית חייב לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע נזק למועמדים לחברות ולנהל הליך בחירה הוגן, ללא שיקולים זרים וניגוד עניינים, או שחבריו חשופים לחיוב אישי מספר תיק: 57922-01-23 קראו עוד

"העונש" לבעל שברח לחו"ל והשאיר אחריו אישה וילדים: יפסיד 10% מחציו בדירה הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש לענייני משפחה קבע שהימלטות בעל מהארץ כשהוא מותיר את אשתו וילדיהם ללא תמיכה כלכלית מהווה "סיבה מיוחדת" להעניק לאישה נתח גדול יותר מדירתם א' וב' נישאו בשנת 2006 ונולדו להם שלושה ילדים. באוגוסט 2024, בעיצומם של הליכי גירושין ותביעות רכוש ומזונות, יצא א' מהארץ לחו"ל באישון לילה. חודש קודם, הצהיר א' בפני ביהמ"ש כי אין בכוונתו לעזוב את הארץ לצמיתות או לטווח ארוך, אלא הוא נוסע לביקור אצל אחותו בחו"ל למשך שלושה שבועות. מאז הוא לא שב לארץ. לטענת ב', עזבה את דירת המגורים יחד עם הילדים לאחר שגילתה במהלך שנת 2021 כי א' מנהל מערכת יחסים אינטימית עם גבר, ובהמשך התברר לה כי ניהל יחסים מזדמנים עם גברים נוספים. לטענתה יש בידה תכתובות ותמונות המוכיחות זאת. א', שסירב לעזוב את הדירה, הפסיק לשלם את המשכנתא הרובצת על הדירה ויצר חוב אותו נאלצה ב' לשלם ביחד עם חובות נוספים אשר רבצו על הנכס. כל זאת, בנוסף לכל הוצאות הבריאות, לימודים ופנאי עבור ילדיהם המשותפים. בנסיבות, ביקשה ב' מביהמ"ש לעשות שימוש בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, המאפשר חלוקה לא שוויונית של הנכסים של בני הזוג ולפסוק לה נתח גדול יותר מדירת המגורים. השופט ירון אלטרזון ציין, כי חלוקה לא שוויונית של הרכוש נעשית במקרים חריגים בלבד, אך במקרה זה חלוקה שוויונית "תגרום לאי צדק מובהק" כלפי המבקשת והילדים. השופט ציין את "היעלמותו החד צדדית והפתאומית של המשיב באמצע הליך משפטי מורכב כשהוא מותירה 'תלויה באוויר' בכל המובנים מחד, ומאידך מאלץ אותה להתמודד לבדה 'בכל החזיתות' (כלכלי, נפשי, קטינים וכד')", וכן את העובדה שהמשיב הציג מצב שווא בפני ביהמ"ש והאישה כי הוא "יוצא לביקור" אצל אחותו בחו"ל אך לא שב. "התנהלות זו של המשיב מקוממת, מכעיסה, חסרת תום לב משווע ומזלזלת באופן בוטה וקיצוני", נקבע. נקבע, כי האישה תקבל סך של 60% מהתמורה מחלוקת התמורה ממכירת דירת המגורים המשותפת של הצדדים והבעל יקבל 40%. זאת, בערכי נטו, לאחר סילוק המשכנתא וחובות אחרים. משמעות הפסיקה: במקרים מיוחדים וייחודיים, בהם חוסר הצדק משווע, ניתן לחלק נכסים בין בני זוג באופן לא שוויוני ולכרסם בזכויות הקנייניות של אחד מהם בדירת המגורים המשותפת לטובת האחר מספר תיק: 15401-09-23 קראו עוד