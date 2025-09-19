"וְעַל הַמְּדִינות בּו יֵאָמֵר אֵיזו לַחֶרֶב וְאֵיזו לַשָּׁלום, אֵיזו לָרָעָב וְאֵיזו לָשּבַע" (מתוך מחזור ראש השנה).

● המהלך המדאיג שנרקם באירופה ועומד מאחורי נאום ספרטה של ראש הממשלה

● נתניהו הפך את "כפסע מניצחון" לתחזית מבהילה

לפעמים ההבדל בין המיקרו למאקרו, בין היחיד לציבור, קופץ מול העיניים. אגף החשב הכללי במשרד האוצר ערך השבוע כנס מיוחד שבו דנו הפוליטיקאים והכלכלנים (ואלה שהם גם וגם) אודות האתגרים העצומים בפניהם ניצב כעת המשק. החשב יהלי רוטנברג הזכיר שמאז פרוץ המלחמה גייסה המדינה חוב חסר תקדים בגובה 500 מיליארד שקל, משקולת לא נעימה, ודאי בסביבה של ריבית גבוהה. וכמובן שאף אחד לא פספס את דבריו של ראש הממשלה, שהודה כי "מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד מעכשיו".

אורח חיים ספרטני הוא צו השעה? מתברר שבעירבון מאוד מוגבל. בכללי בהחלט, בפרטי ממש לא. כמה שעות אחרי שנחשפו לכובד השעה ולצוק העתים, אנשי אגף החשב הכללי יצאו בימים רביעי וחמישי ל"השתלמות גיבוש" במלון ישרוטל בים המלח. השתלמות שכללה, בין השאר, מסיבת בריכה, מתחם טיפולים ואמבטיות קרח, סדנת יוגה, סיור פטריות בים (+ "צלם מקצועי") ואפילו "חבית בוץ על החוף". ספרטה סטייל.

ואולי זה יכול להסביר איך גם קיבלנו השבוע בתוך יממה "שני בנימין נתניהו". זה שאמר לאנשי המאקרו שצריך להתכונן להיות "סופר ספרטה" ולהסתגל ל"כלכלה עם סממנים אוטרקיים", מול זה שאמר לציבור הרחב שמצב הכלכלה "בכי טוב", וש"השקל חזק, הבורסה חזקה ורואים כניסת משקיעים זרים לישראל". הבעיה היא שדיסוננס כזה לא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן.

ממשיכים לטוס ולקנות

אחרי מלחמת יום כיפור, נפוצה בישראל אמרה עממית לפיה "המדינה ענייה, אך תושביה עשירים". בהפוך על הפוך, בזמן שהמדינה התמודדה עם הוצאות ביטחון אדירות ועם חוב לאומי ענק, לא מעט תושבים נהנו מכך. התעסוקה הייתה כמעט מלאה - כי מישהו היה חייב למלא את כל החוסרים שיצרה המלחמה, המגזר הציבורי תפח, וכדרכו של משק בית שנמצא בסחרור הוצאות, גם המדינה הוציאה על הציבור הרחב כספים כמעט בלי חשבון.

אפילו האינפלציה הגואה, בשלביה הראשונים, התפרשה אצל רבים כתוספת לעושרם הפרטי. כשמחירי הדירות טסים, למשל, כל בעלי הדירות הופכים לעשירים יותר "על הנייר", כל עוד הם מדחיקים את העובדה המצערת שהמרחק שלהם מהדירה הבאה (בהנחה שהיא תהיה מעט גדולה ויפה יותר) ושל ילדיהם מדירתם הראשונה, רק הולך וגדל.

גם בשנת 2025, מצבם של אזרחי ישראל נראה לא רע כמעט בכל פרמטר. שיעור האבטלה עמד באוגוסט על 2.9%, הקניונים מלאים, חזרנו לטוס לחו"ל, גם אם זה במחיר מופקע (1.2 מיליון יציאות באוגוסט), ואלפים רבים עדיין קונים פה דירות במחירים מפולפלים ובריבית גבוהה במיוחד.

לפי נתונים שפורסמו השבוע, התשואה הממוצעת במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות שלנו השלימה עלייה של 8.9% מינואר ועד אוגוסט. מדובר בתשואה של 31% בשלוש השנים האחרונות.

לא בכדי, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לרגל השנה החדשה, 91.1% מהישראלים מרוצים מחייהם ו־66.1% מרוצים ממצבם הכלכלי. זו בעיקר המדינה שמתמודדת עם גירעון, חוב תופח ומצב של מלחמה.

לכן, בתפילות החג, כדאי השנה להקדיש טיפה יותר כוונות למצבה של "המדינה". גם אם אין לכם אף עובד ציבור סביב השולחן. לזכור שאפילו לראש הממשלה, שכל כך מתאמץ למכור לנו תמונה ורודה, "ברחה" השבוע הפסימיות, כשהוא ראה מול עיניו את נציגי הקופה הציבורית.

שקרי הסטטיסטיקה

לטוב ולרע, גורלנו הפרטי תלוי כעת בבריאות של כלכלת המאקרו. הכיוון אליו תמשוך הספינה, ההגה של רב החובל למעלה, קריטי בוודאי לא פחות מאיכות החדר, המיטה והאוכל שהנוסעים מקבלים הרחק למטה.

ומעבר לזה, מוכרחים לזכור שגם עוצמת המשק עליה דיבר ראש הממשלה נובעת מ"שקרי הסטטיסטיקה". מאחורי הממוצעים המרשימים, מסתתרים פערים לא פשוטים. לא כולם טסים ומבלים בקניונים. לא לכולם יש קרנות השתלמות שטסו ב־9% מתחילת השנה. צעירים רבים, גם כאלה עם תואר וניסיון תעסוקתי, השלימו עם העובדה שדירה ראשונה היא חלום לא מושג (אלא אם יקנו דירה "להשקעה בלבד", בקצה הפריפריה).

והמדינה? בעוד האזרחים ממשיכים לקנות, היא עצמה נחלשת. חברתית בטוח, אבל גם האיום הכלכלי ממתין ממש מעבר לפינה, תשאלו את נתניהו. הכיתות שלנו הכי צפופות בעולם, התחבורה הציבורית מקרטעת, המחסור ברופאים מחריף מדי שנה - נתונים שלוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם משתרשרים בסטטיסטיקה של הכלכלה.

כוכבי השבוע

מצוין: הבנק שינסה לדגדג מעט את המתחרות

שלוש שנים אחרי קבלת רישיון מבנק ישראל, ופרק זמן דומה מאז נפתח פה בנק דיגיטלי ראשון (וואן זירו), השיק השבוע בנק דיגיטלי נוסף את פעילותו. החל משנת 2026, מבטיחים שם, תוכלו לפתוח חשבון בבנק אש. ובסביבה כל כך מעוטת שחקנים, שמאפשרת למתחרים ספורים בעיקר לבלבל אותנו בשלל מבצעים והטבות כמעט חסרי משמעות שלא מזיזים להם דבר בשורת הרווח הנקי הפנומנלית, הצלחתו הצלחתנו.

כבר כעת , מותר לפרגן לבנק על יצירתיות. באש מציעים ללקוחות חשבון עובר ושב (עו"ש) ללא עמלות "לכל החיים". והדובדבן שבקצפת - מודל חדשני שבו הלקוחות יקבלו מחצית מההכנסות - כסף אשר יופקד ישירות בחשבונותיהם. מוקדם לדעת עד כמה מדובר בגימיק, ובכל זאת. תחזיקו אצבעות למייסד ניר צוק, שמנסה אגב במקביל לדגדג את התחרות גם בשמיים עם חברת אייר חיפה שכבר מחזיקה ארבעה מטוסים.

בלתי מספיק: הישראלים בורחים מהלוואות צמודות מדד

שוק המשכנתאות מוכיח פעם אחר פעם את כוחו של המומנטום. עד כמה גדולה תנועת "העדר", חבר מביא חבר, הרבה מעבר לסיבות הרציונליות שנכונות לאותה שעה.

במקביל לפרסום מדד המחירים לצרכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שירד באוגוסט מתחת לרף העליון שהגדיר חוק בנק ישראל (2.9%), פורסמו בימים האחרונים נתוני המשכנתאות לחודש אוגוסט. מתברר שהמסלול שצמוד לאותו מדד ירד החודש לשפל היסטורי - 15% מסך הכסף שלוו קוני הדירות.

במסלול זה, כל עלייה באינפלציה "מקפיצה" מיידית באופן משמעותי את ההחזר שמשולם מדי חודש.

וכדי להבין כמה זמן לקח לנו להסיט את הספינה: בסוף שנת 2022, כשהאינפלציה השנתית עמדה על 5.3%, נתח המשכנתאות הצמודות למדד היה גבוה מ־30% (34% בינואר 2023).