משרד הבריאות פרסם היום (ה') את דוח פעילות קופות החולים לשנת 2024. דוח זה נועד לבחון את הפן הכלכלי של הפעילות הרפואית בקהילה ולאמוד את ההוצאות על בריאות מול התקציבים הקיימים והצרכים של האוכלוסייה.

מהדוח עולה כי שלוש מתוך ארבע הקופות הגיעו לאיזון תקציבי, לאחר שבשנה שעברה שלוש מתוך הארבע היו בגירעון. מכבי ומאוחדת נמצאות בעודף תקציבי (192 מיליון שקל ו-7 מיליון שקל בהתאמה), לאומית נמצאת באיזון פחות או יותר (2- מיליון שקל השנה, כמו בשנה שעברה), וכללית אומנם בגירעון של 542 מיליון שקל, אך היא עמדה בהסכם הייצוב שנחתם מול משרד הבריאות.

עיקר הגירעון של קופת חולים כללית בשנת 2024 נובע מגידול בהוצאות הקופה, ביניהן הוצאות שכר ואחריות מקצועית. נציין כי כללית היא הקופה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בפריפריה, וכן בשונה מקופות אחרות היא מפעילה בתי חולים, אשר נוטים להיות גירעוניים.

ממשרד הבריאות נמסר כי הגירעון של שירותי בריאות כללית הוא משמעותי ומחייב מתן מענה לטווח ארוך באופן שלא יפגע באיכות ובזמינות שירותי הבריאות למבוטחים. "הגירעון הנוכחי של כללית פוגע משמעותית בהון העצמי של הקופה ומחייב צעדים משמעותיים בניהול הקופה כדי להביא לצמצומו, על-מנת לאפשר את יציבותה לאורך זמן", נמסר ממשרד הבריאות. יש לציין כי בימים אלה ישנו מתח בין כללית למשרד הבריאות סביב תהליך מינוי מנכ"ל חדש לקופה והיקף סמכויות היו"ר.

שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות מציגות הון עצמי חיובי, בעוד מאוחדת ולאומית מציגות הון עצמי שלילי יציב (גירעון בנכסים נטו). במאוחדת הגירעון בנכסים נטו עומד בתום התקופה על כ-757 מיליון שקל, ובלאומית הגירעון בנכסים נטו בסך של 1.1 מיליארד שקל.

גידול במספר המבוטחים

כל הקופות רשמו גידול במספר המבוטחים, בשל הגידול באוכלוסייה. נתחי השוק של הקופות בשנת 2024 הם: 4.9 מיליון מבוטחים לכללית המהווים 51% מתושבי המדינה, גידול של 1%; 2.6 מיליון מבוטחים למכבי המהווים 27% מהאוכלוסייה, גידול של 1.6%; 1.3 מיליון מבוטחים למאוחדת, המהווים 14% מהאוכלוסייה, גידול של 2.2%L ו-0.7 מיליון מבוטחים ללאומית, 8% מהאוכלוסייה, גידול של 1%.

במכבי ובמאוחדת קצב ההזדקנות היחסי של מבוטחיהן גרם לעלייה גדולה יותר במספר הנפשות המתוקננות (בהתאם לגיל, מגדר ומקום מגורים), אשר מהווה שיקול בתקציב הקופה.

כ-91.5% מהכנסות מגזר הקהילה בכל קופות החולים נובעות ממקורות ממשלתיים כולל: הכנסות מסל שירותי הבריאות והכנסות מתמיכות כספיות שהממשלה מעבירה לקופות החולים. יתרת ההכנסות של קופות החולים נובעת בעיקר ממבוטחיהן, כלומר השתתפויות עצמיות, ביטוחים משלימים, שירותים שהקופות משווקות בנפרד מהסל כמו טיפולים משלימים ועוד.

הכנסות מתמיכות עלו ב-2024 בשיעור של כ-9.7% לעומת ההכנסות המתואמות בשנת 2023. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מתמיכות בתחום בריאות הנפש, לאחר שמשרד הבריאות יצא בתוכנית מיוחדת לתמיכה בבריאות הנפש, שתוכננה כבר במשך כמה שנים, אך הפכה לדחופה וכנראה יושמה במהירות רבה במיוחד בעקבות המלחמה.

סל הבריאות גדל

לגבי סל הבריאות, משרד הבריאות מסר בדוח כי החלטות ממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות בדבר עדכון מדדי יוקר הבריאות והגידול הדמוגרפי, הגדילו את בסיס סל הבריאות, ועדכונים אלה יישמרו מעתה ואילך. אולם, מסר המשרד, אם אותן החלטות מתודולוגיות היו מתקבלות בתחילת העשור הקודם, הרי שבסיס עלות, הסל היה גדל בסכום נוסף של כ-3.4 מיליארד שקל, שהיה מייתר את הצורך בכספי תמיכות בהתמודדות עם הגירעון הקיים ואף מאפשר את הרחבת השירותים.

חרף הטמעה בסל של כ-2 מיליארד שקל מכספי התמיכות, ביחד עם תוספת של 2 מיליארד שקל נוספים, בשל קצב הזדקנות האוכלוסייה המואץ, עדכונים אלה עדיין אינם משקפים באופן מלא את העלייה הצפויה בשנים הקרובות בצריכת שירותי הבריאות, את הגידול בתחלואה ובהוצאות שונות.

מימון עלות סל הבריאות מהכנסות מהשתתפויות המבוטחים עלה בשיעור קל ל-5.56%, ירידה משמעותית לעומת שיעור של כ-6.8% לפני כעשור, דבר המעיד על הגדלה משמעותית של חלקה של הממשלה במימון הסל לרבות הטמעת התמיכות, שמשמעותה הקלה על מבוטחי קופות החולים תוך צמצום ההשתתפויות העצמיות של המבוטחים. כאמור, אלה חדשות טובות לגבי האופן בו נחלק המימון של טכנולוגיות ותרופות שמכוסות על-ידי הסל, אך עדיין ישנו פער גדל והולך של פתרונות בריאות משמעותיים לאוכלוסייה, שאינם מכוסים.

הוצאות השכר של קופות החולים בגין רופאים עצמאיים בשנת 2024 עמדו על כ-7.4 מיליארד שקל לעומת כ-6.8 מיליארד שקל בשנת 2023, המהווים גידול של כ- 9%, וזאת לעומת גידול של כ-6% בהוצאה על כוח-אדם שכיר.

על-פי הדוח, גדל שיעור ההוצאה על רופאים עצמאיים מסך ההוצאה על השכר בכל קופות החולים, כאשר במכבי קיים השיעור הגבוה ביותר של כ-60.04% הוצאות שכר לרופאים עצמאיים מתוך סך הוצאות השכר, אך גם הקופות האחרות מתחילות לפתח עניין במודל זה.