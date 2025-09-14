בימים אלה, על רקע הליך מינוי המנכ"ל בשירותי בריאות כללית, נערכות גם שיחות בין משרד הבריאות ודירקטוריון הקופה, במטרה להגיע להסכמה לגבי הממשל התאגידי בקופה ויחסי ההנהלה והדירקטוריון. זאת, על רקע טענת משרד הבריאות כי התחלופה של מנהלי הכללית בשנים האחרונות הייתה לא בריאה לארגון, וכי הדירקטוריון פועל בדומיננטיות יתר.

● מחקר חדש חושף: מצב הסוכרת בישראל השתפר, אבל לא בקרב המפונים

● המל"ג הצביעה בעד הקמת בית ספר ללימודי רפואה פרה-קליניים באילת

היום חשפו גורמים במשרד הבריאות בפני גלובס מה ידרשו מכללית על מנת לסיים את המתיחות בין הצדדים. משרד הבריאות צפוי לדרוש כי יו"ר הדירקטוריון יוחנן לוקר יפחית את היקף משרתו ממשקה מלאה לשני-שליש משרה (זוהי פשרה לעומת דרישה קודמת שנשמעה בסביבת משרד הבריאות, לפיה המשרד עשוי לפעול להגבלת משרתו של לוקר לחצי משרה).

עוד ידרוש המשרד כי הדירקטוריון לא יאשר מינויים בקופה למעט מינויים הכפופים לו ישירות, כמו סמנכ"ל כספים, יודעת משפטי, מבקר פנים והמנכ"ל עצמו. בנוסף, יערכו ועדות משנה בכמות מוסכמת והדירקטוריון לא ישתתף בהן ולא יערכו פגישות של היו"ר או הדירקטוריון ללא המנכ"ל עם מנהלים הכפופים למנכ"ל.

עדיין לא ידוע כיצד דירקטוריון הכללית יגיב לדברים. עד כה, הדירקטוריון נלחם בכל הכח בניסיונות משרד הבריאות להגביל את פעילותו, בין היתר באמצעות בג"צ שהוגש נגד ועדה שהקים משרד הבריאות כדי לבחון את יחסי הדירקטוריון וההנהלה; שיתוף פעולה עם ועד עובדי הכללית שביתת אזהרה נגד התערבות משרד הבריאות בענייני הקופה ולבסוף פגישה עם השר חיים כץ מהליכוד, שנכנס לתפקידו בעיצומה של הסערה, והסכים להשעות את הועדה כדי שהצדדים יוכלו להגיע להסכמות.

המועמדים הפוטנציאליים לתפקיד המנכ"ל

כאמור, במקביל לשיחות כללית פועלת למנות מנכ"ל חדש, במקומו של אלי כהן שעזב לפני כחודש, כאשר כרגע ממלאת מקומו היא סמנכ"ל משאבי האנוש של הקופה, אורנית בר טל.

בר טל נחשבת למועמדת המועדפת על לוקר ועל ראש ועד עובדי הכללית פרוספר בן חמו, מה שיכול להקל עליה לשרוד בתפקיד אם תמונה. משרד הבריאות, לעומת זאת, כבר הביע את עמדתו כי ישנם מועמדים מתאימים יותר.

בין המועמדים האפשריים האחרים ששמם עלה נמצאים ד"ר אורלי ויינשטיין, שהייתה סמנכ"ל בתי החולים בקופה, ד"ר אפרת ברון הרלב, מנכ"ל בית החולים שניידר, וייתכן שגם ד"ר איתן וירטהיים, מנכ"ל קמפוס רבין הכולל את בית החולים בילינסון. גם שמו של יו"ר מגדל אחזקות ומנכ"ל איכילוב לשעבר רוני גמזו עלה בעבר בעניין זה. גמזו אמר בראיון לגלובס בסוף השבוע שעבר כי הוא ראה את עצמו בעבר כמועמד לתפקיד, אך כעת נלחם על מינוי אחר - כיו"ר מגדל ביטוח. ידוע כי גמזו נפגש עם לוקר, ולא בטוח ששמו ירד לגמרי מן השולחן.

גורמים במשרד הבריאות מסרו היום לגלובס כי בכללית מנסים לסיים את תהליך בחירת המנכ"ל עד ראש השנה: "זו יכולה להיות נקודה מאוד משמעותית באירוע. אנחנו מעריכים כי הם מעוניינים בבר טל, אבל אם זה יקרה, משרד הבריאות יכול לפעול בכל מיני דרכים, כאשר בקצה הקיצוני של התהליך ישנה גם אפשרות של מנהל מורשה". הגורם מעריך כי הנהלת משרד הבריאות מאמינה שיש לה גיבוי למהלכים מסוג זה מהשר כץ.

לעומת זאת, אם בכללית יבחרו מנכ"ל המקובל על משרד הבריאות, יראה בכך המשרד איתות לכך שבכללית "מבינים שהם לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים", ואז ייתכן והסערה תירגע.

מקופ"ח כללית לא נמסרה תגובה.