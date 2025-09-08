מי יהיה מנכ"ל קופת חולים כללית? אלה המועמדים הסופיים

שלב הקול הקורא לגיוס מועמדים לניהול קופת חולים כללית הסתיים. לגלובס נודע כי המועמדים הסופיים בשלב זה הם: ממלאת-מקום המנכ"ל הנוכחית אורנית בר טל, שכיהנה עד לאחרונה כסמנכ"לית משאבי אנוש בקופה; ד"ר אפרת ברון-הרלב, מנהלת בית החולים שניידר; וד"ר אורלי ויינשטייין, שהייתה ראש תחום בתי החולים בארגון ופרשה לפני כמה חודשים כדי להקים את בית החולים שיבא נגב. מועמד אפשרי נוסף וחזק מאוד הוא ד"ר איתן וירטהיים, היום מנכ"ל בית החולים בלינסון, אולם לא ברור האם הוא הגיש מועמדות.

בשלב הבא הקופה שומרת לעצמה את האפשרות לפנות מטעמה למועמדים נוספים, וייתכן כי וירטהיים מחכה לשלב הזה.

שם נוסף שהוזכר בעבר הוא ד"ר רוני גמזו, בעבר מנכ"ל איכילוב והיום יו"ר מגדל אחזקות, אך הוא לא הגיש את מועמדותו, וכנראה שלא ניתן יהיה לגייסו, כל עוד הוא נלחם על תפקיד יו"ר מגדל ביטוח, וזאת למרות שהביע עניין רב בתפקיד מנכ"ל הכללית בעבר.

מועמד מתאים נוסף הוא ד"ר יצחק קרייס, מנכ"ל בית החולים שיבא. תפקיד מנכ"ל כללית הוא גדול יותר מבחינת היקף התקציב וכוח-האדם המנוהל והחיים המושפעים ממנו מאשר תפקיד מנכ"ל שיבא, אולם הוא גם תפקיד שריסק לא מעט מנכ"לים בשנים האחרונות. לקרייס יש חזון שאפתני לבניית עיר בריאות סביב שיבא, ומחוייבות לתורמים וגורמים אחרים שהתגייסו להגשים איתו את חזונו, ולכן נראה כרגע פחות סביר שהוא יעזוב את תפקידו.

כך גם לגבי ד"ר שלומי קודש, מנכ"ל בית החולים סורוקה, שנחשב למועמד ראוי לתפקיד, אך ככל הנראה לא הגיש מועמדות בשל רצונו להשלים את פרוייקט שיקום ומיגון סורוקה אחרי פגיעת הטיל האיראני. אך אם וירטהיים ימונה למנכ"ל הכללית, ייתכן כי קודש ייקרא להחליף אותו בבלינסון.

גורם המצוי במתרחש סביב המכרז אמר לגלובס: "מהו הפרופיל הנכון למנכ"ל הכללית? זו קופה גדולה ומסובכת שמנהלת גם בתי חולים. יש חשיבות לכך שהמנכ"ל יבוא מהשדה הרלוונטי, כלומר מישהו עם ניסיון ניהולי עשיר מעולם הבריאות. אי-אפשר להצניח לתפקיד הזה אלוף או מנהל מחברה גדולה אחרת. המנכ"ל צריך לדעת לדבר עם הממשלה - עם משרדי הבריאות והאוצר, עם בתי חולים ועם ועד העובדים".

עימותים מול משרד הבריאות

חיפושי המנכ"ל לקופת חולים כללית מתקיימים על רקע מתח הנובע מכך שבשנים האחרונות התחלפו חמישה מנכ"לים לקופה. ארבעה מהם הגיעו מתחום הכספים בקופה. רובם נכנסו בסערה, וכולם עזבו בסערה.

עם פרישתו של המנכ"ל האחרון מביניהם, אלי כהן, החליט משרד הבריאות לבדוק את הסיבות לתחלופה, ונוצר עימות המלווה בהאשמות הדדיות בין המשרד לבין דירקטוריון הקופה בראשות היו"ר הדומיננטי יוחנן לוקר, כאשר ועד עובדי הקופה לוקח את צד יו"ר הדירקטוריון.

משרד הבריאות הקים ועדה לבדיקת תחלופת המנהלים בכללית, שביקשה להסדיר את היחסים בין הדירקטוריון לבין ההנהלה, בין היתר כדי להקל על גיוס מועמד מוביל מעולם הבריאות לתפקיד המנכ"ל, וכדי להבטיח את הישרדותו. אולם ועדת הבדיקה בוטלה על-ידי ממלא-מקום שר הבריאות הנכנס חיים כץ מהליכוד, ששלח את הצדדים להגיע להסכמות בנושא.

כעת, בחירת המנכ"ל מתקיימת תחת הצל הזה. בשל העימות התהליך התארך מעבר למועד פרישתו של אלי כהן, ואורנית בר טל כבר מונתה לממלאת-מקום. היא נחשבת למועמדת המועדפת על יו"ר הדירקטוריון ועל הוועד, וגם על עובדים רבים בכללית, אולם משרד הבריאות כבר הביע חוסר שביעות-רצון מהמינוי שלה והעדפה למועמד עם רקע חזק יותר או בתחום הרפואי או בניהול תפעולי. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אמר בעבר כי לא יתערב במינוי המנכ"ל לקופה, אולם לאור ההתבטאויות החריפות שלו בנושא וביטול ועדת הבדיקה, ייתכן שיבחר בכל זאת לפעול בכיוון הזה.

לעומת זאת, העובדה שבר טל, למרות שהיא מגיעה מתפקיד מנהלת משאבי אנוש, נמצאת ביחסים טובים עם ועד העובדים בכללית, יכולה לתרום להישרדותה בתפקיד אם אומנם תיבחר.