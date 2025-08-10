אחרי הסערה: קופת חולים כללית ממנה ממלאת מקום למנכ"ל

אורנית בר טל, 58, סמנכ"לית משאבי האנוש בשירותי בריאות כללית, מונתה לתפקיד ממלאת מקום המנכ"ל. בר טל נחשבת למועמדת הפנימית המועדפת למנכ"לות על ידי ועד הכללית, בראשות פרוספר בן חמו, וזאת למרות היחסים המורכבים שיש בדרך כלל לוועדים עם אנשי משאבי אנוש. בר טל תיכנס לתפקיד ממלאת המקום באופן מיידי וזאת לאחר עזיבתו של המנכ"ל אלי כהן, שהודיע על פרישתו בתחילת יוני.

המינוי מתרחש ימים ספורים לאחר ששר הבריאות חיים כץ, שנכנס לתפקידו לפני כשבוע וחצי, החליט להפסיק את ועדת הבדיקה לכללית שהקים משרד הבריאות, ועמדה להגיש את מסקנותיה בעוד כשבוע. כזכור, משרד הבריאות ביקש לבחון את יחסי העבודה בין הדירקטוריון לבין הנהלת הכללית, וטען כי הדירקטוריון בראשון היו"ר יוחנן לוקר מתערב בעבודת המנכ"ל והסמנכ"לים באופן שגורם לתחלופה גבוהה ובעייתית בהנהלת הקופה.

כץ השעה את עבודת ועדת הבדיקה עד ה-18 באוגוסט, תאריך המתקרב לזה של פרישת המנכ"ל הנוכחי, כך שהיה צורך במינוי ממלא מקום. בר טל היא כאמור המועמדת הפנימית המועדפת על הוועד, אשר לקח את צד הדירקטוריון בעימות מול משרד הבריאות. כץ, שר מהליכוד, נחשב לשר המקורב לועדי עובדים, והחלטתו להשעות את הוועדה של משרד הבריאות התקבלה אחרי פגישה משותפת שלו עם הוועד ועם לוקר.

גורמים בקופה הביעו התנגדות למינויה של בר טל

משרד הבריאות בראשות המנכ"ל משה בר סימן טוב, שכינס את הוועדה כאשר השר במשרד היה אוריאל בוסו מש"ס, קיווה כנראה כי מסקנות הוועדה יתקבלו לפני בחירת המנכ"ל החדש, כך שהמסקנות של הוועדה ייושמו (כולל אולי הגבלה בתפקידו של לוקר, ג.ו) והתנאים החדשים בקופה יהווה בסיס לאיתור המנכ"ל הבא.

גורמים מסוימים בקופה הביעו התנגדות למינויה של בר טל למנכ"לית (אם כי לא בהכרח למינויה כממלאת מקום, ג.ו) על רקע חוסר הניסיון שלה בניהול בית חולים או מחוז בכללית ומשום שאינה רופאה. חלק מן המנכ"לים הקודמים גם הם הגיעו מתחום הכספים וללא ניסיון תפעולי, אך בר טל היא המועמדת הראשונה המגיעה מתחום משאבי האנוש.

בר טל הינה בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך, ובעלת תואר שני במנהל עסקים והיא בעלת רקע בתפקידי ניהול שונים בשוק הפרטי. בעבר החליטה לבצע הסבה וללמוד תואר ולהמשיך לדוקטורט במדעי הרפואה. היא הגיעה לכללית כאשר ביקשה לערוך דוקטורט על נתוני הכללית. אז זוהתה על ידי הקופה וגוייסה לשורותיה. היא שימשה כעוזרת מחקר, ניהלה את מחלקת המחקר והאסטרטגיה באגף התכנון, תפקידים שונים בחטיבת משאבי האנוש, ומ-2021 היא מנהלת משאבי האנוש.