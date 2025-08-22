יו״ר כללית עולה למתקפה נגד מנכ״ל משרד הבריאות

במכתב לשר חיים כץ, מפרט יו״ר קופת החולים כללית יוחנן לוקר שורת טענות אישיות נגד מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, ונגד המשרד בכלל.

״מזה כשלושה חודשים שדירקטוריון כללית ואני נתונים תחת מתקפה אישית, לא עניינית ולא מקצועית מצד גורמי המקצוע במשרד הבריאות, ובראשם מנכ"ל משרד הבריאות״, כותב לוקר. הוא מוסיף כי ״לשיא חדש הגיעה ההתנהלות הפסולה של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, ובראשם מנכ"ל המשרד, בכל הנוגע להפרה הבוטה של הנחייתך לעצור את פעילותה של הוועדה הבודקת, ואף כוונתך לעדכן מחדש את נושאי הבדיקה, על מנת להבטיח כי הליך הבדיקה לא יהיה פרסונלי״.

בהמשך מאשים לוקר את אנשי המשרד בהדלפות מגמתיות ושגרתיות, כדבריו: ״אין כל פסול בהתנהלות כללית, הנהלתה והדירקטוריון שעומד בראשה, נהפוך הוא. אך לא בכך העיקר. העיקר הוא בהדלפות מגמתיות, מכפישות ושיטתיות שמקורן הברור הוא משרד הבריאות, ואשר מעבר להיותן פסולות ופוגעניות - מהוות גם הפרה ברורה של המדיניות וההנחיה שלך כממלא מקום שר הבריאות, לפתור את המשבר בשיתוף פעולה ולהשעות את הליך הבדיקה, בשלב זה עד ליום 28.8.2025.

״ניכר בבירור כי ההדלפה לתקשורת מקורה במשרד הבריאות, אשר ממשיך לעסוק בנושאי הבדיקה חרף הנחייתך להקפיא את הליך הבדיקה. ניכר בבירור כי תכלית ההדלפה היא לסכל את רצונך להגיע לפתרון מוסכם של המשבר, לטובת מערכת הבריאות. ניכר בבירור כי ההדלפה נועדה לפגוע בכללית (כמו גם ההתנהלות הפסולה כולה, שמקצתה פורט לעיל)״.

לקראת סיום, מציין כי לוקר כי "המסקנה הברורה המתבקשת מהתנהלות פסולה זו היא שאין מאחוריה טעם מקצועי אלא שיקולים זרים ולא ענייניים, שתכליתם הנראית לעין היא ניסיון השתלטות פסול על הקופה".

מדובר בחולייה האחרונה במאבק בין קופת חולים כללית למשרד הבריאות שהחל עם סיום תפקודו של מנכ״ל הכללית אלי כהן. במשרד הבריאות מאשימים את היו״ר יוחנן לוקר ואת הקופה בבעיות ממשל תאגידי שהובילו לחילופים תכופים של מנכ״לים.

מנגד, טוענים בכללית כי משרד הבריאות מנסה להתערב שלא כדין ושלא כצורך בניהול השוטף על מנת להשתלט על מינויים ועוד. במסגרת הזו ביקש משרד הבריאות להקים ועדת בדיקה, אך זו הוקפאה על ידי שר הבריאות הנכנס חיים כץ.