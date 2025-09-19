ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נשק

אפאצ׳י ומשוריינים: בארה״ב נערכים לעסקת נשק במיליארדים עם ישראל

הממשל האמריקאי מבקש מהקונגרס לאשר עסקת נשק בהיקף של כ-6 מיליארד שקל עם ישראל - כך על פי דיווח בוול סטריט ג׳ורנל • המימון יגיע ככל הנראה ברובו מכספי הסיוע

שירות גלובס 21:02
דונלד טראמפ ובנימין נתניהו / צילום: ap, Evan Vucci
לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ממשל טראמפ מבקש את אישור הקונגרס למכור לישראל נשק בהיקף של קרוב ל-6 מיליארד דולר. כך על פי מקורות המכירים את הבקשה.

מה כלול במסגרת החבילה: בין היתר, הסכם בשווי 3.8 מיליארד דולר עבור 30 מסוקי אפאצ'י AH-64 - מה שיביא כמעט להכפלת צי המסוקים הכבדים שבידי ישראל. בנוסף, אישור 1.9 מיליארד דולר עבור 3,250 רכבים משוריינים. לדברי אותו גורם שמצוטט בעיתון, הנשק צפוי להימסר לישראל רק בעוד שנתיים או שלוש. עסקאות אלו יממונו בעיקר באמצעות כספי הסיוע האמריקאי- כך על פי אותו דיווח.

הממשל פועל כעת להשיג את הרוב הנדרש לאישור המהלך. על פי הדיווח, הבקשה לעסקת הנשק הועברה לראשי הקונגרס לפני כחודש, לפני התקיפה הישראלית ב-9 בספטמבר נגד בכירי חמאס בקטאר.

מחלקת המדינה האמריקאית ומשרד הביטחון הישראלי סירבו להגיב לפניית הוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא השיב לבקשות התייחסות.