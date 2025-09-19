ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה אילון מאסק מגייס 10 מיליארד דולר לחברת הבינה המלאכותית שלו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אילון מאסק

אילון מאסק מגייס 10 מיליארד דולר לחברת הבינה המלאכותית שלו

הגיוס הנוכחי משקף זינוק חד בשווי החברה תוך שבועות ספורים בלבד, אך שירותי הבינה המלאכותית של xAI עדיין נחשבים לפחות מתקדמים ביחס למתחרות OpenAI ואנתרופיק

מיטל וייזברג 21:06
אילון מאסק / צילום: ap, Chip Somodevilla
אילון מאסק / צילום: ap, Chip Somodevilla

חברת הבינה המלאכותית xAI של אילון מאסק השלימה גיוס הון בהיקף של 10 מיליארד דולר, בשווי של 200 מיליארד דולר לאחר הכסף, כך לפי CNBC. מדובר בקפיצה דרמטית בהערכת השווי של החברה, לאחר שבתחילת ספטמבר גייסה החברה חוב והון בהיקף דומה לפי שווי של כ-150 מיליארד דולר.

הגיוס הנוכחי מציב את xAI בשורה אחת עם חברות ה- AI הפרטיות הגדולות בעולם, ומחזק את מגמת ההערכות הגבוהות בשוק שממשיך לרדוף אחרי מודלים גנרטיביים ויכולות בינה מלאכותית מתקדמות. רק לאחרונה גייסה אנתרופק, המתחרה הצומחת של מאסק, 13 מיליארד דולר לפי שווי של 183 מיליארד דולר, בעוד OpenAI, מי שמהווה כיום את השחקנית הדומיננטית בתחום, הוערכה במכירת מניות משנית בכ500 מיליארד דולר.

שווי ענק מול פער טכנולוגי

למרות המספרים המרשימים, במבחן היכולות הטכנולוגיות xAI עדיין נמצאת מאחור. שירות גרוק, מודל ה- AI שחשפה החברה, נחשב נחות לעומת קלוד של Anthropic ודגמי GPT של OpenAI. המשקיעים, כך נראה, בוחרים להמר על החזון ועל כוחו של מאסק, שמוביל במקביל את טסלה, ספייס X ו- X (טוויטר לשעבר), גם אם המוצר של xAI טרם הוכיח כלשהי עליונות בשוק.

החברה עצמה הוקמה ביולי 2023, אז הציג מאסק את חזונו, "להבין את טבע היקום" - והצהיר כי בכוונתו לפתח מערכת בינה מלאכותית שתתחרה במובילות השוק ותשולב באקוסיסטם הרחב של החברות שבשליטתו. מאז כאמור הושק גרוק, המובנה באפליקציית X, אך טרם הצליח לערער את מעמד המתחרות הגדולות.

ובינתיים, שוק הבינה המלאכותית ממשיך לרתוח, והגיוס הנוכחי ממחיש עד כמה הכסף הגדול זורם אל מיזמים שמבטיחים להחזיק בידיהם את היסודות הטכנולוגיים של עידן ה- AI . השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם מאסק יצליח לסגור את הפער מול המתחרות ואם השווי הגבוה כל כך יפעיל עליו לחץ כבד יותר להוכיח ביצועים.