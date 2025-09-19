אילון מאסק מגייס 10 מיליארד דולר לחברת הבינה המלאכותית שלו

חברת הבינה המלאכותית xAI של אילון מאסק השלימה גיוס הון בהיקף של 10 מיליארד דולר, בשווי של 200 מיליארד דולר לאחר הכסף, כך לפי CNBC. מדובר בקפיצה דרמטית בהערכת השווי של החברה, לאחר שבתחילת ספטמבר גייסה החברה חוב והון בהיקף דומה לפי שווי של כ-150 מיליארד דולר.

הגיוס הנוכחי מציב את xAI בשורה אחת עם חברות ה- AI הפרטיות הגדולות בעולם, ומחזק את מגמת ההערכות הגבוהות בשוק שממשיך לרדוף אחרי מודלים גנרטיביים ויכולות בינה מלאכותית מתקדמות. רק לאחרונה גייסה אנתרופק, המתחרה הצומחת של מאסק, 13 מיליארד דולר לפי שווי של 183 מיליארד דולר, בעוד OpenAI, מי שמהווה כיום את השחקנית הדומיננטית בתחום, הוערכה במכירת מניות משנית בכ500 מיליארד דולר.

שווי ענק מול פער טכנולוגי

למרות המספרים המרשימים, במבחן היכולות הטכנולוגיות xAI עדיין נמצאת מאחור. שירות גרוק, מודל ה- AI שחשפה החברה, נחשב נחות לעומת קלוד של Anthropic ודגמי GPT של OpenAI. המשקיעים, כך נראה, בוחרים להמר על החזון ועל כוחו של מאסק, שמוביל במקביל את טסלה, ספייס X ו- X (טוויטר לשעבר), גם אם המוצר של xAI טרם הוכיח כלשהי עליונות בשוק.

החברה עצמה הוקמה ביולי 2023, אז הציג מאסק את חזונו, "להבין את טבע היקום" - והצהיר כי בכוונתו לפתח מערכת בינה מלאכותית שתתחרה במובילות השוק ותשולב באקוסיסטם הרחב של החברות שבשליטתו. מאז כאמור הושק גרוק, המובנה באפליקציית X, אך טרם הצליח לערער את מעמד המתחרות הגדולות.

ובינתיים, שוק הבינה המלאכותית ממשיך לרתוח, והגיוס הנוכחי ממחיש עד כמה הכסף הגדול זורם אל מיזמים שמבטיחים להחזיק בידיהם את היסודות הטכנולוגיים של עידן ה- AI . השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם מאסק יצליח לסגור את הפער מול המתחרות ואם השווי הגבוה כל כך יפעיל עליו לחץ כבד יותר להוכיח ביצועים.