בשל מתקפת סייבר: ביטולים ועיכובים בטיסות רבות באירופה

כמה נמלי תעופה מרכזיים באירופה דיווחו היום (שבת) על עיכובים ודחיות בטיסות בעקבות מתקפת סייבר רחבה. מתקפת הסייבר השביתה מערכות צ'ק-אין והמראה בנמלים הית'רו בלונדון וכן בנמלים בבריסל ובברלין.

●הראשונה בעולם: תע"א הסבה בואינג 777 למטוס מטען. כמה זה עולה?

בבריסל אישרו כי 10 טיסות בוטלו בשל מתקפת הסייבר ונרשמו עיכובים של יותר משעה ב-17 טיסות נוספות. "עדיין מוקדם מדי לומר מתי הבעיה תיפתר", נמסר בהצהרה של הנהלת נמל התעופה בבריסל.

עוד נמסר כי "התקלה גרמה להשבתת המערכות האוטומטיות לביצוע צ'ק-אין ועלייה למטוס, מה שמאלץ את הצוותים לבצע את כל התהליך באופן ידני - מצב שמוביל, כצפוי, לשיבושים משמעותיים בלוח הטיסות". בהצהרה רשמית שפורסמה באתר של נמל התעופה, נכתב: "יש לכך השפעה גדולה על לוח הטיסות, ולמרבה הצער זה יגרום לעיכובים וביטולים".

נמל התעופה הית'רו בלונדון, אחד מהעמוסים באירופה, פרסם גם הוא הודעה רשמית ולפיה קיימים עיכובים בעקבות "תקלה טכנית אצל ספק צד שלישי" בשל מתקפת סייבר. "המתקפה גרמה לכך שהמערכות האוטומטיות אינן פועלות, ונכון לעכשיו ניתן לבצע את הפעולות רק באופן ידני", נמסר. "הדבר משפיע באופן נרחב על לוח הטיסות, ולמרבה הצער גורם לעיכובים וביטולים".

הנהלת הית'רו הוסיפה כי תגברה את צוותי הסיוע בעמדות הצ'ק-אין כדי לנסות למזער את הפגיעה בנוסעים. עם זאת, נמסר כי נוסעים שמתכננים להגיע היום לנמל מתבקשים לבדוק את סטטוס הטיסה שלהם מול חברת התעופה לפני היציאה מהבית.

גם בברלין דיווחו על תורים ארוכים והמתנה ממושכת. "עקב תקלה טכנית אצל ספק מערכות הפועל ברחבי אירופה, ישנם זמני המתנה ארוכים יותר בעמדות הצ'ק-אין. אנו פועלים למציאת פתרון מהיר", נמסר מדוברות נמל התעופה בברלין.

לקריאת הכתבה ב-N12