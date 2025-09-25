לחשיפת התשובות גללו מטה

1. באיזו עיר נמצא רחוב אבי האסירים?

2. ועל שם מי הוא נקרא?

3. באיזה אזור אקלימי נמצאת ישראל?

4. זנים של מה הם וונדרפול, ראש הפרד ועכו?

5. באיזה חודש חוגגים את ראש השנה בתאילנד?

6. על מה נאמר בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"?

7. באיזו עיר הוצב הרמזור הראשון בארץ?

8. מהי ארץ המוצא של יין ריזלינג?

9. לפי שירה של גלי עטרי, איך מתחילה השנה?

10. מהו המחזמר הוותיק ביותר שמוצג בברודוויי?

11. למה אצטדיון הכדורגל בסכנין נקרא דוחא?

12. ממה סובלים נומופובים?

13. מי כתב את הספר "איך להימנע מאסון האקלים"?

14. מה המשותף לחברות הרכב רובר, מוריס, סקודה ופורד?

15. מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות?