לחשיפת התשובות גללו מטה
1. באיזו עיר נמצא רחוב אבי האסירים?
2. ועל שם מי הוא נקרא?
3. באיזה אזור אקלימי נמצאת ישראל?
4. זנים של מה הם וונדרפול, ראש הפרד ועכו?
5. באיזה חודש חוגגים את ראש השנה בתאילנד?
6. על מה נאמר בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"?
7. באיזו עיר הוצב הרמזור הראשון בארץ?
8. מהי ארץ המוצא של יין ריזלינג?
9. לפי שירה של גלי עטרי, איך מתחילה השנה?
10. מהו המחזמר הוותיק ביותר שמוצג בברודוויי?
11. למה אצטדיון הכדורגל בסכנין נקרא דוחא?
12. ממה סובלים נומופובים?
13. מי כתב את הספר "איך להימנע מאסון האקלים"?
14. מה המשותף לחברות הרכב רובר, מוריס, סקודה ופורד?
15. מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות?
תשובה 1
תשובה 2
תשובה 3
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
המחזמר "שיקגו" ששבר את השיא שבו החזיק המחזמר "פנטום האופרה"
תשובה 11
כאות הוקרה לקטאר, שתרמה 10 מיליון דולר לשדרוגו
תשובה 12
מפחד מאיבוד מגע עם הטלפון הנייד
תשובה 13
תשובה 14
כולן החלו את דרכן בייצור אופניים
תשובה 15
המעצב ההונג קונגי־בלגי קאסינג לונג, הבובות עוצבו בהשראת סדרת סיפורים שיצר "המפלצות" שהושפעה מפולקלור נורדי
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.