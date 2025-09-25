ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות?
מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות?

באיזו עיר נמצא רחוב אבי האסירים, למה אצטדיון הכדורגל בסכנין נקרא דוחא, ובאיזה חודש חוגגים את ראש השנה בתאילנד? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:47
מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות? / צילום: Shutterstock
מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. באיזו עיר נמצא רחוב אבי האסירים?
2. ועל שם מי הוא נקרא?
3. באיזה אזור אקלימי נמצאת ישראל?
4. זנים של מה הם וונדרפול, ראש הפרד ועכו?
5. באיזה חודש חוגגים את ראש השנה בתאילנד?
6. על מה נאמר בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"?
7. באיזו עיר הוצב הרמזור הראשון בארץ?
8. מהי ארץ המוצא של יין ריזלינג?
9. לפי שירה של גלי עטרי, איך מתחילה השנה?
10. מהו המחזמר הוותיק ביותר שמוצג בברודוויי?
11. למה אצטדיון הכדורגל בסכנין נקרא דוחא?
12. ממה סובלים נומופובים?
13. מי כתב את הספר "איך להימנע מאסון האקלים"?
14. מה המשותף לחברות הרכב רובר, מוריס, סקודה ופורד?
15. מי המעצב שעומד מאחורי בובות לבובו האהובות?

תשובה 1

ראשון לציון 

תשובה 2

הרב אריה לוין

תשובה 3

האזור הסוב־טרופי

תשובה 4

רימון

תשובה 5

באמצע חודש אפריל

תשובה 6

על עבודה זרה

תשובה 7

 בחיפה

תשובה 8

גרמניה, באזור עמק הריין 

תשובה 9

בזעם עצום וגובר

תשובה 10

המחזמר "שיקגו" ששבר את השיא שבו החזיק המחזמר "פנטום האופרה"

תשובה 11

כאות הוקרה לקטאר, שתרמה 10 מיליון דולר לשדרוגו 

תשובה 12

מפחד מאיבוד מגע עם הטלפון הנייד

תשובה 13

ביל גייטס

תשובה 14

כולן החלו את דרכן בייצור אופניים

תשובה 15

המעצב ההונג קונגי־בלגי קאסינג לונג, הבובות עוצבו בהשראת סדרת סיפורים שיצר "המפלצות" שהושפעה מפולקלור נורדי