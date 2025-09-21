וורן באפט חיסל את החזקותיו ביצרנית הרכב החשמלי הסינית BYD

17 שנים אחרי שהחלה להשקיע ביצרנית המכוניות החשמליות הסינית BYD, ענקית ההשקעות ברקשייר האת'ווי של המיליארד וורן באפט חיסלה את השקעותיה בחברה.

מכירת המניות של BYD החלה באוגוסט 2022, אז ברקשייר החלה למכור חלק מ-225 מיליון המניות שרכשה ב-2008 תמורת 230 מיליון דולר.

עד יוני 2023, ברקשייר מכרה כמעט 76% מהחזקתה, כך שהיא נשארה עם כ-5% ממניות BYD. לאחר שירדה מתחת לקו ה-5%, ברקשייר לא הייתה צריכה עוד לחשוף מכירות עוקבות תחת חוקי בורסת הונג קונג, בה היא נסחרת.

עם זאת, ברשת CNBC שמו לב שהדיווח הכספי לרבעון הראשון של ברקשייר האת'ווי אנרגי, החברה-הבת שהחזיקה במניות, רשם את שווי ההשקעה כאפס נכון ל-31 במרץ. דבר שאושר על-ידי דובר ברקשייר, שכל ההחזקות במניה אכן נמכרו.

"נס מוחלט"

ההשקעה המקורית של ברקשייר האת'ווי ביצרנית הרכב BYD נעשתה לפני 17 שנה, לאחר הפצרות של צ'ארלי מאנגר.

בפגישת המשקיעים השנתית ב-2009, מאנגר אמר לבעלי המניות כי למרות שזה עלול להיראות כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא ראה את החברה ואת המנכ"ל שלה, וואנג צ'ואנפו, כ"נס מוחלט". זה היה זיהוי מדהים. מניות BYD עלו בכ-3,890% במהלך השנים בהן ברקשייר החזיקה בהן.

באפט לא הסביר בפירוט מדוע ברקשייר התחילה למכור, אך ב-2023 הוא אמר לבקי קוויק מ-CNBC כי BYD היא "חברה יוצאת דופן" המנוהלת על-ידי "אדם יוצא דופן", אבל "אני חושב יש דברים אחרים שאפשר לעשות עם הכסף, שאני ארגיש טוב יותר לגביהם".

באותה תקופה, באפט "העריך מחדש" את הסיכון הגאו-פוליטי הנובע מהטענה של בייג'ינג שטייוואן היא חלק מסין. "זה עולם מסוכן", הוא אמר, ומכרה כמעט את כל ההחזקות בחברת טייוואן סמיקונדקטור, כ-4 מיליארד דולר במניות, רק חודשים לאחר שהמניות נרכשו.