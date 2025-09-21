דיווח: ארה"ב נערכת להפיל את משטר מדורו בוונצואלה

צבא ארה"ב השמיד כבר לפחות ארבע סירות סמים שהיו בדרכן מוונצואלה לארה"ב, כך עולה מהצהרותיו האחרונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ארה"ב ממשיכה בהיערכות הצבאית במרחב הים הקריבי, וככל שעובר הזמן נדמה כי המטרות של המהלך שונות ממה שהוצהר. בנוסף, גוברים החששות כי ממשל טראמפ נערך גם לאירוע צבאי חריג מול הטליבאן באפגניסטן.

מומחים ביטחוניים אמרו לניו יורק טיימס כי ניכר שטראמפ והפנטגון מתכננים מהלך להפלתו מהשלטון של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. הרכב הכוח - שמונה ספינות מלחמה, כולל צוללת, עם כ-4,500 חיילים, ועוד עשרה מטוסי F-35 שהוצבו בבסיס בפורטו ריקו, נראים כוח גדול בהרבה מכזה שנועד רק למטרה של פגיעה במשלוחי הסמים שעלולים להגיע לארה"ב.

המקורות והמומחים השונים מבהירים כי כוח כזה הוא גם קטן מדי כדי לארגן פלישה חמושה לחופי ונצואלה, או כל מדינה אחרת, אולם סביר כי בכל מקרה ממשל טראמפ נמנע מאפשרות של הצבת "מגפיים על הקרקע". יחד עם זאת, צבא ארה"ב ערוך לא רחוק מחופי ונצואלה בכוחות גדולים שייתכן ונועדו להגביר מאוד את הלחץ על שלטונו של מדורו, שהוצב על ראשו פרס בגובה 50 מיליון דולר.

מדורו מצידו, מגיב בהסלמת הרטוריקה הצבאית, הורה על גיוס מוגבר לצבא וקרא לאזרחים להתנדב למיליציות אזרחיות חמושות. עדיין מוקדם לקבוע עד כמה המהלכים הצבאיים של ארה"ב אכן מאיימים על שלטונו של מדורו, ואם מדובר בכוונות רציניות שצפויות לצאת בקרוב לפועל, או שמדובר בעיקר באיומי סרק שעלולים דווקא לעשות את האפקט ההפוך ולחזק את מעמדו הפוליטי מבית.

"סוחרי הסמים הטרוריסטים הם אויבי ארה"ב והם מביאים מוות לחופינו", כתב השבוע ברשתות החברתיות שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת'. שר ההגנה הוסיף: "אנחנו נעקוב אחריהם, נהרוג אותם ונפרק את הרשתות שלהם בזמנים ובמקומות שנבחר". מומחים ביטחוניים אמרו לניו יורק טיימס כי מדובר ברטוריקה זהה כמעט לחלוטין לזו שהשתמשו בה בכירים אמריקנים במאבק נגד דאעש ואל-קאעידה.

טראמפ מאיים על הטליבאן

נשיא ארה"ב ממשיך בהצהרותיו בנוגע לרצונו להשתלט מחדש על בסיס האוויר בגראם באפגניסטן , שמצויה בשליטת ארגון הטליבאן האכזרי. הנשיא חשף לראשונה את כוונותיו בנושא בשבוע שעבר, במהלך הפגישה עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. בסיס בגראם היה הבסיס המרכזי והגדול ביותר של צבא ארה"ב באפגניסטן בכל שהותה במדינה - מ-2001 ועד 2021.

הלילה החריף טראמפ את הרטוריקה בנושא, ואיים על הטליבאן כי "דברים רעים מאוד" יקרו אם הם לא יעבירו לארה"ב את השליטה בבסיס. טראמפ כהרגלו לא פירט מה התוכניות ומה עלולים להיות אותם "דברים", אך לא מעט גורמים כבר מביעים את החשש כי משמעותה של התערבות צבאית באפגניסטן תהיה כמו פלישה מחודשת למדינה - יותר מארבע שנים אחרי הנסיגה בתקופת ביידן שזכתה לביקורת נרחבת.

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ מעוניין בבסיס למטרות פעילות ריגול ומודיעין אחר סין, וגם להקמה של נקודת זינוק צבאים לפעולות סיכול טרור - בעיקר נגד דאעש באזור אפגניסטן. דובר הטליבאן הבהיר כי הם מתנגדים לאפשרות של הצבת כוח צבאי אמריקני בשטחם. מי שמוביל את המגעים מצד ממשל טראמפ מול הטליבאן הוא השליח המיוחד אדם בוהלר.