צונאמי מדיני: בריטניה, קנדה ואוסטרליה הכירו במדינה פלסטינית

בריטניה, קנדה ואוסטרליה הודיעו היום (א') על הכרה רשמית במדינה פלסטינית - ובכך נתנו את מכת הפתיחה למבול מדיני השבוע נגד ישראל, שצפוי לכלול רצף של מדינות נוספות שיכריזו על הכרה במדינה פלסטינית. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הצהיר: "המטרה היא להחיות את התקווה לשלום - לפלסטינים ולישראלים כאחד".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הסביר את החלטתו: "נוכח הזוועות הגוברות במזרח התיכון, אנו פועלים כדי לשמור בחיים את האפשרות לשלום ולפתרון שתי המדינות", אמר. "זה אומר ישראל בטוחה ומוגנת לצד מדינה פלסטינית - וברגע זה אין לנו לא את זה ולא את זה".

סטארמר הוסיף כי נפגש עם משפחות של החטופים המוחזקים בידי חמאס וראה "את הייסורים שהם חווים בכל יום" ואת הכאב שפוגע עמוק בלבבות בישראל ובבריטניה. "החטופים חייבים להשתחרר מיד, ואנו נמשיך להיאבק כדי להחזירם הביתה", אמר. עוד הדגיש כי "קריאתנו לפתרון שתי המדינות היא ההפך הגמור מהחזון השונא של חמאס. זה אינו פרס לחמאס - אלא מסר ברור שחמאס לא יכול להיות חלק מהעתיד, לא מהממשלה ומתפקיד ביטחוני".

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע כי ארצו מצטרפת לקנדה ומכירה במדינה פלסטינית ריבונית. לדבריו, מדובר ב"חלק ממאמץ משותף לצד קנדה ובריטניה - מהלך שיגבש מאמץ בין-לאומי למען פתרון שתי המדינות". בהצהרה שפורסמה בחשבון ה־X שלו, אמר ראש ממשלת קנדה, מארק קרני: "הבטחה לעתיד שלום הן למדינת פלסטינית והן למדינת ישראל".

בסוף השבוע הודיע משרד החוץ של פורטוגל כי גם הממשלה בליסבון תכריז היום על הכרה במדינה פלסטינית. הצעדים הללו יקדימו את הפסגה המדינית הצרפתית־סעודית שתיערך מחר בערב, בשולי העצרת הכללית של האו"ם, במהלכה צפויות להכריז צרפת, אנדורה, פינלנד, איסלנד, לוקסמבורג, ניו זילנד, מלטה, סן מרינו ובלגיה על הכרה במדינה פלסטינית.

קרב בלימה בירושלים

בימים האחרונים ניהלו בירושלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לרכך ולצמצם את המכה הצפויה. שר החוץ גדעון סער הרחיב את מאמציו המדיניים, שבמידה רבה הוקדשו לקרב בלימה באיחוד האירופי נגד הצבעה אפשרית נגד ישראל, וגם בניסיון לעצור מדיניות מסוימות מהיוזמה להכריז על הכרה במדינה פלסטינית.

בישראל ממשיכים לעקוב כל העת אחר ההתפתחויות המדיניות, ומקווים לראות אילו מדינות בדיוק משתתפות בהכרזה, מה הנוסח הצפוי שלה ואם יהיו כאלה שיחזרו בהן, כפי שדווח בתחילה שאולי תעשה קנדה. בתוך כך, בירושלים מחכים להבין מה תהיה עוצמתו של המהלך המסתמן, ורק אז לקבל החלטות על צעדי הנגד.

בישראל לא מתכוונים "לפתוח חזית" מדינית חדשה עם כל מדינה שתכריז על הכרה במדינה פלסטינית. יחד עם זאת, נשקלת האפשרות לסגור את הקונסוליה הצרפתית ברמאללה, בתגובה על הצעד של צרפת שהובילה את גל המדינות שמכירות במדינה פלסטינית.

קרוב ל־90% מאזרחי בריטניה מתנגדים

סקר של מכון המחקר JL Partners שצוטט בהרחבה בטלגרף ובכלי תקשורת נוספים בבריטניה מצא כי קרוב ל־90% מהבריטים מתנגדים להודעה של סטארמר על הכרה במדינה פלסטינית, אם לא תלווה בתנאים ממשיים למהלך.

רק 13% מהציבור הבריטי תומך בהכרה מיידית וללא תנאי במדינה פלסטינית - נתון שצונח בקרב מצביעי מפלגת הלייבור עצמה של סטאמר, שם רק 11% מביעים תמיכה במהלך. בקרב מצביעים שעזבו את הלייבור לטובת מפלגות ימין או כאלה ששוקלים לעשות זאת - התמיכה במהלך עומדת על 8% בלבד.

לפי הסקר, 51% מהציבור מתנגדים להכרה במדינה פלסטינית כל עוד חמאס שולט ברצועת עזה ולא משחרר את החטופים. בנוסף, 40% מהנשאלים סבורים כי הכרה במדינה פלסטינית צריכה להיות מותנית בהפסקת אש מוסכמת ובשחרור החטופים.

