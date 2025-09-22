תסביר לי מה זה טרנד*

●"נראה עלייה של וייב מרקטינג"

סימון מויאל, CyberArk

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: בשנת 2025 ראינו התפתחות מאסטרטגיית שיווק מבוסס לקוחות רחבה, להתמקדות ברמת דיוק גבוהה עוד יותר בתוך כל חשבון לקוח, תוך שימוש בדאטה וסיגנלים בזמן אמת - כדי לערב פרסונות ספציפיות בארגון, שהן דמויות מפתח בתהליך המכירה. הבינה המלאכותית עזרה לחבר בין קריאטיביות, כלים ונתונים - כדי להפוך את השיווק לאנושי יותר ומותאם אישית יותר".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "אני צופה עלייה של וייב מרקטינג. בדומה ל־vibe coding, זהו תחום שבו בינה מלאכותית תפיק קמפיינים שיווקיים ייחודיים בהתאמה אישית על בסיס פרומפטים שיוגדרו מראש. מנהל תיק לקוח יוכל לתפעל קמפיינים מותאמים אישית עבור כל לקוח בתחום ספציפי, ולהיעזר בסוכן בינה מלאכותית שיתאים בקלות את המסר, התוכן והקריאה לפעולה - על סמך נתונים ותוצאות צפויות".

סימון מויאל / צילום: יח''צ

"מותגים יכתבו את הסיפור של עצמם"

לירון סמדג'ה, למונייד

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "בשנה החולפת, הגבול שבין המותג לבין המדיה הטשטש. המותגים החכמים באמת לא רק קנו שטחי פרסום, הם הפכו להיות התוכן עצמו: השיקו פודקאסטים, סרטונים, מרץ', כחלק ממאמץ לבדר אותנו".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "בשנה הקרובה נראה מותגים נשענים עוד יותר על יצירת תרבות: במקום להפריע לסיפורים של אחרים - הם יכתבו את הסיפורים של עצמם. אנחנו נכנסים לשלב הבא של כלכלת תשומת הלב. כבר לא קשה ליצור תוכן, והאתגר האמיתי הוא להביא את הקהל".

לירון סמדג'ה / צילום: למונייד

*התשובות של מנועי ה-AI לשאלה: ג'מיני: דפוס התנהגות או סגנון שמתפשט במהירות בקרב קבוצת אנשים או בחברה כולה קו פיילוט: מגמה או כיוון פופולרי שמתפתח ומתפשט בתחום מסוים צ'אט ג'יפיטי: תופעה או מגמה שמקבלת תשומת לב רבה בחברה ובתקופה מסוימת

"הקהילתיות צפויה להתחזק"

עדי אוראל, טרמינל X

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "השנה ראינו כיצד הכוח של משפיעניות בנכסים הדיגיטליים עלה שלב נוסף. לצד פעילות משמעותית של משפיעניות גדולות, המגיעות למיליוני עוקבים, בשנה האחרונה התפתח טרנד השקעה של חברות במשפיעניות קונספט קטנות, המובילות תחום מסוים. השילוב הזה איפשר להשיג חשיפה הוליסטית ברשתות".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "בזמן שכולם מדברים על AI, דווקא הקהילתיות צפויה להתחזק. החיבור האותנטי ותחושת השייכות הם הבסיס לקשר ולהיכרות עמוקה עם הצרכנים. אנחנו בטרמינל X מתכננים השנה לחזק עוד יותר את קהילת הצרכנים והצרכניות שלנו, כיוון שיש בכך ערך גדול עבורם וגם עבורנו כחברה".

עדי אוראל / צילום: דימה טליאנסקי

"יצירתיות שתורמת לתוצאות עסקיות"

הילה ברון, סודהסטרים ישראל

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "שנת 2025 סימנה קצוות מנוגדים בשיח השיווקי - בין ריאליזם לאסקפיזם. מצד אחד, מותגים בישראל נדרשו לגלות אמפתיה עמוקה למציאות לא פשוטה: אחריות, רגישות וחיבור אותנטי לחיים בצל מלחמה מתמשכת. מצד שני, דווקא בתוך האתגר נולדה מגמה מאזנת של אסקפיזם; שיווק ששם את רגעי השמחה, ההומור וההתרגשות בפרונט, ונתן לצרכנים אוויר לנשימה".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "בשנה הקרובה נראה מגמה שתעמיק את הקו של תשפ"ה, אך לא תסתפק בטון, אלא תמדוד ביצועים. Creative Performance יהפוך לשם המשחק: יצירתיות שנמדדת לא רק באימפקט, אלא תורמת בפועל לתוצאות עסקיות. בהשראת מארק ריטסון, שהציג בקאן את הפערים שבין זכירות, השקעה ואפקטיביות - מותגים יאמצו שפה קריאטיבית עקבית, זכירה ומדודה, ויציגו מהלכים שמבקשים להבטיח שהמסר מובהק ונקשר ישירות למותג".

הילה ברון / צילום: יח''צ

"כוח השיווק הוא השטח"

נדב חנין, אל על

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "בובה פרוותית עם אוזניים מחודדות, ויש שיאמרו עם חיוך קריפי, הוכיחה שגם השנה הטרנד השיווקי הבולט צמח מלמטה, מהשטח. אנשי השיווק יכולים להמשיך לתכנן, לבנות אסטרטגיה שיווקית, לדבר טכנולוגיה ולהלל את יכולות ה-AI, אבל בסוף מגיע משהו מלמטה וטורף את הקלפים, שולח אותנו לחפש בובה שרדפנו אחריה בכל העולם - עבורנו ועבור הילדים שלנו. כוח השיווק הוא השטח.

"פתיחת הקופסה הפכה לתוכן ויראלי וטרנדי לא פחות מהתוכן שלה. אבל את ההוכחה שהנישה יכולה להפוך לטרנד קיבלנו עוד קודם לכן, דרך הסחף של קראנץ' פיסטוק, סביב המחסור בשוק והנחשקות למוצר שהוא בסך הכול עוד טעם במקרר הארטיקים. המשותף לבובת הלבובו ולקראנץ' פיסטוק מתחיל ביכולת לדבר לקהל הצעיר אבל באותה מידה לייצר נחשקות וסקרנות גם אצל המבוגרים. החוויה לא נעצרת ברכישה, אלא ממשיכה לשחק תפקיד ברשתות החברתיות ובשיח.

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "לא אנחנו נקבע אותו. השטח, עם מעטפת התוכן בכל המדיות החברתיות, הוא שיקבע את הטירוף הבא - ולנו לא יישאר אלא ללכת עם הזרם".

נדב חנין / צילום: יח''צ

"הדגשת האותנטיות והפשטות"

הילה הרמולין רונן, ישראייר

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "שילוב של שיווק חברתי הרגיש למציאות, עם התייחסות ישירה למצב העכשווי ולחיזוק אוכלוסיות שנפגעו, לרבות אנשים עם מוגבלויות. המסרים התמקדו בחוסן, באחדות ובהבעת סולידריות - מתוך ההבנה שמותגים אינם פועלים בחלל ריק, אלא בלב הקהילה. גם אנחנו קידמנו מיזמים חברתיים בעולם התיירות לצד תיירות נגישה, כחלק מהחיבור לקהל הצרכנים שלנו".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "הדגשת האותנטיות והפשטות. בעולם רווי תכנים שייבנו על ידי בינה מלאכותית, אותנטיות תהווה יתרון תחרותי ותבליט מותגים אמיתיים מול רעשי הרקע. האותנטיות תחזק את נאמנות הלקוח לאורך זמן, ותביא להגדלת המכירות".

הילה הרמולין רונן / צילום: יח''צ

"התעצמות של שיווק מבוסס ערכים"

עינת יונגר כרמלי, ארקיע

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "חיזוק הישראליות בתקופה של אתגרים ומלחמה. מותגים הדגישו סנטימנט מקומי, וניסו להגדיר מחדש מהי זהות ישראלית. בענף התעופה האתגר כפול: חוסר ודאות מתמשך, מעבר בין שגרה לחירום וצורך מתמיד בגמישות וביצירתיות, לצד שמירה על מותג מאוזן בין ערכים, מחיר וניהול משבר".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "נמשיך לראות האצה בשימוש בכלי טכנולוגיה מתקדמים - מפרסונליזציה מבוססת דאטה ועד אוטומציה במסעות הלקוח, ליצירת חוויית שירות רציפה ואחידה. במקביל, מגמת השיווק מבוסס הערכים תתעצם: מותגים יידרשו להפגין אמינות, אחריות חברתית וחיבור לזהות הישראלית, ולתרגם זאת למהלכים קונקרטיים שיחזקו את האמון ויעמיקו את מערכת היחסים עם הלקוחות".

עינת יונגר כרמלי / צילום: ניר אמיתי

"הטלוויזיה תהפוך לפיד אישי"

טלי בראל, קבוצת קניוני עופר

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "המעבר של צרכנים לטיקטוק כמנוע חיפוש. הצרכנים גילו מוצרים ותשובות דרך פיד מבוסס אלגוריתם ותוכן אותנטי, והמותגים נאלצו לייצר תוכן מהיר, פשוט ואמיתי כדי להופיע ברגע הנכון".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "הטלוויזיה תהפוך לפיד אישי. כל צופה יקבל רצף תוכן ופרסום מותאם אישית, קצר ואינטראקטיבי. המותגים יידרשו לייצר גרסאות רבות של קריאייטיב, כדי שכל צרכן יחוש שהתוכן נוצר עבורו במיוחד".

טלי בראל / צילום: יח''צ

"הפרסונליזציה תהפוך לשכבת ליבה"

רותם נחמני, דלתא ישראל מותגים

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "המעבר ממסרים גנריים ליצירת חיבור פרסונלי ורגשי עם הצרכנים. מותגים נדרשו לגלות אותנטיות, לייצג קהלים מגוונים ולספק חוויות שמרגישות קרובות לחיים עצמם, לא כקמפיין, אלא כחלק מהזהות השיווקית שלהם.

"אנחנו מינפנו את החיבור בין דאטה לקריאטיביות ויישמנו מיקרו-פילוח, שהתבטא בשיתופי פעולה עם יוצרי תוכן מגוונים, מותאמים לקהלים שונים. כך הצלחנו לא רק לייצר מעורבות אותנטית, אלא גם להעמיק את האמון ולחזק את הזיקה למותג, לצד תרומה ברורה לערך העסקי".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "בשנה הקרובה הפרסונליזציה תהפוך לשכבת ליבה בשיווק: ניהול דאטה חכם ואנליטיקה חזויה יאפשרו לחזות צרכים ולבנות מסעות צרכניים דינמיים ורב-ערוציים. שילוב בין ניתוח התנהגותי לבין תוכן אותנטי יאפשר לנו לייצר חוויות בזמן אמת, ולבסס נאמנות כיתרון תחרותי ונכס אסטרטגי לטווח הארוך".

רותם נחמני / צילום: יח''צ

"להציג את הערכים האנושיים"

דלית ויכסלבאום, מגדל ביטוח ופיננסים

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "הטכנולוגיה הייתה במרכז, וקמפיינים מבוססי AI היו מילה נרדפת לחדשנות ומקוריות. לא מעט חברות העדיפו להראות התקדמות טכנולוגית ויישור קו עם הטרנד, גם אם זה בא על חשבון ערכים אחרים, אנושיים יותר.

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "בעיניי, השנה החולפת הציבה במרכז את הצורך בחיבורים אנושיים - ככל שהטכנולוגיה הולכת ומשתכללת, כך גדל הצורך של אנשים להרגיש קרובים למותגים שבהם הם בוחרים. בגלל שכולם ימשיכו לאמץ טכנולוגיות מתקדמות בשנה הקרובה, הבידול לא יהיה בשימוש יוצא דופן בטכנולוגיה, אלא אצל מי שיחזור לבסיס, ויידע גם לשלב גם אנושיות. מותגים יצטרכו למצוא את זהותם האותנטית, להציג את הערכים האנושיים שלהם, ולספר סיפור אמיתי. מי שיעשה זאת - יהיה המנצח".

דלית ויכסלבאום / צילום: ניקולה וסטהפל

"לספק מענה מיידי"

גלי שבד, כלל ביטוח ופיננסים

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "הטרנד של Zero Click Results, שהחל בשנת 2025, משנה את פני השיווק הדיגיטלי. הלקוחות כבר אינם מחפשים - הם מצפים לקבל את המידע המדויק, הממוקד והמוכן בשלב הראשון של החיפוש, מבלי ללחוץ על קישורים נוספים.

"אצלנו בחברה, מערכות חכמות נותנות תוצאות חיתום באופן ממוכן, מזהות קבלות, מפרקות את המידע, ממירות סכומים ומבצעות החזר אוטומטי - הכול בזמן אמת. בעידן שבו הכול מיידי, הצלחה בשיווק אינה נמדדת רק בקליקים, אלא ביכולת להעניק ערך אמיתי מידי ולבנות אמון.

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "הטרנד הזה עדיין בחיתוליו, והוא צפוי לתפוס תנופה משמעותית בשנה הקרובה, במובן הזה שהוא משנה גם את התנהלות הארגונים. הוא מחייב אותנו לספק מענה מיידי לדרישות הסוכנים והלקוחות, לצמצם את החסמים וליצור חוויית מכירה ושירות חלקה ויעילה".

גלי שבד / צילום: כדיה לוי

"לייצר חוויות רב ערוציות"

גלי לב, לוריאל ישראל

הטרנד החם ביותר של תשפ"ה: "הטרנד המרכזי שזיהינו בשנה החולפת היה פריחה של כלכלה יוצרת - מותגים שבחרו לעבוד עם יוצרי תוכן ואינפלואנסרים אותנטיים, ולא רק עם פרזנטורים גדולים. השיח עבר לשיתופי פעולה עם קהילות נישה על בסיס עניין משותף, שמייצרות תחושת קרבה, אמון ושייכות בקרב הצרכנים".

הטרנד שיוביל בתשפ"ו: "בעולם רווי גירויים ותחרות על תשומת הלב, בשנה הקרובה נרצה לייצר חוויות רב ערוציות, שחורגות מהמסך, ומתחברות לצרכנים במקומות הפיזיים שבהם הם נמצאים ובהתאמה מדויקת לתחומי העניין שלהם. מעבר לכך, חשוב שהתוכן ייצור מעורבות אמיתית, ישאב את הצרכן פנימה, יצליח לבדר, וייצור הייפ אורגני שאינו תלוי בקידום".