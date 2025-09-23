מגמה מעורבת באסיה; טראמפ ופאוול יישאו דברים בהמשך היום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

המסחר באסיה מתנהל כעת (ב') במגמה מעורבת: מדד קוספי הדרום קוריאני מוסיף 0.4%, בעוד שמדד שנחאי נחלש ב-1.2%, ההאנג סאנג מאבד 0.9% ומדד שנזן יורד ב-1.8%. ביפן לא מתנהל היום מסחר.

עליבאבא גרופ יורדת ב-0.7%, סמסונג מוסיפה 1.8% ושיאומי מאבדת 1.4%.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים כעת בירידות קלות, של עד 0.1%. אמש ננעל המסחר בעליות: הדאו הוסיף 0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.7% וה-S&P 500 עלה ב-0.4% לשיא חדש.

בהמשך היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויו"ר הפד ג'רום פאוול יישאו דברים.

אחרי שזינקה במסחר אתמול ב-6.3%, אורקל נחלשת ב-0.4% במסחר המקדים. גם אנבידיה , שקפצה אתמול ב-4%, רושמת ירידות במסחר המקדים ונחלשת ב-0.6%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים ירידות: מחיר חבית נפט אמריקאי יורדת ב-0.5% ל-62 דולר, ומחיר חבית מסוג ברנט יורד גם הוא ב-0.5% - ל-66.2 דולר.