ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מגמה מעורבת באסיה; טראמפ ופאוול יישאו דברים בהמשך היום
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

מגמה מעורבת באסיה; טראמפ ופאוול יישאו דברים בהמשך היום

מדד קוספי הדרום קוריאני מוסיף 0.4%, בעוד שמדד שנחאי נחלש ב-1.2%, ההאנג סאנג מאבד 0.9% ומדד שנזן יורד ב-1.8% • החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות קלות • מחירי הנפט יורדים

שירות גלובס 08:02
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

המסחר באסיה מתנהל כעת (ב') במגמה מעורבת: מדד קוספי הדרום קוריאני מוסיף 0.4%, בעוד שמדד שנחאי נחלש ב-1.2%, ההאנג סאנג מאבד 0.9% ומדד שנזן יורד ב-1.8%. ביפן לא מתנהל היום מסחר.

8 גרפים שמגלים מה קרה לכלכלה השנה, ויש לנו בעיקר בשורות טובות

עליבאבא גרופ יורדת ב-0.7%, סמסונג מוסיפה 1.8% ושיאומי מאבדת 1.4%.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים כעת בירידות קלות, של עד 0.1%. אמש ננעל המסחר בעליות: הדאו הוסיף 0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.7% וה-S&P 500 עלה ב-0.4% לשיא חדש.

בהמשך היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויו"ר הפד ג'רום פאוול יישאו דברים.

אחרי שזינקה במסחר אתמול ב-6.3%, אורקל נחלשת ב-0.4% במסחר המקדים. גם אנבידיה , שקפצה אתמול ב-4%, רושמת ירידות במסחר המקדים ונחלשת ב-0.6%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים ירידות: מחיר חבית נפט אמריקאי יורדת ב-0.5% ל-62 דולר, ומחיר חבית מסוג ברנט יורד גם הוא ב-0.5% - ל-66.2 דולר.