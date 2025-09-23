ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם שדות התעופה בקופנהגן ואוסלו שותקו בעקבות רחפנים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רחפנים

דרמה בסקנדינביה: שדות התעופה בקופנהגן ואוסלו שותקו בעקבות רחפנים

יותר ממאה טיסות בוטלו או הוסטו בעקבות סגירת שדה התעופה הגדול והמרכזי בדנמרק - לאחר שכטב"מים גדולים ולא מזוהים הופיעו בשמיים • גם המרחב האווירי בשדה באוסלו נסגר בגלל רחפן • הרשויות עדיין אינן יודעות מי שיגר אותם

N12 09:37
כוחות משטרה בשדה התעופה בקופנהגן, הלילה / צילום: Reuters, Steven Knap
כוחות משטרה בשדה התעופה בקופנהגן, הלילה / צילום: Reuters, Steven Knap

שדה התעופה בקופנהגן, מהעמוסים והחשובים באירופה, נסגר אמש (שני) כמעט לארבע שעות בעקבות חדירת "רחפנים גדולים" למרחב האווירי. ההמראות והנחיתות הופסקו באופן מיידי, עשרות טיסות בוטלו וכ-50 טיסות נוספות נאלצו לסטות לשדות חלופיים בדנמרק ובשוודיה - בהן גטבורג ומאלמו.

טראמפ טען כי מצא את הסיבה לאוטיזם - וגם את התרופה. ומה חושבים החוקרים?

האירוע החריג התרחש בשעה 21:26 בערב (שעון ישראל), אז זוהו על פי הדיווחים שניים עד שלושה רחפנים גדולים במרחב. ההשבתה נמשכה עד 01:20 בלילה, אז נפתח השדה מחדש - אך הנהלת נמל התעופה הזהירה כי גם לאחר החזרה לפעילות, צפויים עיכובים ממושכים וביטולים, והפצירה בנוסעים לבדוק את מצב הטיסה מול חברות התעופה. המשטרה הדנית פתחה בחקירה, אך נמנעה מלמסור פרטים נוספים בשל הרגישות.

הדריכות באירופה לנוכח איום הרחפנים גוברת. רק לפני כשבועיים חדרו רחפנים רוסים לשטחי פולין ורומניה - צעד שהוביל את נאט"ו להודיע על תגבור קווי ההגנה במזרח היבשת.

ביום שישי האחרון אירעה גם מתקפת סייבר נרחבת על ספקית מערכות הצ'ק-אין והעלייה למטוס, ששיבשה את הפעילות בשדות מרכזיים בלונדון, ברלין ובריסל.

במקביל לאירוע בקופנהגן, משטרת אוסלו בנורווגיה דיווחה על מעצר שני אזרחים זרים שהטיסו רחפנים מעל אזור אסור לטיסה בעיר. הרחפנים אותרו מעל טירת אקרשוס, מצודה מימי הביניים שבה מתקיימים לעיתים אירועים רשמיים של הממשלה. גם המרחב האווירי בשדה בבירה נסגר לאחר זיהוי רחפן. לפי שעה, לא נמצא קשר ישיר בין המקרה באוסלו לבין השיבוש בקופנהגן.

פורסם לראשונה ב-N12