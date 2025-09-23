שדה התעופה בקופנהגן, מהעמוסים והחשובים באירופה, נסגר אמש (שני) כמעט לארבע שעות בעקבות חדירת "רחפנים גדולים" למרחב האווירי. ההמראות והנחיתות הופסקו באופן מיידי, עשרות טיסות בוטלו וכ-50 טיסות נוספות נאלצו לסטות לשדות חלופיים בדנמרק ובשוודיה - בהן גטבורג ומאלמו.

האירוע החריג התרחש בשעה 21:26 בערב (שעון ישראל), אז זוהו על פי הדיווחים שניים עד שלושה רחפנים גדולים במרחב. ההשבתה נמשכה עד 01:20 בלילה, אז נפתח השדה מחדש - אך הנהלת נמל התעופה הזהירה כי גם לאחר החזרה לפעילות, צפויים עיכובים ממושכים וביטולים, והפצירה בנוסעים לבדוק את מצב הטיסה מול חברות התעופה. המשטרה הדנית פתחה בחקירה, אך נמנעה מלמסור פרטים נוספים בשל הרגישות.

הדריכות באירופה לנוכח איום הרחפנים גוברת. רק לפני כשבועיים חדרו רחפנים רוסים לשטחי פולין ורומניה - צעד שהוביל את נאט"ו להודיע על תגבור קווי ההגנה במזרח היבשת.

ביום שישי האחרון אירעה גם מתקפת סייבר נרחבת על ספקית מערכות הצ'ק-אין והעלייה למטוס, ששיבשה את הפעילות בשדות מרכזיים בלונדון, ברלין ובריסל.

במקביל לאירוע בקופנהגן, משטרת אוסלו בנורווגיה דיווחה על מעצר שני אזרחים זרים שהטיסו רחפנים מעל אזור אסור לטיסה בעיר. הרחפנים אותרו מעל טירת אקרשוס, מצודה מימי הביניים שבה מתקיימים לעיתים אירועים רשמיים של הממשלה. גם המרחב האווירי בשדה בבירה נסגר לאחר זיהוי רחפן. לפי שעה, לא נמצא קשר ישיר בין המקרה באוסלו לבין השיבוש בקופנהגן.

