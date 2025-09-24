סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:05

המסחר באירופה מוסיף להתנהל בירידות קלות: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי נחלש בכ-0.3% והקאק מאבד מערכו כ-0.2%.

המניות הביטחוניות באירופה מתחזקות, לאחר שהנשיא טראמפ אמר אתמול בעצרת האו"ם כי הוא מאמין שאוקראינה יכולה לכבוש מחדש את כל הטריטוריה שלה מרוסיה, בעזרת התמיכה מהאיחוד האירופי. הדברים שיקפו שינוי מהותי בעמדתו של טראמפ באשר למלחמה.

בין המניות שמושפעות, ניתן לראות את סאאב השוודית, גמו גם הנסולדט וריינמטל בגרמניה.

10:05

ירידות קלות בפתיחה באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, בעוד הפוטסי והקאק מאבדים מערכם כ-0.1%.

הירידות מגיעות לאחר שוול סטריט ננעלה באדום אמש, בעקבות דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, אשר ציין כי מחירי המניות הנוכחיים גבוהים.

8:05

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, לאחר הירידות בוול סטריט בעקבות דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול. הניקיי נסחר ביציבות, ההנג סנג קופץ בכ-1%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.6% והקוספי מאבד מערכו כ-0.7%.

מניית עליבאבא קפצה בכ-6% בבורסת הונג קונג, לאחר שמנכ"ל החברה, אדי וו, אמר שהיא תמשיך להשקיע בבינה מלאכותית. ב-CNBC דווח כי החברה מתקדמת עם השקעה של כ-53 מיליארד דולר בתשתיות AI ומתכוונת להרחיב אותה אף יותר, כך אמר המנכ"ל בכינוס השנתי של החברה. בהזדמנות זו, חשפה החברה גם את מודל ה-AI הגדול ביותר שלה, Qwen3-Max.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול בירידות אחרי נאומו של ג'רום פאוול, שציין כי מחירי המניות בארה"ב מוערכים גבוה יתר על המידה. הדאו ירד ב-0.2%, S&P 500 רשם ירידות של 0.5% לאחר רצף עליות של 3 ימים, והנאסד"ק ננעל בירידות של כמעט 1%.

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר בנאום שנשא בפרובידנס, רוד איילנד, כי מחירי הנכסים הפיננסים, קטגוריה הכוללת בדרך כלל מניות וכלים פיננסיים אחרים עם סיכון, נמצאים ברמות גבוהות.

"אנחנו בוחנים את התנאים הפיננסיים ושואלים את עצמנו האם המדיניות שלנו משפיעה עליהם באופן שמשיג את מה שאנחנו מנסים להשיג, אבל בהרבה מדדים, למשל, מחירי המניות מוערכים בצורה גבוהה למדי". עם זאת, אמר שאלו אינם זמנים של סיכון פיננסי מוגבר.

שוקי החוב הגלובליים

הבוקר תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות ירידות קלות: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בנקודת בסיס אחת, לרמה של 4.11%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של כ-3.57%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, מתקדם הבוקר בכ-0.1%.

מחירי הזהב הגיעו לשיא חדש אתמול, לאחר נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול. מחיר אונקיית זהב בזמן אמת (ספוט) עמד על 3,778 דולר, בעוד שהחוזים העתידיים על הזהב קפצו לרמה של 3,811 דולר לאונקיה. מאז, המחירים ירדו קלות.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הנפט קפצו אתמול במעל 1%, לאחר שעסקה להמשך יצוא נפט מכורדיסטן העיראקית התעכבה, מה שהפיג את חלק מדאגות הסוחרים שהחלת העסקה מחדש תוסיף לחשש מפני יתר היצע בשוק. הבוקר, המחירים רושמים עליות קלות, כאשר מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-67.7 דולר.